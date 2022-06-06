Шестеркин помог «Рейнджерс» с голами, но не выстоял против волевой «Тампы»

Чемпионы отыгрались с 0:2 и отошли от края пропасти.

Чемпионы отыгрались с 0:2 и отошли от края пропасти.

Третий матч финальной серии Восточной конференции НХЛ должен был дать ответ на вопрос, остался ли чемпионский запал у «Тампы». Два подряд поражения в Нью-Йорке породили сомнения в успешном походе за третьим Кубком Стэнли.

Начали соперники осторожно, но во втором периоде игра раскрылась, и помогли этому удаления.

В одном из эпизодов ветеран Кори Перри задел в атаке по маске Игоря Шестеркина. Вратарь упал так, словно получил кувалдой. Перри отправился на скамейку штрафников, а в большинстве Мика Зибанежад со второй попытки попал в касание в створ и в сетку ворот.

Совсем скоро Райли Нэш упал спиной на Шестеркина, и вновь «Тампа» осталась в меньшинстве. И опять сыграла молниеносная комбинация Артемий Панарин — Зибанежад. Андрей Василевский с броском справился, но на отскоке первым был Крайдер — 0:2.

Два гола после двух нарушений на Шестеркине! Как тут не вспомнить о шутке Панарина после первого матча, что Шестеркину осталось только голы забивать.

Для «Тампы» дело было плохо, впереди замаячили 0-3 в серии, но теперь у них заработало большинство. Еще до перерыва Кучеров попал с острого угла между щитков Шестеркину, а в начале третьего периода Стэмкос броском в касание сравнял счет. И здесь также «Тампа» реализовала лишнего.

И дальше уже хозяева полностью забрали инициативу. Броски по воротам «Рейнджерс» сыпались один за другим, гости явно устали и надеялись на случай. И он им представился. Никита Кучеров на синей линии потерял шайбу, а убегавшего Зибанежада остановил только с нарушением правил да так, что разбил ему губу — 4 минуты штрафа. Правда, ничего путного нью-йоркцы создать не сумели, а дважды еще и пропускали контратаки, одна из которых завершилась нарушением, после чего составы сравнялись. Дело шло к овертайму, но «Рейнджерс» не додержали ничейный счет всего 42 секунды.

Первая тройка «Тампы» создала победный гол: Кучеров получил пас от Стэмкоса и, стоя спиной к воротам, отдал скрытый пас на набегающего сзади Палата. Это был 51-й бросок по воротам Шестеркина в матче, «Рейнджерс» нанесли 30.

Волевая победа «Тампы» может все перевернуть в этой серии, как все перевернулось в сегодняшней игре. Четвертый матч состоится в ночь на среду вновь во Флориде.

НХЛ. Плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Кучеров, 30:50 (бол.). Стэмкос, 41:22 (бол.). Палат, 59:18. — Зибанежад, 27:37 (бол.). Крайдер, 29:44 (бол.).

Счет в серии — 1-2

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