Никита Кучеров: «Никто в меня не верил. Даже вы». Удивительная история российского форварда «Тампы»

Никита Кучеров забил победный гол в ворота «Рейнджерс», сравняв счет в серии. «Матч ТВ» рассказывает, в чем уникальность этого нападающего «Лайтнинг».

Никита Кучеров забил победный гол в ворота «Рейнджерс», сравняв счет в серии. «Матч ТВ» рассказывает, в чем уникальность этого нападающего «Лайтнинг».

«Тампа-Бэй» прошла по лезвию бритвы, уступая 0-2 в финале Востока с «Рейнджерс». В третьем матче ньюйоркцы вели 2:0, но южане совершили чудесный камбэк (3:2)

И вот теперь игроки «Лайтнинг» сравняли счет в серии, одержав победу со счетом 4:1

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Решающий гол во втором периоде забил Никита Кучеров. На 34-й минуте он получил пас на ход, прорвался между двух игроков «Рейнджерс» и переиграл блистательного в этом плей-офф Игоря Шестеркина

11 лет назад на драфте Кучерова в упор не замечали

17 июня Никите Кучерову исполнится только 29 лет. А он уже штурмует топ-30 лучших кубковых бомбардиров в истории НХЛ. Вот теперь он оторвался от Марка Рекки (147 очков). Сейчас у Кучерова в активе 148 очков. И уже в следующем матче в этот топ-30 он может войти. Впереди — Мариан Хосса (149), а там и до Стэна Микиты (150) рукой подать.

В среднем за кубковый матч Кучеров набирает 1,16 очка. Это 13-й результат в истории лиги (для тех, кто провел не меньше 10 матчей). Неплохо так для парня, который находился в тени.

Мне даже хочется вспомнить тот драфт 2011 года, когда Кучерова взяли только под номером 58. Такая недооценка в истории хоккея бывает нередко. Например, в 1984 году Люк Робитайл ушел на драфте под номером 171 — тогда скауты говорили, что у парня плохое катание. Никто его не брал, только «Лос-Анджелес» потратил низкий пик. А перед этим под номером 69 выбрал Тома Главина, тот в НХЛ так и не заиграл, зато стал грандиозной легендой бейсбола.

Представляете? Ты в упор не видишь Робитайла, который за карьеру в НХЛ наберет 1394 очка и выиграет Кубок Стэнли. При этом перед ним берешь хоккеиста, который на самом деле бейсболист.

Вот такая же близорукость была и в случае с Кучеровым. Под первыми тремя номерами на том драфте ушли Райан Ньюджент-Хопкинс, Габриэль Ландеског, Джонатан Юбердо. Трое перед Кучеровым вообще не заиграли в НХЛ. Еще девять не набрали больше 10 очков за карьеру в лиге.

Кучеров пропускал целый год из-за тяжелой операции на бедре. А следующий чемпионат провел наполовину. И все равно за карьеру он набрал больше очков (616), чем любой другой с того драфта.

И не просто ведь так ходила байка, что «Тампа» взяла Кучерова случайно под номером 58, потому что хотела назвать другого Никиту — Нестерова, который попал в «Лайтнинг» под номером 148.

Потом Куч специально подходил к Стиву Айзерману, работавшему тогда генменеджером «Тампы». Спрашивал у него: «Правда ли?»

«Да ладно, Никита, это бред, — ответил Айзерман. — Мы тебя и хотели взять во втором раунде».

Но факт в том, что Кучерова недооценили. И 57 выборов того драфта прошли мимо него.

Как я встретил Кучерова в Нью-Йорке

Вспоминаю, как впервые увидел вживую Кучерова в деле. Потому что на матчи «Красной Армии» в МХЛ я не ходил, а в КХЛ этот форвард забил лишь один гол — с передачи будущего комментатора «Матч ТВ», а ныне ценного сотрудника ХК «Сочи» Алексея Бадюкова.

