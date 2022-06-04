Чемпионы дважды повержены в Нью-Йорке. «Династии» «Тампы» не будет?

«Рейнджерс» вновь обыграли звездную команду и снова во многом благодаря своему вратарю Игорю Шестеркину.

«Рейнджерс» вновь обыграли звездную команду и снова во многом благодаря своему вратарю Игорю Шестеркину.

Нью-йоркцы опять доказывают, что характер важнее чемпионского опыта. Поход за третьим Кубком Стэнли подряд для «Тампы» под угрозой. Последний раз они проигрывали в серии с разницей в две игры в плей-офф 2019 года. И тогда 0-2 с «Коламбусом» превратились в итоге в 0-4.

Хотя в пятницу началось все для гостей отлично. Никита Кучеров в большинстве открыл счет уже на третьей минуте. Хотя, возможно, в этом эпизоде шайбу в ворота «Рейнджерс» подправил Кори Перри.

Казалось, чемпионы двух последних лет на опыте будут держать победный результат до сирены, но не тут-то было. Еще до перерыва «Рейнджерс» вышли вперед и стали хозяевами положения. Шестеркин тащил, но у «Тампы» не было большого преимущества. Были моменты и у ворот Василевского, а в начале третьего периода Зибанежад сделал счет 3:1.

«Тампа» насела на ворота Шестеркина в концовке. Гости сняли вратаря за две с половиной минуты до сирены и успели сократить разрыв до минимума. Но не более.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31, но впервые за долгое время не попал в число трех звезд матча. У Андрея Василевского 25 сэйвов после 28 бросков в створ.

Сам Шестеркин не стал пространно отвечать на вопросы о своем противостоянии с Василевским:

«Я дважды обыграл лучшего вратаря мира? Сейчас я не думаю, что это действительно имеет значение. Нельзя забывать, что серия длится до четырех побед, а значит, надо продолжать играть», — сказал вратарь «Рейнджерс».

Всего в текущем плей-офф Шестеркин сделал 540 сэйвов, и это третий результат в истории нью-йоркского клуба.

Впереди два короля Нью-Йорка. Рекордсмен «Рейнджерс» по отбитым броскам в одном розыгрыше Кубка Стэнли — Хенрик Лундквист (683 сэйва в 2014 году). Второе место у Майка Рихтера — (574 в 1994-м).

Рихтера Шестеркин точно обойдет, а если «Рейнджерс» выйдут в финал, обойдет и Лундквиста.

«Тампа» проиграла 2 матча подряд в плей-офф впервые с 2019 года, но следующие две игры состоятся во Флориде.

НХЛ. Плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Голы: Миллер, 5:59. Какко, 17:32. Зибанежад, 41:21. — Кучеров, 2:41 (бол.). Пол, 57:58.

Счет в серии — 2-0

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