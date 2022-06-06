Овечкин звонил Эвандеру Кейну и приглашал его в «Вашингтон». Но тот выбрал Макдэвида и «Эдмонтон»

«Матч ТВ» рассказывает удивительную историю Эвандера Кейна. Форвард «Эдмонтона» в этом сезоне сменил агента и смог резко изменить свою жизнь, которая катилась в пропасть.

«Матч ТВ» рассказывает удивительную историю Эвандера Кейна. Форвард «Эдмонтона» в этом сезоне сменил агента и смог резко изменить свою жизнь, которая катилась в пропасть.

Этой ночью стало известно, что форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн получил дисквалификацию в один матч за то, что толкнул на борт нападающего «Эвеланш» Назима Кадри, нанес ему травму и стал самым ненавидимым человеком в штате Колорадо.

«Эвандер Кейн дисквалифицирован до конца плей-офф», — написал я в своем телеграм-канале, намекая на то, что «Эдмонтон» горит со счетом 0-3 в серии с «Эвеланш» и следующий матч может оказаться последним.

Тем не менее история Кейна — яркий пример того, как человек успешно перезагрузил свою карьеру и смог выйти на новый уровень.

Тридцать три несчастья

30-летний Эвандер Кейн считался звездой НХЛ, пока в его жизни что-то пошло не так.

В хоккейном плане он котировался высоко. Атлетичный нападающий (188 см / 96 кг), которого «Атланта» выбрала четвертым на драфте. Он умело раздавал силовые приемы и показывал хороший уровень. Так, в сезоне 2018-19 он набрал 56 (30+26) очков за «Сан-Хосе» при 153 минутах штрафа. А перед этим, 24 мая 2018 года, Эвандер подписал семилетний контракт с «Шаркс» на $49 млн.

Другое дело, как вел себя Кейн вне льда.

1 июля 2016 года на него подала в суд 21-летняя женщина, которая обвинила Эвандера в нападении на нее в гостиничном номере. Согласно судебным документам, девушка утверждала, что Кейн «познакомился с ней в баре, пригласил на вечеринку, а затем напал на нее, нанеся порезы, которые потребовали нескольких операций».

1 августа 2016 года Кейн отбивался уже от другой истории, когда он выступал за «Баффало Сэйбрз» и в июне ввалился в бар Bottoms Up, где подрался с четырьмя посетителями, а также с вышибалой после того, как якобы схватил за горло какую-то женщину и попытался затолкать ее в машину.

4 ноября 2019 года на Кейна подало в суд казино The Cosmopolitan в Лас-Вегасе после того, как он увильнул от игорного долга в полмиллиона долларов. Когда «Сан-Хосе» приезжал в штат Невада на серию с «Вегасом», Эвандер набрал в долг фишек на 500 тысяч зеленых, проигрался вдрызг, а этот своеобразный кредит не вернул.

11 января 2021 года сообщалось, что Кейн подал заявление о банкротстве после того, как у него набежали долги на $26,8 млн.

В июле прошлого года началась эпопея с бывшей женой — Анной Кейн, которая стала атаковать Эвандера через соцсети. Она публично обвинила Кейна в том, что он делает ставки на матчи с участием «Сан-Хосе». НХЛ объявила, что проведет расследование, но позднее Эвандер все это опроверг и предположил, что заявления его жены были мотивированы переживаниями, связанными с их бракоразводным процессом.

В более позднем интервью он признал, что имел зависимость от азартных игр, это вогнало его в долги, и он обратился за профессиональной помощью к психологам.

22 сентября 2021-го НХЛ опубликовала результаты расследования и не нашла никаких доказательств по игровым ставкам: «У нас есть сомнения, правдивы ли эти обвинения».

В сентябре 2021-го Анна Кейн обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии и многочисленных случаях побоев в семье. Адвокат Эвандера отрицал, что его клиент жестоко обращался с ней и их дочерью Кенсингтон. С другой стороны, уже сам Эвандер начал утверждать, что в прошлом его супруга сама применяла к нему физическое насилие.

А вот 5 октября стало известно — НХЛ расследует информацию о том, что Кейн представил поддельную справку о вакцине на ковид. И вот тогда, спустя две недели, лига дисквалифицировала Кейна на 21 матч — это очень важная тема для НХЛ, где из-за ковида даже приостанавливали чемпионат. 8 января 2022 года «Сан-Хосе» отправил Кейна на безусловный драфт с намерением расторгнуть с ним контракт.

Кейн сменил агента и отвоевал ребенка у жены

Свет в конце тоннеля у Кейна появился 28 ноября 2021 года, когда он начал сотрудничать с агентом Дэном Мильштейном. Раньше интересы Эвандера представляло агентство Newport, но хоккеист сам позвонил Мильштейну и предложил себя в качестве клиента. Нужно было в жизни что-то менять.

Первый большой успех заключался в том, что в демократическом штате Калифорния Кейн выиграл судебное дело по полной опеке дочки Кенсингтон, а Анну лишили материнских прав.

За ребенка шла настоящая война, поэтому Анна выложила сведения о липовой справке Кейна по ковиду. Она же запустила информацию, что Эвандер ставит на матчи «Сан-Хосе».

На самом деле «Шаркс» старались поймать Кейна на ставках. Если бы с ним порвали контракт, то клуб сэкономил бы $28 млн. Но в «Сан-Хосе» ничего не нашли против своего игрока, который набрал 49 (22+27) очков в 56 матчах и был чуть ли не лучшим в команде. Причем владелец команды — большой айтишник. Были перерыты все базы данных, но ничего плохого о ставочнике Кейне не обнаружили.

В другой раз жена Анна выложила в соцсети фото Эвандера с пистолетами. Но удалось доказать, что это был постановочный снимок и чета Кейнов у себя дома принимала участие в модельной фотосессии.