Было это 14 января 2014 года. У меня тогда перед Олимпиадой случилась поездка по городам Северной Америки, разные материалы об энхаэловцах, и вот я оказался в Нью-Йорке. Сижу в Madison Square Garden, матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», между прочим. Как сейчас в плей-офф Кубка Стэнли.

Но день казался пустым. В составах команд — только один русский. Кто? Да вот, некто Никита Кучеров, его только в конце ноября подняли из фарм-клуба АХЛ.

В общем, «Тампа» выиграла тот матч со счетом 2:1, а победный гол забил как раз Кучеров, хотя провел на льду всего 9:18 минуты и нанес лишь один бросок в створ ворот. Но точно в цель.

Я такой: «Спасибо, парень — ты спас мне день. Нужно ведь в редакцию что-то передавать, а тут россиянин забил победный гол в НХЛ».

Иду в раздевалку «Тампы». Поговорить с Кучеровым тогда было вообще без проблем! Я записал с ним видео на восемь минут.

Помню, спросил у него:

— Есть чувство, что вы стали основным игроком «Лайтнинг»? Или вас в любой момент могут вернуть в фарм-клуб?

— Тут тяжело сказать, — ответил Кучеров. — Конечно, хочется быть основным игроком «Тампы». Но мысли разные есть. Все может быть, могут и вниз отправить. Мне просто остается работать над собой, каждый день улучшать свою игру. И я думаю, все будет хорошо, и я стану основным игроком.

— Это не связано с травмой Стивена Стэмкоса, что в атаке освободилась вакансия и вам дали этот шанс — играть в НХЛ?

— Если честно, то я не знаю. Об этом лучше спросить не у меня, — ответил Кучеров.

Перселл: «Играть в тройке с Кучеровым? Что за наказание!»

Недооценил ли я тогда Никиту? Конечно же, да!

Но уже в следующем году он играл в финале Кубка Стэнли, когда «Чикаго» в шести матчах все-таки дожал «Тампу», но при этом дал ей ценнейший кубковый опыт.

Сейчас на The Athletic вышла большая статья с заголовком: «Почему Никита Кучеров уникален? Уэйн Гретцки и другие обсуждают восхождение звезды».

Там много классных цитат и фактов.

Например, вспоминает Тедди Перселл, который провел предыдущий сезон в тройке с Мартеном Сан-Луи и Стивеном Стэмкосом. А тут 25 ноября 2013 года его подзывает главный тренер «Тампы» Джон Купер и говорит: «Слушай, мы тут российского новичка из «Сиракьюз» поднимаем. Хочу к тебе как к ветерану его в тройку поставить».

По словам Перселла, он тогда подумал: «Ну что за наказание? Я ничего о нем не знаю, и еще с этим зеленым новичком надо возиться?»

А тогда 19-летний Кучеров на тренировках вытворял разные креативные сумасшедшие финты, на которые никто не решался. Да еще Алекс Киллорн рассказывал, как этот его сосед по комнате зубрит английский по самоучителю Rosetta Stone.

И вот Кучеров выходит — его дебют был дома тоже против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:0). И уже на третьей минуте с передачи Перселла забивает гол. Причем та шайба тоже стала победной!

Там дело было так. Тедди поехал бороться за шайбу у борта. Оглянулся, а там уже Кучеров открылся в левом круге. Ну, пас туда, и Никита в одно касание — таким броском, как камень из рогатки летит, запулил шайбу в ворота Хенрика Лундквиста.

Он забил первый гол в НХЛ первым же броском в первой смене первого матча.

Перселл так говорит: «Окей, я об этом парне все понял».

И поехал забирать шайбу, чтобы потом ее Кучерову на память отдать. А в эфире трещит комментатор Рик Пекхэм: «Юноша Дмитрий Кучеров забивает свой первый гол в НХЛ».

Дмитрий. Как вам?

Просто о Кучерове в Америке никто не знал. Да и в России за ним следили только хоккейные гики.

