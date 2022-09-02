Бенефис Харламова, бульон с газетой, невероятные камбэки. Легендарной Суперсерии-1972 СССР – Канада – 50 лет!

«Матч ТВ» вспоминает об одном из главных событий в истории мирового хоккея.

«Матч ТВ» вспоминает об одном из главных событий в истории мирового хоккея.

СССР и Канада встречались еще до Суперсерии

Сразу нужно оговориться: Суперсерия-1972 не была первой в истории встречей сборных СССР и Канады. Дебютная состоялась 7 марта 1954 в рамках первого для советских хоккеистов чемпионата мира в Швеции. В заключительный день турнира сборная СССР с Всеволодом Бобровым, Виктором Шуваловым, Николаем Пучковым и другими разгромила канадцев со счетом 7:2, обеспечив себе золотые медали.

С того момента встречи СССР и Канады стали явлением нередким. Сборные этих государств неоднократно отправлялись в турне к своим соперникам, организовывались встречи клубов-представителей стран. Однако если советскую сторону представляли московские ЦСКА, «Спартак» или национальная сборная, то канадскую — любительские команды и сборная, в состав которых иногда входили экс-профессионалы из НХЛ или молодежь, выступающая за фарм-клубы.

Главная ценность Суперсерии-1972 заключалась в том, что на льду впервые встретились сборная СССР, с дебюта на чемпионатах мира выигравшая 11 золотых медалей, и канадские профессионалы — правда, тоже не все. За год до Суперсерии в Северной Америке образовалась Всемирная хоккейная ассоциация, которая должна была стать конкурентом Национальной хоккейной лиге. Боссы НХЛ, принимавшие участие в организации серии, были категорически против приглашения в сборную Канады представителей ВХА.

Так, например, во встречах с советской сборной не смог принять участие легендарный Бобби Халл. В феврале 1972 года уже выступавший на тот момент за «Чикаго» канадец был выбран на драфте ВХА «Виннипегом». Через несколько месяцев форвард подписал с «Джетс» первый в истории профессионального хоккея контракт на сумму $1 млн.

Противостояние с профессионалами могло состояться раньше

Конечно, идеи свести между собой советскую «Красную Машину» и профессионалов из Канады были и раньше. Самый реальный шанс увидеть встречу этих сборных был за два года до Суперсерии. Международная федерация хоккея грезила о том, чтобы канадская команда в сильнейшем составе приняла участие в чемпионате мира-1970. ИИХФ, наблюдая за жестким хоккеем в НХЛ, решила изменить правила игры и расширить возможности ведения силовой борьбы.

Турнир должен был пройти в Канаде с участием местной сборной — правда, составленной из игроков не ведущих клубов НХЛ. Однако хозяева чемпионата устроили себе более удобный календарь, в сравнении со сборной СССР, что привело к серьезным разногласиям. Канадская сторона отказалась идти на уступки, и ИИХФ перенесла чемпионат мира в Швецию. «Страна кленового листа» не выставила на турнир ни сборную профессионалов, ни сборную любителей — в следующий раз канадцы появились на мировом первенстве лишь в 1977 году.

Договоренность о проведении долгожданных встреч сборных СССР и канадских профессионалов была достигнута в апреле 1972 года во время чемпионата мира в Чехословакии. Историческое соглашение подписали советский представитель в ИИХФ Андрей Старовойтов и президент Канадской любительской ассоциации хоккея Джозеф Кричка, который в последствии передал права на проведение Суперсерии известной по сей день организации «Хоккей-Кэнэда».

По соглашению, сборные должны были провести между собой восемь матчей по международным правилам — четыре в Канаде и четыре в СССР. Советскую команду к Суперсерии готовил дуэт тренеров Всеволод Бобров — Борис Кулагин, что стало большой неожиданностью. Непобедимую «Красную Машину» 60-70-х годов соорудили легендарные Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов, но после золотого Олимпийского турнира в Саппоро-1972 по загадочным причинам они покинули сборную.

В состав сборной СССР вошли 30 хоккеистов, в числе которых не оказалось трехкратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира, одного из ведущих советских бомбардиров Анатолия Фирсова. Он отказался играть за советскую команду после скандала с Всеволодом Бобровым перед чемпионатом мира-1972. Уже позднее Фирсов признал свою ошибку.

Состав сборной СССР на Суперсерию-1972

Вратари: Виктор Зингер («Спартак»), Александр Пашков («Динамо»), Александр Сидельников («Крылья Советов»), Владислав Третьяк (ЦСКА).

Виктор Зингер («Спартак»), Александр Пашков («Динамо»), Александр Сидельников («Крылья Советов»), Владислав Третьяк (ЦСКА). Защитники: Валерий Васильев («Динамо»), Александр Гусев, Виктор Кузькин, Владимир Лутченко, Александр Рагулин, Геннадий Цыганков (все — ЦСКА), Юрий Ляпкин, Евгений Паладьев (оба — «Спартак»), Юрий Шаталов («Крылья Советов»).

Валерий Васильев («Динамо»), Александр Гусев, Виктор Кузькин, Владимир Лутченко, Александр Рагулин, Геннадий Цыганков (все — ЦСКА), Юрий Ляпкин, Евгений Паладьев (оба — «Спартак»), Юрий Шаталов («Крылья Советов»). Нападающие: Вячеслав Анисин, Александр Бодунов, Юрий Лебедев (все — «Крылья Советов»), Юрий Блинов, Владимир Викулов, Александр Волчков, Борис Михайлов, Евгений Мишаков, Владимир Петров, Валерий Харламов (все — ЦСКА), Евгений Зимин, Александр Мартынюк, Вячеслав Старшинов, Владимир Шадрин, Александр Якушев (все — «Спартак»), Александр Мальцев («Динамо»), Вячеслав Солодухин (СКА).

