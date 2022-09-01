Гусев вернется в СКА, а Овечкин не приедет в Уфу? Интриги нового сезона КХЛ

В Омске можно запускать счетчик пропущенных шайб.

В Омске можно запускать счетчик пропущенных шайб.

Защитит ли ЦСКА Кубок Гагарина без главного тренера?

Сразу возникает вопрос: как это без главного тренера? Сергей Федоров же, дебютировавший в тренерской роли с завоевания Кубка Гагарина, никуда не делся.

Это действительно так. Но вспоминая, как играл ЦСКА в начале прошлого сезона и как он действовал в плей-офф, а в целом это был ровно тот же хоккей, что и при Игоре Никитине, становится ясно — главным (с точки зрения влияния на игру, а не иерархии) тренером был Евгений Корешков. Он оказался в штабе армейцев перед началом сезона-2018/19, и с тех пор клуб в трех случаях из трех возможных доходил до финала Кубка Гагарина, дважды его выиграв.

Летом Корешков перебрался из Москвы в Санкт-Петербург, а на его место пришел Игорь Кравчук. По сути, от чемпионского штаба Никитина в распоряжении Федорова остались только Равиль Якубов и тренер вратарей Сергей Наумов. Так что теперь для рулевого армейцев и его команды пришло время доказать: было ли прошлогоднее чемпионство результатом работы новых людей, или же оно было достигнуто «на багаже» предыдущих тренеров?

Сколько матчей в сезоне сыграет «завершивший карьеру» Зарипов?

«Ак Барс» стал главным хэдлайнером межсезонья. Казанцы провели невероятную закупку, заполучив Шипачева, Войнова, Галиева, Семенова, Токранова, Хафизуллина и Чудинова. Они также вернули из-за океана звездного ветерана Александра Радулова и пригласили на пост главного тренера трехкратного обладателя Кубка Гагарина Олега Знарка. По всем прогнозам, «Ак Барс» — главный фаворит нового сезона КХЛ.

Прямо сейчас в составе казанцев есть минимум 17 форвардов, способных играть в основе. В их числе и 41-летняя легенда «Ак Барса» Данис Зарипов, который объявил прошлый сезон последним в своей карьере, но летом 2022 года подписал с клубом новый однолетний контракт на 10 млн рублей.

Возвращение с «пенсии» Зарипова должно стать для казанцев скорее ментальным усилением, чем игровым. Форвард старается выжимать максимум возможного, но на льду уже выглядит тяжеловато. В прошлом сезоне он провел 24 матча в регулярке (4+7) и 3 в плей-офф (0+1), сейчас вряд ли сможет рассчитывать больше чем на 20 игр в сумме.

Когда вернется в КХЛ Никита Гусев?

Звездный россиянин, герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев не оставляет попыток вернуться в НХЛ. Прошлой осенью нападающий после двух противоречивых сезонов в «Нью-Джерси» и «Флориде» побывал на просмотровом контракте в «Торонто» и уже к середине октября оказался в СКА, где набрал 35 (10+25) очков в 31 матче.

До середины сентября нынешнего года Гусев снова ждет предложений из Северной Америки. Не исключено, что россиянин найдет еще одно просмотровое соглашение, но в полноценный контракт верится с трудом: ему уже 30 лет, необходимой для НХЛ скорости в принятии решений и перемещении по площадке очевидно не прибавилось, а большинство заокеанских клубов уже укомплектовали свой топ-6.

Высока вероятность того, что Гусев и этот сезон проведет в КХЛ, начиная с октября. Где окажется Никита? Напрашивается вариант со СКА: Гусев давно знаком с клубом и городом, его семье не придется тратить время на адаптацию, а Роман Ротенберг перед начало чемпионата подтвердил, что есть общение с игроком.

Под потолком зарплат у «армейцев» осталось порядка 50 млн рублей, и в случае подписания Гусева кто-то из нынешнего состава наверняка будет обменян. Такая звезда явно бы не помешала СКА: пусть летом и были приобретены Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин, настоящего топ-лица, которым можно было бы дополнительно завлекать зрителей на трибуны, в Санкт-Петербурге сейчас нет.

Сколько голов пропустят вратари «Авангарда»?

Спустя четыре года «Авангард» возвращается в Омск. Первый матч клуба (против «Сибири») на новой «G-Drive Арене» состоится 1 октября, пока же «ястребам» предстоит провести 12 подряд выездных игр.

К возвращению, которого ждали все омские болельщики, в чем мы могли лишний раз на собравшей 20 тысяч человек презентации клуба, «Авангард» подготовился основательно. Год спустя в команду вернулся скандально известный Рид Буше, который составит пару ударных легионеров с продлившим контракт Корбаном Найтом. Нна роль ведущего атакующего защитника взят Кристиан Ярош из «Нью-Джерси», куплен у СКА за 1000 рублей звездный воспитанник Омска Владимир Э. Ткачев.

В целом клубу удалось не только минимизировать потери легионеров (Каски, Покка, Цегларик), но и качественно усилить атакующую линию. Чего нельзя сказать про вратарскую позицию: вернувшемуся из Финляндии Станиславу Галимову и Василию Демченко доставалась куча критики по ходу предсезонки — оба допускали грубые ошибки, неуверенно чувствовали себя в большинстве игр и отрицательно влияли на результаты команды.

Из-за скудности рынка голкиперов что в КХЛ, что за океаном решить проблему в ближайшее время «Авангарду» вряд ли удастся. Потому клубу остается верить в высочайшую результативность своего топ-6 и считать число пропущенных шайб, коих будет огромное количество.