При этом Анна являлась в суды и везде заявляла, что ей нужны деньги на жизнь и на содержание еще нерожденного ребенка. Приходила с животом, который рос с каждым месяцем. Но удалось поднять все документы, страховые полисы и обнаружить, что в июле 2021 года бывшая жена сделала аборт, используя страховку Кейна. И не была беременна, а живот — фейковый, накладной.

Это стало решающим моментом, после чего Эвандеру отдали ребенка, а жене рекомендовали пройти лечение у психотерапевта. Хотя Анна продолжает доставать Кейна до сих пор. Так, когда «Колорадо» повел 3-0 в серии с «Эдмонтоном», она в сторис выставила гифки метелок, намекая на sweep — «вымести», так говорят, когда серию проигрываешь всухую (0-4).

Главный тренер «Эдмонтона» устраивал 10 лет лагеря в России для Дацюка

Сейчас агент Мильштейн и Кейн рассчитывают через суд с привлечением профсоюза игроков НХЛ получить деньги с «Сан-Хосе» по остатку контракта, который они расторгли в одностороннем порядке. Этот вопрос еще не закрыт.

Став свободным агентом, Эвандер начал рассматривать предложения команд. Ему лично звонил Александр Овечкин и звал Кейна в «Вашингтон», который очень был заинтересован усилить первые два атакующих звена. В плей-офф мы вполне могли бы увидеть тройку Овечкин — Евгений Кузнецов — Кейн.

Интересовались и другие клубы, было много звонков, шанс поехать в «Нью-Йорк Рейнджерс». Все напоминало «Санта-Барбару». В один момент Кейн решил, что ему нужно ехать в «Вегас», но там в клубе решили: «Нам сейчас такая встряска не нужна». И в итоге не попали в плей-офф.

Генменеджер «Эдмонтона» Кен Холланд тоже был заинтересован в Кейне, и Коннор Макдэвид также звонил Эвандеру. Ахиллесова пята «Ойлерз» — недостаток глубины состава при двух больших суперзвездах — Макдэвиде и Леоне Драйзайтле.

27 января 2022 года Кейн подписал однолетний контракт с «Эдмонтоном» на $1,375 млн, при этом держа в уме, что деньги от прежнего договора с «Сан-Хосе» еще можно получить назад.

Эвандер сам выбрал «Ойлерз», потому что когда есть шанс играть в тройке с Коннором Макдэвидом — нельзя его упускать. Когда «Эдмонтон» приезжал в Ванкувер на выезд, туда прилетел Кейн. Он провел три часа с Холландом, прежним главным тренером Дэйвом Типпеттом и Макдэвидом.

Эта встреча и стала определяющей. А через пару недель в «Ойлерз» сменился главный тренер, на этот пост пришел Джей Вудкрофт.

Кто он такой? Вы знаете его старшего брата Крэйга Вудкрофта, он тренирует сборную Белоруссии и минское «Динамо». Средний брат Тодд Вудкрофт выиграл Кубок Стэнли с «Лос-Анджелесом» как скаут, он тоже работал на белорусов вместе с Крэйгом, в последние годы входил в штаб «Виннипег Джетс» и до недавнего времени возглавлял команду университета Вермонт.

Джей Вудкрофт с 2005-го по 2008-й работал видеотренером в «Детройт Ред Уингз», где познакомился с Дацюком. 10 лет подряд он приезжал в Россию, устраивал летние лагеря с Павлом. И в Питере их проводил, и постоянно ездил в Екатеринбург — в село Курганово, где проходили сборы. Вообще, Джей очень любит Россию и хорошо знает наших игроков — на его глазах вырос тот же Анатолий Голышев, да и другие хоккеисты.

Джей Вудкрофт завоевал Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008-м, после чего перешел в «Сан-Хосе» как помощник главного тренера. А с 2015 года начал работать в системе «Эдмонтона», сначала как ассистент на лавке «Ойлерз», а с 2018-го возглавляя фарм-клуб «Бейкерсфилд Кондорс». И вот 10 февраля 2022 года он пошел на повышение.

Теперь у Кейна — новая жизнь

Сделка для «Эдмонтона» получилась блестящей. Они за $1,375 млн получили форварда, который умеет играть на $10 млн. В регулярном чемпионате Кейн набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах. А в плей-офф вообще вышел на график больше очка за матч (13+4=17 в 15), сделав два хет-трика.

С другой стороны, это легко объяснить, когда ты играешь в одной тройке с Макдэвидом и Драйзайтлем.

Что дальше? «Эдмонтону» будет крайне тяжело спасти серию с «Колорадо», в которой они уступают со счетом 0-3.

Вполне возможно, Кейн в этом сезоне уже не сыграет. Он станет неограниченно свободным агентом. И дальше будет решать, где продолжать карьеру.

Можно остаться в «Эдмонтоне», хотя там есть вопросы по платежке. Но бывают моменты, что лучше взять зарплату чуть поменьше, зато наслаждаться хоккеем и играть вместе с суперзвездами.

Ну, а может, Кейн перейдет в другой клуб. В любом случае он повзрослел, образцово перезагрузил свою карьеру, стал любимцем болельщиков «Эдмонтона» и снова нашел свое место в НХЛ.

Раньше менеджеров отпугивала репутация Эвандера, о котором говорили: «Мы знаем великого Кейна с 19:00 до 23:00. Но мы не готовы иметь дело с Кейном после 23:00».

То есть на льду Кейн был хорош, а вне льда вел себя не всегда примерно. Его бывшая жена на деньги самого же Кейна запустила против экс-мужа целую пиар-машину.

Сегодня кажется, что многие проблемы теперь позади и перед Кейном — новая жизнь.

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