Уэйн Гретцки: «Кучеров способен предвидеть и опережать ход игры»

Теперь Кучеров стал шестым игроком в истории НХЛ, который в 20 матчах плей-офф набрал не менее трех очков. Он присоединился к Уэйну Гретцки (59), Марку Мессье (30), Яри Курри (28), Дени Савару (21) и Яромиру Ягру (20).

И вот цитаты людей о Кучерове.

Тедди Перселл, 36 лет: «Если бы я остался в тройке с Кучеровым, то до сих пор играл бы в НХЛ».

Марк Барберио, бывший партнер по «Тампе»: «Теперь все знают, что он — Никита».

Скотти Боумэн, самый легендарный тренер в истории НХЛ: «Кучеров уже знает, что будет делать с шайбой еще до того, как ее получил. Он смотрит на несколько ходов вперед, и далеко не у каждого есть такая способность. Такое же качество было у Гретцки. О нем говорили, и о Кучерове я скажу, что у него глаза на затылке. Он идет за шайбой, еще ее не получил, а уже начинает смотреть по сторонам. Что будет дальше? И когда он под давлением эту шайбу получает, то моментально принимает решение».

Уэйн Гретцки, тот самый: «Я действительно верю в то, что лучшие плеймейкеры в НХЛ видят площадку на ином уровне. Такие ребята, как Кучеров, Коннор Макдэвид, Патрик Кейн. И я всегда говорю детям, чтобы они наблюдали за Кучеровым, как он играет. Он ведь никогда не смотрит на партнера, которому собирается отдать шайбу. Он смотрит в другую сторону, идет туда же. Увлекает за собой соперников, открывает лед для одноклубников. И потом идет точный пас в свободную зону. Он обладает исключительной способностью предвидеть и опережать ход игры».

Да, у Кучерова очень высокий хоккейный IQ. И не просто так ассистент Купера, сам в прошлом центрфорвард Джефф Халперн вообще сравнивает Никиту с Альбертом Эйнштейном.

Джон Купер, главный тренер «Тампы»: «Я постоянно говорю вам, что научился кое-чему у Кучерова. Я смотрел отдельные моменты матчей, перематывал назад и думал, что полностью разобрался в этом. Потом показываю Кучерову, и он дает свое видение того, что увидел. Я говорю: «Боже, я только что провел 20 минут, изучая это, и ничего такого не видел».

Сам Никита Кучеров, который в детстве также занимался футболом, баскетболом, гандболом: «Хоккей — это чтение игры. Чтение того, что будет дальше на льду. Это как футбол, баскетбол, суть одна и та же — пасуй мяч и открывайся. Мы постоянно играли, когда я был ребенком. Думаю, именно оттуда я перенял это стремление открываться, читать игру. С самого начала, еще в детстве, ты должен научиться делать это. И теперь это мне помогает. Я смотрю, как открываться и кто открыт».

Юный Никита Кучеров и Яромир Ягр, выступавший в то время за «Авангард», у входа в московскую хоккейную школу «Белые медведи» / Фото: © Личный архив семьи Никиты Кучерова

Рик Токкетт, в прошлом игрок «Питтсбурга»: «Кучеров по своему терпению точно напоминает мне Марио Лемье. У него нет паники, когда на него давят. Гретцки был таким же спокойным под давлением и мог играть классно. Кучеров такой же спокойный. И он бесценен, особенно в большинстве».

Рэй Ферраро, в прошлом игрок НХЛ, а теперь аналитик ESPN: «Кучеров с шайбой выглядит спокойно, даже если вокруг него начало бы рушиться здание. Он никогда не выглядит так, будто куда-то торопится. Нет времени, места на льду, но он все еще держит шайбу, а потом отдает пас во вдруг возникшее свободное пространство. Для большинства игроков такое невозможно. Бывают моменты, когда Кучеров выглядит отрешенным. Но при этом он постоянно осматривает площадку и ищет это свободное пространство».

