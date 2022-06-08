Кучеров и Василевский вернули «Тампу» в серию с «Рейнджерс». Сегодня «Нью-Йорку» не помог даже Шестеркин

Четвертый матч финала Восточной конференции НХЛ получился самым прагматичным по ходу серии. «Тампа-Бэй», сократившая отставание в счете и снова игравшая дома, продемонстрировала свои главные чемпионские навыки, методично разобрав «Рейнджерс» и не оставив им ни одного шанса на победу.

Объединившиеся с прошлого матча в одном звене и организовавшие тогда победный гол «Лайтнинг» Ондржей Палат, Стивен Стэмкос и Никита Кучеров сегодня вновь стали главной атакующей опцией команды. Почти в каждой смене первое звено «Тампы» доминировало над соперником, стабильно организовывая опасные моменты у ворот Игоря Шестеркина.

Два гола из трех, забитых «молниями» в равных составах, были организованы именно звеном Стэмкоса. В том числе гол Кучерова, впоследствии ставший победным. На 34-й минуте при счете 1:0 защитник Ян Рутта перехватил шайбу в средней зоне, отдал пас на Палата, и тот вывел российского форварда «Тампы» «один в ноль» с Шестеркиным. Кучеров уверенно разобрался с соотечественником, послав шайбу в «домик».

Эта шайба стала для россиянина 51-й в кубковой карьере, и он вплотную приблизился к топ-5 главных снайперов среди действующих игроков лиги — пятерку замыкает Патрик Кейн из «Чикаго» (52 гола).

Кучеров отличился в третьем матче кряду, повторив личный рекорд по продолжительности голевой серии в плей-офф. Кроме того, россиянину (148 очков) осталось набрать всего один балл для попадания в топ-30 самых результативных игроков в истории Кубка Стэнли.

В сумме Игорь Шестеркин пропустил три шайбы (еще одна была забита в пустые ворота), оформив 27 сейвов. К голкиперу «Рейнджерс» нет вопросов по игре — на сей раз он попросту не получил должной поддержки как от защитников, так и от нападающих. Шестеркин по-прежнему остается самым ценным игроком команды в этом плей-офф, и в предстоящих матчах от него потребуется лучшая форма.

Андрей Василевский же провел свой лучший матч по ходу серии. Сегодня голкипер «Тампы» продемонстрировал свое фирменное хладнокровие, отразив 34 из 35 бросков и не пропустив ни одной шайбы в равных составах. Единственный гол в его ворота был забит Артемием Панариным за три минуты до конца в формате «шесть на четыре».

Российский вратарь «Лайтнинг» был признан первой звездой матча. Благодаря успеху Василевский продлил свою домашнюю победную серию в матчах плей-офф до шести игр, повторив собственный рекорд «Тампы» 2021 года.

В финале Востока мы увидим еще как минимум два матча, что особенно радует на фоне западной пары «Колорадо» — «Эдмонтон», уложившей определение победителя в четыре игры.

НХЛ. Плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Марун, 2:38. Кучеров, 33:07. Стэмкос, 44:56. Палат, 59:51. — Панарин, 56:27 (бол.).

Счет в серии — 2:2

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