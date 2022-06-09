Лучший тренер для «Детройт Ред Уингз» — это Сергей Федоров. В этом уверены букмекеры из Лас-Вегаса

«Матч ТВ» изучает, что стоит за новым витком слухов о том, что «Детройт Ред Уингз» хочет сделать Сергея Федорова главным тренером американского клуба.

«Матч ТВ» изучает, что стоит за новым витком слухов о том, что «Детройт Ред Уингз» хочет сделать Сергея Федорова главным тренером американского клуба.

Шансы Федорова выше, чем у Тротца и Кэссиди

Любопытно, что в Северной Америке спят и видят, что Сергей Федоров станет главным тренером «Детройт Ред Уингз».

На это даже принимают ставки букмекеры из Лас-Вегаса. По их мнению, шанс, что Федоров возглавит «Детройт», оценивается в коэффициент 3,5. То есть ставишь 1000 долларов на то, что это может произойти, — и получаешь 3500 долларов.

Шансы других тренеров ниже. Питер Дебур — кэф 4,0, Брюс Кэссиди, недавно уволенный из «Бостона», — 4,5, Барри Тротц, с которым внезапно простились в «Нью-Йорк Айлендерс», — 6,0.

Этой теме посвящена свежая статья в Detroit Free Press:

«Федоров, бесспорно, будет смелым выбором Стива Айзермана. Когда он пришел на пост генерального менеджера «Ред Уингз», то оставил Джеффа Блэшилла как главного тренера. С ним простились 30 апреля, и теперь Айзерман будет делать свой первый выбор наставника «Детройта».

Ставка на своего бывшего одноклубника Федорова, безусловно, выглядела бы смелой.

После того как в 2012 году Сергей Федоров повесил коньки, он пять лет был генеральным менеджером ЦСКА, а в прошлом сезоне перешел на тренерскую работу в эту команду КХЛ. Он с ходу завоевал Кубок Гагарина, а также входил в штаб сборной России, которая взяла серебро на Олимпиаде.

Федоров — один из великих игроков «Ред Уингз» всех времен. И если бы он не ушел в качестве свободного агента в 2003 году, его номер 91 почти наверняка висел бы под сводами Little Caesars Arena. Федоров отклонил предложение о продлении контракта на пять лет и $50 млн, сделанное ему лично владельцем Майком Иличем, и предпочел уехать в Южную Калифорнию, где он так хотел жить, подписав контракт с «Анахайм Дакс».

Через два сезона «Дакс» обменяли его в «Коламбус», после чего Федоров завершил свою карьеру в НХЛ, играя за «Вашингтон Кэпиталз». Его освистывали, когда он появлялся на Joe Louis Arena. Только после его введения в Зал хоккейной славы в 2015 году отношения с болельщиками и владельцами «Ред Уингз» стали нормальными.

Айзерман ищет нового главного тренера «Детройта», и с 2 мая он не давал никаких комментариев по этому поводу. Тогда он сказал, что открыт для кандидатов, в том числе из Европы. Правда, ни один европеец не был нанят на должность главного тренера НХЛ с тех пор, как в 2001 году «Чикаго» возглавил Аалпо Сухонен, а «Питтсбург» — Иван Глинка. И это ничем хорошим не закончилось. Сухонен поработал только один сезон, а Глинка был уволен чуть больше, чем через год, причем у него возник конфликт с Яромиром Ягром.

Но в случае Федорова это был бы исторический ход. Потому что Айзерман собирает в штабе единомышленников по олдскульному «Детройту». В январе он нанял шведа Никласа Лидстрема на должность вице-президента по хоккейным операциям. Кстати, «Ред Уингз» выбрали Федорова и Лидстрема на одном драфте 1989 года.

Еще напомним, что Айзерман был генменеджером «Тампа-Бэй Лайтнинг», и тогда он показывал пристрастие к темным лошадкам, когда ставил главными тренерами не маститых специалистов с именем в НХЛ, а наставников из фарм-клуба АХЛ — Ги Буше и Джона Купера.

