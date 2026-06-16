Богдан Киселевич: «Это я буду помнить всю жизнь — чувство олимпийской команды, которая может горы свернуть»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Богдан Киселевич рассказал «Матч ТВ», как пришел к мысли о завершении карьеры и что этим летом проведет прощальный матч в Череповце.

29 июля в Ледовом дворце в Череповце пройдет благотворительный гала-матч, посвященный тому, что местный воспитанник Богдан Киселевич официально завершает профессиональную карьеру.

На лед выйдут многие российские звезды хоккея: Вадим Шипачев, Павел Бучневич, Михаил Григоренко, Григорий Панин, Никита Нестеров, Александр Романов, Илья Сорокин…

Корреспондент «Матч ТВ» поговорил с Богданом Киселевичем, из его интервью вы узнаете:

почему он решил завершить карьеру после Кубка Гагарина с «Локомотивом»;

как работает в комиссии спортсменов ОКР;

почему учится сейчас сразу в двух вузах;

что вспоминает о своем сезоне в НХЛ и золоте Олимпиады в Пхенчхане.

«Это будет праздник для города»

— Богдан, как к вам пришла идея прощального матча?

— Это трогательное событие, и я изначально хотел провести его в узком кругу своих друзей. Когда пришел спрашивать про лед, более опытные товарищи озадачили: «Почему так скромно? Почему не обратился за помощью? Такие игроки, как ты, просто не имеют права заканчивать свою карьеру тихо и кулуарно! Мы тебя обязательно поддержим, и не стесняйся».

В общем, застыдили меня. И мы решили сделать что-то интересное, крупное и ценное для многих фанатов хоккея.

На самом деле это довольно сложно — собрать столько ребят вместе, чтобы они все приехали, провели этот день со мной. Да еще подготовка к сезону КХЛ стартует скоро. Поэтому я стеснялся к кому-то обращаться. Но потом пришел к мысли, что такой матч больше не повторится, он бывает один раз в жизни каждого хоккеиста. И если действительно проводить, то делать это качественно.

Тем более в Череповце сильно любят хоккей, это будет праздник для города. Болельщики и особенно дети смогут увидеть многих известных хоккеистов вживую. Для многих это единственный шанс, который может стать ценным воспоминанием на всю жизнь. Очень важно, когда у тебя есть шанс подарить людям радость.

— Организовать такой матч — это много хлопот.

— Да, хлопот много, совсем не до отпуска. И требует много усилий продумать, как связать всех людей в одно мероприятие, как организовать транспорт, проживание. Причем количество участников с каждым днем растет. Приятно, что тебя хотят поздравить, разделить этот день с тобой. Получается, что-то в своей жизни ты делал правильно, что люди отзываются и хотят стать частью этого события.

Гала-матч будет благотворительным, и мне особенно ценно, что нашими совместными усилиями мы ещё сможем не только привезти многих звездных игроков, но и помочь тем, кто остро нуждается в поддержке в наше текущее время.

«Я мог бы остаться в «Локомотиве»

— В сезоне-2024/25 вы завоевали Кубок Гагарина с «Локомотивом». И поставили точку в 35 лет. Когда пришло чувство, что надо завершать карьеру?

— Да я ведь в плей-офф не играл, ждал своего шанса. Когда подписал соглашение с «Локомотивом», мне главный тренер Игорь Никитин так и сказал: «Ты приходишь девятым защитником и доказываешь в конкуренции, что можешь. Всё должно быть честно. И ты работаешь изо всех сил, как никогда».

А в плей-офф не можешь ведь желать кому-то травмы. Хочешь только победы команды. И, сидя на лавке, ты понимаешь, что в Ярославле выросло отличное поколение.

Мне повезло в карьере выступать в клубах с большими задачами. Уходить куда-то ниже? Попробовал. Но нужны задачи. В Ярославле удивились, когда мы обсуждали будущее, и я вежливо отказался, оставив все обсуждения на лето.

Я сказал так: «На любые деньги соглашусь. Сколько останется под потолком, столько и дадите. Мне из Череповца до вас ехать два часа. Весь вопрос в том, захочу ли я играть вообще».

— Вы отказались от второго подряд Кубка Гагарина.

— А попал бы я в состав к Бобу Хартли? Как бы он меня видел? И я тогда не думал так, потому что не знал еще, что Валерьич уходит. Я честно и открыто говорил, что летом буду принимать решение. Родители не молодеют, нужно им уделить время. Дети взрослеют, и я это тоже упускал по ходу карьеры. Дом и семья держались на супруге. Мои жизненные ценности стали меняться, и я был в хоккее уже на других ролях. Если не можешь играть как раньше, то зачем мучить себя, заниматься самообманом?

Агент говорил летом, что поиск идет вяло, но варианты есть. Я отвечал, что в августе на сборы не поеду. «Осенью может не быть мест в клубах КХЛ». — «Ну если нет, то нет». В итоге я просто пришел к решению завершить хоккейную карьеру.

«Сейчас учусь в Высшей школе экономики»

— Как вы попали в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России?

