Василевский как царь горы, а Шестеркин хочет спихнуть его с вершины. Финал Востока — это битва двух российских голкиперов

Серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» легко можно представить как дуэль российских вратарей: Игорь Шестеркин против Андрея Василевского.

Серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» легко можно представить как дуэль российских вратарей: Игорь Шестеркин против Андрея Василевского.

«Рейнджерс» взяли и второй матч у «Тампы» (3:2), поведя в серии со счетом 2-0;

Игорь Шестеркин опять превзошел Андрея Василевского;

что интересно, Шестеркин не проигрывал Василевскому никогда в жизни;

третий матч финал Востока состоится 5 июня, в ночь с воскресенья на понедельник по Москве.

Шестеркин в один год может получить сразу три титула MVP

У меня спросили, кто в этом плей-офф может взять «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок. Я задумался… Если представить, что в финале Кубка Стэнли сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которые ведут по 2-0 в своих сериях… Пока самый яркий у «Колорадо» — Кейл Макар (4+13=17), лучший бомбардир клуба в плей-офф. Что удивительно — он ведь защитник! В «Рейнджерс», кстати, лучший бомбардир — тоже защитник Адам Фокс (5+17=22), столько же очков набрал форвард Мика Зибанежад (9+13=22).

Но больше всего говорят о вратаре ньюйоркцев Игоре Шестеркине. Он одержал 10 побед в 16 матчах, отражает в среднем 92,9% бросков. Это два рекордных показателя в этом плей-офф, а есть и третий — Игорь лучше всех по количеству сэйвов (540). Представьте, как много бросают по его воротам, если второй вратарь — Майк Смит (436) — отстает более чем на 100 сэйвов. Фантастика!

И вообще, Шестеркин вполне может побить вечный рекорд по количеству спасений в плей-офф, который пока принадлежит Тиму Томасу (798). Тот взял Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году и получил «Конн Смайт Трофи».

Если посмотреть историю, то из голкиперов этот престижный приз раньше брали Андрей Василевский (2021), Джонатан Куик (2012), Тим Томас (2011), Кэм Уорд (2006), Жан-Себастьян Жигер (2003), Патрик Руа (2001), Майк Вернон (1997), Патрик Руа (1993, 1986), Билл Рэнфорд (1990), Рон Хекстолл (1987), Билли Смит (1983), Берни Парент (1974, 1975), Кен Драйден (1971), Глен Холл (1968), Роже Крозье (1966).

То есть это история не уникальная. Но Шестеркин в один год может получить еще два титула MVP — ведь его номинировали на «Харт Трофи» (самый ценный в «регулярке» по версии журналистов) и на «Везина Трофи» (самый ценный, то есть лучший, вратарь).

Шестеркин: «Василевский — лучший вратарь мира на данный момент»

Любопытно, что Шестеркин в последних четырех матчах пропускает строго по два гола. Но этого «Рейнджерс» вполне хватает для победы. Ведь атака-то сильна. Так были взяты два решающих матча серии с «Каролиной», которая вела 3-2 в серии (5:2 и 6:2). И так были выиграны два первых матча у «Тампы» в серии (6:2 и 3:2).

Шестеркин в этих четырех поединках сделал 148 сэйвов. После игры «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» (3:2) он ответил на вопросы журналистов.

— Какой момент в этом матче оказался ключевым?

— Когда счет стал 3:2, нужно было просто уверенно отобороняться. Где-то заблокировать, где-то поймать шайбу, вывести из зоны. Я верил в каждого из ребят, кто выходил на площадку. Я верил, что мы сможем одержать победу.

— Рядом с вами на пресс-конференции сидит защитник Адам Фокс. Что вы думаете об игре обороны «Рейнджерс» в плей-офф?

— Смотреть на игру Адама одно удовольствие. То, как он видит площадку, — думаю, мало кто из защитников может ее видеть так же, как он. Я уверен в нем, когда он выходит на лед. Сразу раскованнее себя чувствуешь. Но, в принципе, с каждым игроком нашей команды я чувствую себя уверенно. Верю, что каждый из них может пожертвовать собой, заблокировать шайбу. Где-то сыграть в ущерб себе, но принести пользу команде.

— Перед серией вы сказали, что Андрей Василевский — лучший вратарь мира. Но теперь вы его дважды обыграли…

— Это не имеет никакого значения. Я остаюсь при своем мнении, что он — лучший вратарь мира на данный момент. Серия идет до четырех побед, поэтому нельзя расслабляться. Надо двигаться дальше.

Битва за русскую корону

Издание The Athletic очевидно подает эту серию как «Андрей Василевский против Игоря Шестеркина: это битва за превосходство».

Если вы помните, голкипер Стив Валикетт в России выступал сначала в «Локомотиве» (2005-06), а потом играл за ЦСКА (2010-11). Между этими двумя приездами в нашу страну он находился в Нью-Йорке в системе «Рейнджерс», был сменщиком Хенрика Лундквиста. Теперь он работает аналитиком телеканала MSG.

«В России сейчас это огромная история, — говорит Валикетт. — Это как битва за превосходство. И многие люди считают, что Игорь может захватить корону.

Следующее поколение молодых российских вратарей — кого они изберут своим главным кумиром? Будут ли они фанатами Шестеркина или Василевского? Многое зависит от этой серии. Я думаю, Игорь прекрасно понимает, насколько эта дуэль важна в России. То же самое с Васей, который титулован, брал «Везину» и «Конна Смайта». Этого у Шестеркина нет. Но это как в игре «Царь горы» — он пытается спихнуть большого парня с вершины».

