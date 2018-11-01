Валерий Брагин: «Будем разговаривать с «Каролиной», чтобы отпустили Свечникова на МЧМ»

Молодежная сборная России улетает на Суперсерию в Канаду.

2018-11-01T20:46:45+03:00 Молодежная сборная России улетает на Суперсерию в Канаду.

В ночь с 5 на 6 ноября стартует традиционная ежегодная молодежная Суперсерия Канада – Россия. В течение десяти дней российская молодежка сыграет шесть матчей, по два – со сборными каждой из трех сильнейших канадских юниорских лиг. В четверг наша команда провела открытую тренировку в Новогорске перед вылетом в Северную Америку.

Стоит сказать, что несколько основных игроков, уже зарекомендовавших себя в клубах КХЛ, в Канаду не полетят, а выступят на Турнире четырех наций в Чехии – аналоге взрослого Еврохоккейтура.

По окончании тренировки главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин объяснил это решение, а также ответил на вопросы о составе и возможном пополнении команды на месте. Ведь несколько наших хоккеистов играют в канадских лигах и смогут выступить за Россию в играх против сборной своей лиги.

– Лучшая молодежь нашей страны едет на Турнир четырех наций в Чехию. Почему?

– Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Виталий Кравцов, Илья Морозов имеют постоянную практику в своих клубах КХЛ. Суперсерия же накладывается на матчи Континентальной хоккейной лиги. Пусть лучше парни имеют практику на высшем уровне, чем играют против сверстников. Но они все равно должны хорошо себя проявить на Евротуре, доказать, что достойны выступать за сборную. Мы не делим команду на первый и второй состав. Не имеет значения, кто куда едет. Все ребята – равноправные кандидаты на поездку на чемпионат мира. У нас сейчас очень большая конкуренция среди нападающих. Стараемся проверить всех. Кто-то лучше играет в атаке, кто-то в защите. Будем решать, в чью пользу сделаем акцент. В прошлом сезоне выбрали вариант более атакующего состава. Из-за этого в обороне были проблемы. Не получилось то, что задумывали. Надо сделать правильные выводы.

– Молодое дарование Василий Подколзин, 2001 года рождения, тоже едет в Чехию, а не в Канаду. Есть у него шанс попасть на ЧМ?

– Конечно, есть. Васю мы прекрасно знаем. Он обладает твердым характером. Его преимущество в том, что он может сыграть практически на любой позиции. Как в атаке, так и в защите.

– Вратари также все молодые. Ни одного из них не было на прошлых чемпионатах мира. Это проблема?

– Выбор на этой позиции у нас есть. Ребята играют в ВХЛ. Тарасов и Устименко неплохо показали себя на Евротуре. Работаем с теми, кто есть.

– По вашим словам можно судить, что успех в Суперсерии – не главное?

– Стоит задача победить в каждом матче. Результат никто не снимает. Но в первую очередь мы хотим посмотреть, как парни проявят себя на фоне сильного, неуступчивого соперника. В таких играх проверяется характер или его отсутствие. Плюс надо понять, кто как реагирует на наши тактические мысли. И мы никогда не ездили в Северную Америку сильнейшим составом. Хорошо, что у канадцев будут все лучшие.

– Насколько сильные ребята играют в юниорских лигах Канады?

– Есть, на кого посмотреть. Мы каждому дадим шанс. Хорошие качества игрока видны практически сразу. Так что им должно хватить двух игр, чтобы проявить себя. Сейчас неплохо выглядят Кирилл Максимов, Иван Чехович.

– Какова вероятность усилиться на ЧМ Андреем Свечниковым, который играет за «Каролину» в НХЛ? Или только Клим Костин из АХЛ сумеет помочь нашей команде на главном молодежном турнире?

– Костин точно может поехать. Что касается Свечникова, то теперь у него в клубе возникли проблемы. Будем разговаривать с «Каролиной», чтобы его отпустили, если он станет иметь мало игрового времени. По крайней мере в канадскую сборную клубы НХЛ перед чемпионатом мира всегда отпускают ребят, которые редко выходят на лед. Ведь на ЧМ они смогут получить необходимую практику и вернуться в команду более уверенными в себе.

– Нужен ли Свечников сборной в нынешнем состоянии?

– Он неплохо выглядел на прошлом чемпионате мира. Думаю, в этом сезоне стал сильнее.

– Из года в год в молодежной сборной возникает одна и та же проблема. Хоккеисты получают мало игрового времени в своих клубах. Как сегодня с этим обстоят дела?

– Так же. Очень много внимания уделяем работе в большинстве и меньшинстве. И парни, которые сидят на лавке в КХЛ, воспринимают материал намного хуже хоккеистов из ВХЛ, играющих в клубах постоянно. Работаем над этим компонентом. Хотя в этом сезоне ситуация с игровым временем ребят улучшилась. Тренеры начали доверять молодым талантам. И те, к слову, оправдывают выданные им авансы.

– Вам хочется взять реванш за прошлый сезон?

– Конечно! Поэтому и остался в сборной.

Телеканал «Матч ТВ» покажет все шесть матчей Суперсерии в прямом эфире. Трансляция первой игры начнется во вторник, 6 ноября, в 5:55.