— Я хотел остаться работать в спорте, помогать людям. Было предложение трудиться в министерстве спорта Вологодской области. Я решил сначала пройти обучение. Комиссия спортсменов ОКР — там выбирают и назначают. Главное — это схоже с моими жизненными понятиями и принципами, что своей деятельностью ты можешь кому-то помочь. Там нет загрузки, что ты работаешь в комиссии каждый день. Потому что я теперь учусь сразу по двум направлениям.

— Где?

— Высшая школа экономики, на спортивной программе. Очень много нервов, новой информации, и хорошо, что работает голова.

А еще поступил в Российский международный олимпийский университет на мастера спортивного управления. Сейчас на машине еду в Сочи, на защиту своей работы.

— Кем вы хотите трудиться через несколько лет?

— В обучении я меняю круг общения, расширяю кругозор, чтобы после хоккея не просто терять время, ища себя в жизни. Во время своего переформатирования лучший вариант — образование. Жизнь покажет, кем я буду работать дальше. Диапазон большой — от тренера до функционера. Но самое важное — быть хорошим мужем, отцом и сыном.

«У нас на Олимпиаде была бешеная энергия»

— Что вы думаете о второй подряд победе «Локомотива» с этими чудесными 33 секундами в полуфинале против «Авангарда»?

— Я очень счастлив за ребят, с кем продолжаю общаться. И в то же время очень грустно за других, кто недотерпел. Это большого стоит — играть в финале три года подряд и завоевать два Кубка Гагарина. Думаю, что «Локомотив» и за третьей чашей пойдет. Желаю успеха на этом пути.

— Что Дмитрий Квартальнов даст этому «Локомотиву»?

— Мы с Дмитрием Вячеславовичем работали вместе еще в ЦСКА. Уровень сложности у «Локомотива» повышен, взять три Кубка Гагарина подряд не удавалось еще никому. Хотя с Вадимом Шипачевым мы обсуждали: Квартальнов сам меняется, он развивается как тренер. Там будет новый интересный штаб. Любопытно будет за ними наблюдать. Потенциал у этого «Локомотива» невероятный.

— Вы играли в трех больших клубах: ЦСКА, «Авангард», «Локомотив». Расставьте их по приоритету, кто ближе к кубку в новом сезоне.

— Выбор сложный. Тяжело кого-то ставить первым, когда у тебя везде много товарищей. Но пусть будет так. ЦСКА — третий, состав только в стадии формирования, Никитин работает вдолгую. «Локомотив» — второй, очень трудно четыре года подряд играть в финале. Первый — «Авангард». Думаю, Омск сделает выводы после этих 33 секунд. Там команда станет еще сильнее. Да и у Ги Буше последний шанс выиграть трофей с «Авангардом». Если и в новом сезоне не получится, то будут делать выводы.

— Что вам дала поездка на один сезон в НХЛ?

— Это очень расширило кругозор. Понравился подход, когда ты за всё отвечаешь сам. И свободы больше, и ответственности, самодисциплины. Никто с тобой не нянчится. Я не со всем справился, не всё получилось, как хотел. Но счастлив, что познакомился с хорошими людьми, и мы поддерживаем отношения.

Я не променял бы тот год в Америке на сезон в России, хотя ЦСКА тогда взял Кубок Гагарина. Хотя возможно, у меня не было бы больше шанса. Я получил отличный опыт, который мне помог, — посмотрел НХЛ, поиграл сразу в двух странах: и в Канаде («Виннипег»), и в США («Флорида»), причем «Пантерз» создавали тогда команду, которая позже возьмет два Кубка Стэнли.

— Что вы вспоминаете о золотой Олимпиаде-2018 в Пхенчхане?

— Было очень много подготовки. Нервная атмосфера, пустят ли нас вообще на Олимпиаду. Запомнился главный тренер Олег Знарок, который объединял всех ребят. Наши лидеры, которые вели команду за собой.

Я играл на Олимпиаде во второй паре с Никитой Нестеровым, и там крутились все подряд. По игровому времени провел больше всех в равных составах. Когда-то даже в двух парах выходил в плей-офф.

Когда горели в финале с немцами, ни о чем не думали. У нас на лавке была бешеная энергия, которую не описать словами. Ей можно было насквозь что угодно прожечь. Это нас объединяло. Это я буду помнить всю жизнь — чувство команды, которая может горы свернуть. Колоссальное братство в раздевалке и на льду.

Ни какие-то титулы, ни само золото. Вы придете ко мне домой и спросите: «Богдан, дай медаль посмотреть». А я ее сразу и не найду. Где она лежит? Но всегда помню наше единство, нашу силу и мощь. Это редкое и вообще бесценное чувство. И я живу теми ощущениями и эмоциями. Мы ведь попали в грандиозное приключение. Гол Гусева в меньшинстве за минуту до конца третьего периода, потом победа в овертайме. И спасибо, что напомнили. Мы не так часто об этом говорим. Аж опять мурашки по коже побежали. И я горжусь нашими пацанами.

— В общем, будет о чем поговорить 29 июля.

— Да, приглашаю болельщиков в Ледовый дворец в Череповце. Приходите заранее, там будет много активностей, концерт. Я хочу, чтобы дети увидели выдающихся спортсменов нашей страны. И был бы рад устроить настоящий праздник для родного города.