Василевскому — 27 лет, но кажется, что он властвует в НХЛ уже целую вечность. Андрей возглавлял лигу по количеству побед в каждом из последних пяти регулярных чемпионатов (44 — 39 — 35 — 31 — 39). И он доминировал, когда «Тампа» брала два Кубка Стэнли подряд.

Шестеркину — 26 лет. И он практически новичок в НХЛ, лишь в 2020 году начал выходить на орбиту, заменив Лундквиста в воротах «Нью-Йорка». Теперь наверняка Игорь получит корону, когда ему дадут «Везина Трофи». А кому же еще?

И многие думают, что Шестеркин и Василевский — это такие две копии одного типажа российского вратаря.

Но тот же Валикетт спорит: «Я не вижу между ними большого сходства. Они не похожи ни по технике, ни по своей сути. Шестеркин больше играет в стойке, Василевский садится в шпагаты. И я поражен, как Игорь отслеживает шайбу. Это также сильная сторона Василевского, но мы с Хенриком Лундквистом, когда смотрим матч с экспертной позиции, восхищаемся тем, как Шестеркин читает игру. Он понимает, что каждый игрок будет делать в следующий момент. У него великолепный хоккейный IQ. А вот Василевский отличается элитным атлетизмом. Он быстро восстанавливается, держит удар и вообще похож на осьминога.

В плане движения Шестеркин — плавный, как ковер-самолет, парящий в небе. Василевский же похож на сваебойщик, который спускается и снова поднимается. Вверх-вниз, влево-вправо. Они одинаково эффективны, но между ними нет сходства».

Шестеркин никогда не проигрывал Василевскому

А как они рубились друг против друга? Любопытно, что Василевский против Шестеркина никогда не играл ни в МХЛ, ни в КХЛ. На чемпионате мира в 2017 году они были в сборной России, но Игорь тогда вообще не выходил на лед, а Василевский провел девять матчей (93,6%) и помог завоевать бронзу.

Играть друг против друга они начали только в этом году.

2 января 2022. «Рейнджерс» обыграли «Тампу» (4:0) в Нью-Йорке, а Шестеркин сделал «сухарь» при 38 сэйвах.

19 марта 2022. «Рейнджерс» победили в Тампе (2:1), Шестеркин отразил 28 бросков.

1 июня 2022. «Рейнджерс» в Нью-Йорке побеждают «Тампу» (6:2). Шестеркин делает 37 сэйвов.

3 июня 2022. «Рейнджерс» снова в Нью-Йорке побеждают «Тампу» (3:2). Шестеркин сделал 29 сэйвов.

То есть представьте себе чувства Василевского, которого не просто так называют лучшим вратарем мира. Он гениален как голкипер. И тут возникает этот Шестеркин, он играет с ним четыре раза за пять месяцев, — и его команда каждый раз проигрывает. Да еще шансы «Тампы» на триплет — третий Кубок Стэнли подряд — тают, как мороженое под июньским солнцем.

Лично я бы лопнул с досады.

Набоков: «Шестеркин близок к статусу лучшего в мире»

«Шестеркин назвал Василевского лучшим вратарем в мире на данный момент. Но и сам Игорь близок к этому статусу, — говорит Евгений Набоков, тренер вратарей «Шаркс» и бывший партнер Васи по «Тампе». — Этих двух вратарей отличает то, что они обладают полным боекомплектом. Когда они играют, это не дается им тяжело. У них все происходит естественно: то, как они читают игру, как они двигаются из стороны в сторону, как играют с шайбой и борются с трафиком на пятачке. Они никогда не испытывают дискомфорта. Но за этим стоит большая работа над техникой. У них почти нет изъянов, и реакция у них отличная».

А как началось доминирование России во вратарском искусстве? Набоков говорит, что это заслуга молодых российских тренеров в КХЛ. Валикетт предполагает, что все началось примерно в 2010 году, когда Шведская федерация хоккея продала свою программу обучения вратарей русским.

«Я поехал в Россию, потому что в то время их вратарское дело было очень слабым, — вспоминает Валикетт. — Говорю вам, когда я был там, мы занимались над катанием, как делать сэйвы клюшкой, всякие безумные штуки из школы Владислава Третьяка и Анатолия Тарасова. А сейчас это контроль ворот, игра впереди, катание. Когда я играл в России, то проводил на льду по четыре часа в день. Но за 30 минут в Нью-Йорке с тренером вратарей «Рейнджерс» Бенуа Алларом я добился большего. А там это была пустая трата времени.

Сейчас российские стражи ворот все еще проводят на льду по четыре часа, но у них лучше учебный план. Еще одна вещь, которую делают в России: они очень тщательно выбирают, куда отправить молодых вратарей. Они всегда посылают молодых голкиперов в худшие команды… Ставят их в плохую ситуацию, чтобы дать им шанс стать лучше. Если Америка хочет прибавить в плане вратарей, то наши вратари должны проводить больше времени на льду, проходить специализированную подготовку по сложной программе, а затем играть в более слабых командах».

Вот такое мнение вратаря Валикетта. И он добавляет:

«Кстати, Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» очень близок к Шестеркину. Он — элита. Я много видел его в этом году, и он может стать обладателем или финалистом «Везина Трофи» в следующем сезоне».

Запомним этот прогноз.

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