Если на этот раз Айзерман склоняется именно к такому варианту, то в список кандидатов также могут входить Дерек Лалонд, помощник тренера в последний год работы Стива в «Лайтнинг». Это может быть Майк Велуччи, который также работал тренером в АХЛ и был помощником в «Питтсбург Пингвинз». В этой должности возможны Марко Штурм («Лос-Анджелес Кингз») и Спенсер Карбери («Торонто Мэйпл Лифс»). Но вероятность назначения того же Велуччи у букмекеров оценивается с кэф 11,0, а Лалонда — 12,0. Самые высокие шансы — у Федорова».

Авантюра была и год назад

Вот такая любопытная статья. Причем свежая. Хотя в Америке уже переводили слова Федорова, когда его спрашивали на пресс-конференции в России после чемпионства ЦСКА: «Правда, что вы можете стать главным тренером «Детройт Ред Уингз»?»

На это Федоров кратко отвечал, что это лишь слухи и с ним никто не вел переговоры. Правда, эти вопросы были в начале мая, когда Айзерман только уволил Блэшилла и ни с кем еще не успел провести переговоры. Откуда мы знаем, что Айзерман не позвонил Федорову пару недель назад?

Я спросил у своего источника, приближенного к «Ред Уингз»: «Правда ли, что Федоров может возглавить клуб?»

Мне ответили так: «Вчера я общался с Айзерманом. Он еще сам не определился, кто будет главным тренером. Но Федоров кажется сомнительной кандидатурой. У него нет опыта работы в НХЛ».

Ну да, это была бы авантюра. Но такой же авантюрой казалось то, что год назад наблюдательный совет ЦСКА назначил Сергея Федорова главным тренером армейского клуба.

Я помню заголовки того времени: «Там что, в ЦСКА сошли с ума?» «За что уволили Игоря Никитина? Ставка на Федорова выглядит абсурдом».

Прошел год, и Сергей Федоров все эти заголовки опроверг. Ну давайте просто представим, что Айзерман позвонил Федорову и сделал ему предложение. А ведь они на короткой связи, и в соцсетях ЦСКА даже выкладывали в декабре, как Стиви поздравляет Федса с днем рождения.

Ему в «Детройте» дали бы карт-бланш. Команда не попадает в плей-офф, там много молодежи, и за посредственные результаты никто не будет ругать.

И когда еще будет шанс российскому тренеру поработать в НХЛ?

Контракт у Федорова с ЦСКА еще на два года

Пару лет назад я разговаривал с Федоровым, и он говорил, что пристально следит за «Детройтом». И высоко оценивает менеджерский талант Стива Айзермана. В такой бизнес-лиге, как НХЛ, нужно определенное время на строительство команды. Федоров тогда оценил, что «Детройт» снова войдет в зенит через семь лет. Это достаточно долго, но можно представить, в каких руинах была команда в последние годы. Это сейчас начали появляться такие таланты, как защитник Мориц Зайдер, форвард Лукас Рэймонд… Пришел Айзерман, и началась работа на драфте, пошла зачистка платежной ведомости от тяжелых и пустых контрактов.

Я сделал запрос в ЦСКА, и пресс-служба клуба мне официально сообщила: «На ближайшие два года у Сергея Федорова есть действующий контракт с ЦСКА».

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Так что Федоров сейчас — не свободный агент. И так просто из клуба КХЛ хорошего тренера не заберешь, тем более если это клуб-чемпион.

Если что-то тут может быть, то если только Федоров и ЦСКА договорятся о том, чтобы расторгнуть договор по обоюдному согласию. Но сам Сергей Викторович подчеркивает, что в курсе слухов, что его сватают в «Детройт». Однако сам он об этом варианте не думает.

Просто нет повода.

Как я знаю, в ближайших планах Федорова после отпуска — ехать в Минск с ЦСКА на сборы, а не лететь в Мичиган на переговоры.

Моя версия: Айзерман даже если захочет, то не уговорит Федорова возглавить «Детройт». По крайней мере, сейчас.

Ну, а через год — кто знает. У нас КХЛ очень динамичная лига, любое решение может быть принято по щелчку пальцев. Если Федоров станет свободным — тогда, Стиви, сразу звони!

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