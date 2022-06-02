Как Панарин решил подрезать телефон у журналиста. Под шутки-прибаутки «Рейнджерс» разорвали «Тампу» в первом матче

«Рейнджерс» с победы начали серию финала Востока против «Тампы» (6:2);

причем ньюйоркцы не проигрывают «Лайтнинг» с ноября 2019 года;

решающий вклад в победу внесла тройка Kid Line;

Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, а Игорь Шестеркин сделал 37 сэйвов.

Кто он, вратарь республики?

Что для «Рейнджерс» стало ключом к успеху?

То, что они заставили Андрея Василевского спуститься с Олимпа. Он выглядел не как бог, а как обычный человек.

Голкипер «Тампы» в первых шести матчах первого раунда против «Торонто» отражал в среднем 88,5% бросков и пропускал не меньше трех шайб. Не самая лучшая статистика для вратаря, который в регулярном чемпионате делал 91,6% сэйвов.

Но потом Василевский включил режим «бог», и в следующих пяти матчах он пропустил лишь четыре гола. По одному за матч плюс сухарь. В этот отрезок уместились решающий, седьмой матч против «Торонто», а также серия с «Флоридой», когда Вася всухую вынес «Пэнтерз» и их звездного вратаря Сергея Бобровского.

Кстати, фактор конкуренции никто не отменял. И зная самолюбивого Василевского, для него наверняка было делом мотивации обыграть Боба, с которым он иногда делил ворота в сборной России. Нужно было показать, кто он, как по Кассилю — первый голкипер республики.

Перед серией с «Рейнджерс» у вратаря ньюйоркцев Игоря Шестеркина спросили об этой дуэли с российским вратарем «Тампы». И он ответил: «Василевский — лучший вратарь мира на сегодняшний день».

Очень важна оговорка о том, что «на сегодняшний день». Пришел новый день, настало лето, и Шестеркин в первом матче серии переиграл Василевского, отразив 37 из 39 бросков.

Артемий «Убийца Молний» Панарин

Понятно, почему львиная доля экспертов повально ставила на «Тампу» в этой серии. Ну как же, дважды обладатели Кубка Стэнли за последние два года. Блестящая серия с «Флоридой», команда сплотилась, атака звенит, Василевский крутится в воротах.

Но у «Лайтнинг» не играет Брейден Пойнт — второй бомбардир плей-офф последних двух лет. Не факт, что он вообще выйдет в этой серии, хотя и начал тренироваться.

«Рейнджерс» имеют преимущество домашнего льда, и на такой стадии это важно. И что интересно, «Нью-Йорк Рейнджерс» не проигрывает «Тампе-Бэй Лайтнинг» с 14 ноября 2019 года. Представляете?

За это время «Рейнджерс» одержали четыре победы: 4:3 по буллитам, 4:0, 2:1 и вот эту 6:2. Шестеркин же в этих матчах в среднем отражал 95% бросков и сделал один сухарь.

Еще более удивительная серия у форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина: считая с 2019 года, он выиграл девять из 10 матчей у «Тампы», причем набрал в них 12 (3+9) очков.

Теперь в Америке российского форварда начали называть как Артемий «Убийца Молний» Панарин.

Любопытно, что Василевский за 35 минут этого матча пропустил шайб больше, чем за всю серию с «Флоридой». Причем к середине встречи держался счет 2:2. А потом дубль сделал молодой чех Филип Хытил.

И тут тоже интересный сюжет. Ведь матч проходил 1 июня, когда в России отмечают День защиты детей. Так вот, а у «Рейнджерс» выступает Kid Line — Детская Тройка.

Главный тренер Жерар Галлан поставил в одно звено 22-летнего чеха Хытила (2+0), 21-летнего финна Каапо Какко (0+1) и 20-летнего канадца Алекси Лафреньера (0+2).

И эти интернациональные ребята в итоге набрали 5 (2+3) очков.

Вот такие детишки!

Панарин: «У нас сегодня больше получалось»

При счете 2:4 после двух периодов «Тампа» еще могла рассчитывать на камбэк.

Но на 30-й секунде третьего периода Панарин получил шайбу от Эндрю Коппа и лихо в одно касание вогнал ее в сетку ворот Василевского. А потом и Мика Зибанежад отличился.

Да, удивительно — «Рейнджерс» забили шесть голов лучшему вратарю мира, чего они не смогли сделать в первых пяти матчах первого раунда против третьего вратаря «Питтсбурга» Луи Доминга.

То есть они заставили божественного Василевского быть похожим на вратаря АХЛ.

А это обидно.

Но есть примета, что «Тампа» с 2019 года не проигрывает два матча плей-офф подряд. И даже после оглушительного провала следует впечатляющая победа. Так что в этой серии всё только начинается.

Панарин пришел на пресс-конференцию и ответил на два вопроса. Сначала у него спросили, что он думает о Kid Line. Неплохо так сыграла молодежь «Рейнджерс».

— Они здорово добавили в этом плей-офф, — ответил Панарин. — Очень радостно на них смотреть. Большую часть работы выполняют для нашей команды. Уже здорово себя проявили, и я надеюсь, они будут еще лучше.

Второй вопрос был о том, чем «Тампа» отличается от «Каролины», с которой «Рейнджерс» справились в семи матчах.

— У «Лайтнинг» немного отличается игра в обороне, — сказал Панарин. — «Каролина» играет немного ближе к сопернику, а вот «Тампа» больше съезжает на пятак, плотнее играет там. Может, поэтому была видна разница. Просто у нас сегодня больше получалось.

И еще на пресс-конференции был забавный эпизод. Журналисты разложили свои телефоны на столе, где на диктофон записывали, что говорят игроки. Пока Зибанежад отвечал на вопрос, Панарин с невозмутимым лицом тихонько взял один телефон и сделал вид, что положил его к себе в карман. А потом вытащил его обратно и под общий смех положил назад.

Видно, что у «Рейнджерс» сейчас потрясающее настроение, пусть они и прошли две семиматчевые серии. Но команда молодая, с физикой там всё в порядке.

А главное — есть кураж.

НХЛ. Плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Крайдер, 1:11. Ватрано, 27:50. Хытил, 30:09, 35:43. Панарин, 40:30. Зибанежад, 46:06 (бол.). — Стэмкос, 7:18. Палат, 28:32.

Счёт в серии — 1:0

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