Кучеров: «А вы сами в меня верили в первый сезон?»

Сам Кучеров однажды сказал: «Не думаю, что многие в меня верили. Я просто пытаюсь дальше доказывать, что они ошибались».

Список тех, кто не верил, очень большой. Например, ЦСКА, где Никите отказались оплачивать операцию на плече. Или Патрик Руа, который взял Кучерова в «Квебек Рэмпартс», но там был лимит на иностранцев. Он так посмотрел на этого русского — и обменял его куда подальше. Ну, или те 57 раз, когда Кучерова никто не взял на драфте в 2011 году. Тот же «Детройт» имел три пика, но взял на них словака Томаша Юрко (№ 35) и двух канадских защитников — Ксавье Уэлле (№ 48) и Райана Спроула (№ 55). На троих они набрали 93 очка за карьеру в НХЛ. А представляете, если бы «Ред Уингз» тогда выбрали Кучерова?

— Кого вы имеете в виду, когда говорите о людях, которые в вас не верили? — один журналист из Тампы уточнил у Никиты.

— Если люди видят, что я сказал, то они понимают, о ком идет речь, — ответил Кучеров.

— Но кто конкретно?

— Вы, например, — Кучеров показал на всех журналистов в комнате. — Наверняка вы в меня не верили в первом сезоне.

— Но вы забили гол в первой же смене в НХЛ в ворота Лундквиста.

— Но я не набрал много очков. И вы наверняка никогда не думали, что я стану кем-то особенным.

«Люди пытаются причинить ему боль»

А он стал благодаря тому, что очень много работает над собой и очень сильно любит хоккей. Не просто так летом он постелил синтетический лед в своем гараже. И почему он приходит на тренировки по желанию, на которые забивают многие ветераны.

Кучеров же будет там первым, с ведром шайб. Стоит в фирменной точке как при большинстве — и бросает оттуда, бросает… Причем думает, когда ему накидывают шайбу, как побыстрее ее обработать, как бросить в одно касание, куда ее положить, как постоянно держать шайбу на клюшке.

Упорство и трудовая этика — вот что делает Кучерова особенным.

Билл Герин — бывший игрок НХЛ, а теперь генменеджер «Миннесоты», у которого есть Кирилл Капризов, говорит, что Кучеров похож на Игоря Ларионова, но только не в центре, а на фланге: «Он тоже умеет замедлять игру, но вместе с тем быть физически активным. При этом соперники понимают его тактику и стараются побольнее ударить, чтобы вывести из строя. Это работает в плей-офф».

Пэт Марун, форвард «Тампы»: «К сожалению, люди пытаются причинить ему боль. Но уникально, как Кучеров контролирует шайбу, как делает передачи в большинстве, как он видит лед, как по нему скользит. Я работаю над собой, чтобы улучшить катание и хорошо ехать по площадке. А вот Кучеров на ней просто парит».

Стивен Стэмкос, капитан «Тампы»: «Мастерство у Никиты можно было заметить с самого начала. Но многие игроки приходят в НХЛ с мастерством, не все могут его проявить. Больше всего нас в тот первый сезон поразила трудовая этика Кучерова. Его способность быть уверенным в себе и пробовать новое. Это нелегко, когда ты приезжаешь из другой страны и оказываешься в подобной ситуации. Но он втянулся в работу. И совершил переход, который сделал его суперзвездой. Он постоянно работает над собой. Приходит раньше всех на тренировку. Выполняет на льду разные штуки. Дома работает над своей игрой, смотрит видео. Это удивительно. Я играл с некоторыми игроками из Зала хоккейной славы, но этот парень особенный. И нужно ценить то, что он делает, — особенно в это время года, когда идет плей-офф».

Никто в НХЛ с 1983 года не выигрывал три Кубка Стэнли подряд. «Тампе» и Никите Кучерову нужны еще две победы в серии с «Рейнджерс». Пятый матч серии — в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.

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