2 сентября — день, изменивший хоккейный мир

Благодаря фильму «Легенда № 17» число россиян, знающих о ходе событий в первом матче Суперсерии, куда выше, чем знатоков всего восьмиматчевого противостояния. Начиная с июля, советская сборная серьезно готовилась ко встречам с Канадой, в то время как профессионалы приступили к легким тренировкам лишь в августе.

«Все нам говорили: не беспокойтесь, вы их легко обыграете. Тренировались мы вполсилы, по сути, к предстоящим встречам готовились не лучшим образом, — вспоминал нападающий Иван Курнайе. — Мы не принимали противника всерьез. Скауты, которые ездили в Россию, говорили, что проблем не будет. И вратарь, мол, слабый, и нападающие толком бросать не умеют».

Недооценка соперника имела место не только со стороны игроков, но и канадской прессы. История о том, как журналист из Торонто Дик Беддос пообещал съесть свою статью, если сборная СССР выиграет хотя бы один матч из восьми, — одна из сам самых знаменитых и показательных. Советские хоккеисты также добавили поводов для недооценки, умышленно проведя в полсилы утреннюю раскатку 1 сентября на глазах канадцев.

2 сентября в монреальском «Форуме», где собралось большее 18 тысяч зрителей, состоялась долгожданная встреча сборных СССР и канадских профессионалов. Игру посетил даже премьер-министр Канады Пьер Эллиотт Трюдо, а предматчевая церемония продлилась почти полчаса. Всем было очевидно, это не только историческое событие во взаимоотношениях СССР и Канады, но и наступление новой эры хоккея.

Что было дальше, вы наверняка знаете. Фил Эспозито и Пол Хендерсон в течение первых семи минут забросили по шайбе в ворота Владислава Третьяка, вселив еще больше уверенности в непобедимость канадцев, за что были жестоко наказаны. Еще до первого перерыва Евгений Зимин и Владимир Петров сравняли счет, а Всеволод Бобров в раздевалке сказал свое легендарное: «Ребята, вы же видите, что можете играть с ними на равных».

Второй период стал бенефисом «Легенды № 17» Валерия Харламова, забросившего две потрясающие шайбы, которые надолго запомнились канадскому вратарю Кену Драйдену. Правда, грубый удар клюшкой от Бобби Кларка Харламов, вопреки фильму, получил только в шестой игре. За всю Суперсерию Валерий заработал 8 (3+5) очков — несмотря на очень жесткие действия канадцев он пропустил лишь один матч.

В третьей двадцатиминутке, пропустив на 49-й минуте гол от Кларка, сборная СССР стараниями Бориса Михайлов, Александра Якушева и все того же Зимина оформила сенсационную победу над Канадой. Впоследствие Михайлов вспоминал:

— Накануне первого матча состоялось собрание, в конце которого руководитель нашей делегации Георгий Рогульский сказал: «Вы можете сегодня, конечно, уступить, но постарайтесь выглядеть достойно». А перед вторым матчем в Торонто он обратился к нам с такими словами: «Товарищи хоккеисты, вы не имеете права проигрывать». Тут уж многие не выдержали — расхохотались.

После игры Беддос приехал в отель, где проживали советские хоккеисты, чтобы съесть газету со своей статьей под горячий бульон. Сборная СССР доказала, чтобы готова обыгрывать не только любителей на крупных международных турнирах, но и так называемых профессионалов из мира НХЛ.

Советский праздник испортил Хендерсон

Забавно, но с точки зрения результата Суперсерию-1972 можно назвать одной из самых досадных неудач в истории советской сборной. Канадская часть противостояния для СССР завершилась двумя победами, одной ничьей и одним поражением, а уже в первой московской игре команда Боброва и Кулагина устроила главный камбэк серии.

К 50-й минуте канадская команда, которую во «Дворце спорта» поддерживало почти 3000 болельщиков, вела 4:1, но за следующие пять с половиной минут советская сборная забросила четыре безответные шайбы: Вячеслав Анисин здорово сыграл на подставлении, Владимир Шадрин реализовал быстрый прорыв к воротам Тони Эспозито, а Александр Гусев и Владимир Викулов завершили атаки, начатые Харламовым.

За оставшиеся три игры сборной СССР было достаточно одержать лишь одну победу, но во всех случаях победа в напряженной борьбе доставалась канадцам. Самой драматичным получился решающий восьмой матч, где за минуту до конца счет был 5:5, и даже этого хватало советской команде для общего успеха благодаря лучшей разнице шайб (32-30).

Измотанные хозяева пытались удержать ничью, но за 34 секунды до финальной сирены Пол Хендерсон, отличившийся победными голами в двух предыдущих матчах серии, остался один на «пятаке» и, получив пас от Фила Эспозито, с двух попыток пробил Третьяка, принеся сборной Канады итоговую победу.

Суперсерия-1972 осталась за фаворитами, но она стала большим этапом в развитии хоккея. Профессионалы из НХЛ, открывшиеся остальному миру, поняли, что в игре нужно делать акцент не только на силовых и скоростных компонентах, но также на технике и командной работе. А сборная СССР продолжила добиваться высоких результатов на международных турнирах уже в более весомом статусе команды, давшей бой «той самой» непобедимой Канаде.

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