«Металлург» снова будет тащить вратарь-ветеран?

В прошлом сезоне «Магнитка» упустила Кубок Гагарина, ведя 3:1 по ходу финальной серии. Команда Ильи Воробьева запомнилась своей атакующей системой игры, в которой зажигали ни одно, ни два, а целых три звена. Но еще больше запомнился Василий Кошечкин, в 39 лет выдавший один из лучших плей-офф в карьере (2,19 КН, 93,1% ОБ) и имевший реальные шансы на приз самому ценному игроку Кубка Гагарина.

В межсезонье «Металлург» понес минимальные потери среди полевых игроков, а главный акцент был сделан на усилении вратарской линии. Летом клуб подписал однолетний контракт на 62 млн с лучшим голкипером КХЛ сезона-2020/21 Эдди Паскуале.

На бумаге канадец — шикарное приобретение для «Магнитки». Однако будет ли это тот Паскуале, который зажигал в «Барысе» и первый год в «Локомотиве», или же он снова провалится, как в прошлом сезоне? Большой вопрос. Предсезонные матчи ответа на него не дали, но не стоит удивляться, если к старту плей-офф «Металлургу» снова придется делать ставку на ветерана Кошечкина.

Как скоро «Локомотив» уволит главного тренера?

Ярославский «Локомотив», стабильно находящийся в числе ведущих клубов Западной конференции, но с сезона-2017/18 не проходивший дальше второго раунда, известен своей любовью к частой смене тренеров. За последние пять сезонов «железнодорожниками» успели поруководить шесть специалистов с учетом нынешнего главного тренера Игоря Никитина.

Особенностью президента «Локомотива» Юрия Яковлева стала не просто смена тренеров, а время принятия решений: Алексей Кудашов был отправлен в отставку 3 октября 2017 года, а Крэйг Мактавиш и Андрей Скабелка — 24 сентября 2019-го и 2021-го годов, соответственно. Неудачный первый месяц сезона практически гарантирует любому тренеру «Локомотива» увольнение, и неважно, планировал ли он вывести команду на пик формы в дальнейшем или нет.

За стартовые три недели «железнодорожникам» предстоит сыграть с «Автомобилистом», «Трактором», ЦСКА, СКА и московским «Динамо» — и это в отсутствие главного защитника команды Алексея Марченко, выбывшего из строя примерно на три месяца. Тренеру-чемпиону Никитину нужно максимально подготовиться к этим матчам, иначе участь предшественников, как показывает практика, ему обеспечена.

Кто еще не приедет в «Салават Юлаев»?

Уфимский клуб чуть ли не больше всех в КХЛ пострадал от массового оттока легионеров из лиги. «Салават» на протяжении долгих лет делал огромную ставку на иностранцев: в прошлом сезоне основным вратарем был Юха Метсола, ведущим атакующим защитником — Филип Ларсен, а ударное звено составляли Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд.

В плей-офф прошлого сезона Тони Лямся смог компенсировать потери команды за счет внутреннего ресурса, но теперь уфимцев возглавляет Виктор Козлов. Клуб пригласил из АХЛ Райана Мерфи, уже выступавшего в КХЛ, а также подписал талантливого форварда с непростым характером Джошуа Хо-Санга и звезду фарм-клуба «Сан-Хосе» Александра Хмелевского. Предсезонка показала, что эти приобретения могут сработать.

Однако гендиректор «Салават Юлаева» Ринат Баширов во время предсезонной пресс-конференции устроил рубрику «могли прийти, но не пришли», рассказав о несостоявшихся трансферах. По словам Баширова, клуб интересовался Александром Радуловым (не оказалось возможности заключить контракт), Дамиром Жафяровым (в нем у уфимцев не было 100-процентной уверенности), Алексом Грантом (выбрал Санкт-Петербург из-за близости к границе) и Корбаном Найтом (он шел только в связке с Буше, вел плотные переговоры с другим клубом).

В начале октября закроются тренировочные лагеря клубов НХЛ, и отдельные игроки окажутся свободными. Не исключено, что по ходу сезона мы узнаем о безуспешном интересе «Салавата Юлаева» и к этим хоккеистам. Уже сейчас ясно, что Овечкин или Кросби в Уфу точно не приедут.

Чья команда выдаст лучшее шоу: Ларионова или Назарова?

По ходу предсезонных матчей стало ясно, что на Западе сформировалось две шоу-команды: «Торпедо» легендарного Профессора Игоря Ларионова, впервые оказавшегося в роли клубного тренера, и ХК «Сочи» Андрея Назарова.

Нижегородцы собираются зажигать по-хоккейному. «Торпедо» за девять предсезонных матчей забросило 37 шайб и пропустило 27, а сын главного тренера Игорь Ларионов-младший, находившийся на просмотре, вошел в топ-10 лучших бомбардиров лета (8 очков) и получил полноценный контракт на 3 млн рублей. С такой игрой нижегородцам будет непросто бороться за плей-офф (пусть туда и выходят 8 команд из 11), но получить приз зрительских симпатий они способны.

Сочинцы еще до начала матчей отличились несколькими драками на тренировках, а по ходу летних турниров их количество только возросло. Главным оппонентом стал омский «Авангард», с которым у Андрея Назарова старые счеты: в двух матчах они устраивали массовые драки. Отношение болельщиков и экспертов к такому «стилю игры» сочинцев сильно разнится, но это точно запомнится больше, чем результат команды, по составу находящейся в числе аутсайдеров лиги.

Читайте также: