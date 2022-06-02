«Игорь лучше!» Шестеркин переиграл Василевского и затащил «Рейнджерс» первую победу в финале Восточной конференции

А Панарин зажег в третьем периоде.

А Панарин зажег в третьем периоде.

После сверхрезультативного старта финала Западной конференции («Колорадо» и «Эдмонтон» забросили в сумме 14 шайб) противостояние «Рейнджерс» и «Тампы» на Востоке ожидалось более спокойным. Обе команды, в отличие от своих коллег, умеют играть в обороне, а их ворота защищают одни из лучших вратарей в НХЛ Игорь Шестеркин и Андрей Василевский.

Но реальность превзошла ожидания. Восточные коллективы устроили, возможно, не самый открытый, но достаточно насыщенный на голы первый матч серии, забив на двоих восемь голов. Предопределили характер игры первые семь минут, за которые главные снайперы команд Крис Крайдер и Стивен Стэмкос обменялись заброшенными шайбами, а Василевский и Шестеркин не смогли выручить свои команды.

Дальше в игру включился вратарь «Рейнджерс». Шестеркин продемонстрировал очередное великолепное выступление, отразив по итогу матча 37 бросков, и серьезно подтащил «Рейнджерс» во второй части первого периода, когда «Лайтнинг» пытались развить свое игровое преимущество. Особо активным был Никита Кучеров, который нанес рекордное для себя число бросков в створ по ходу текущего плей-офф (7), но так и не сумел поразить ворота соотечественника.

Василевский же, в отличие от Шестеркина, сегодня не стал тем «тащером», что помогал «Тампе» в предыдущих пяти матчах. К голкиперу «Лайтнинг» нельзя предъявить больших претензий, но и чудесных спасений он также не совершал. Со второго периода, когда «Рейнджерс» смогли прижать «молний» в их зоне, Василевский пропустил пять шайб. В сумме ему досталось шесть голов, что стало повторением личного антирекорда в матчах плей-офф.

Больше других у «Рейнджерс» преуспело «Звено Малышей». Тройка Лафреньер — Хытил — Какко при счете 2:2 во второй половине второго периода организовала две красивейшие шайбы, автором которых в обоих случаях становился чешский центрфорвард. В сумме третье звено «Нью-Йорка» набрало 5 (2+3) очков.

Разницу в качестве игры Шестеркина и Василевского заметили болельщики на трибунах «Мэдисон Сквер Гарден». Всю концовку третьего периода зрители скандировали «Игорь лучше!», передавая «привет» обоим вратарям. Не исключено, что ситуация изменится уже в следующей встрече — со старта плей-офф 2020 года Василевский одержал 17 побед после поражений, ни разу не проиграв два матча подряд.

Начало же финальной двадцатиминутки стало звездным моментом Артемия Панарина. На первых секундах россиянин исправился за недоработку, приведшую к голу Ондржея Палата, замкнув броском в касание из левого круга передачу Эндрю Коппа во время контратаки «Рейнджерс». Еще через шесть минут сам Панарин выступил в роли ассистента, сделав результативный пас на Мику Зибанежада в большинстве.

«Тампа», отдыхавшая перед стартом серии восемь дней, потерпела болезненное поражение от «Рейнджерс», проводящих весь плей-офф в режиме «игры через день», и внесла еще большую интригу в этот финал Восточной конференции. Послезавтра «Лайтнинг» попытаются сравнять счет перед поездкой домой.

НХЛ. Плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Голы: Крайдер, 1:11. Ватрано, 27:50. Хытил, 30:09, 35:43. Панарин, 40:30. Зибанежад, 46:06 (бол.). — Стэмкос, 7:18. Палат, 28:32.

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