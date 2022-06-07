«Колорадо» не дал шанса «Эдмонтону» и в третий раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли

На Кубке Стэнли вновь будет имя российского хоккеиста.

На Кубке Стэнли вновь будет имя российского хоккеиста.

Немного жаль, что такая яркая голевая серия финала Западной конференции НХЛ завершилась так скоро.

Канадский клуб не сумел взять ни одного матча, хотя минувшей ночью «Ойлерз» были наиболее близки к победе. Еще в начале третьего периода они выигрывали 4:2.

«Колорадо» все перевернул усилиями своих суперзвезд — Ландеског, Макиннон и Рантанен в течение шести минут забросили по шайбе, и уже хозяевам пришлось отыгрываться.

Зак Кассиан перевел игру в овертайм, а там уже на исходе второй минуты все закончилось. Защитник «Колорадо» Арттури Лехконен зацепил клюшкой по летящей в сторону ворот шайбе, чем дезориентировал вратаря Смита и спокойно поразил пустой угол, когда шайба отскочила от голкипера.

Судьи отправились смотреть видеоповтор и не увидели игры высокоподнятой клюшкой.

«Эдмонтон» терпит поражение со счетом 5:6, возможно, «Ойлерс» сегодня не хватило дисквалифицированного Эвандера Кейна. С другой стороны, у «Колорадо» нет Назема Кадри, который выбыл как раз из-за атаки Кейна.

«Колорадо» выигрывает серию всухую и выходит в финал впервые с 2011 года. Надо сказать, что оба своих финала — в 1996 против «Флориды» и в 2001 против «Нью-Джерси» — клуб из Денвера выиграл. Посмотрим, чем закончится третий заход. В серии Востока между «Рейнджерс» и «Тампой» до развязки еще далеко, так что «Лавине» придется подождать соперника дней пять, а то и неделю.

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар повторил сегодня клубный рекорд, набрав 5 (1+4) очков за матч в Кубке Стэнли. Ранее такое делали лишь Ристо Силтанен (когда клуб играл еще в Квебеке) и Петер Форсберг.

Вообще, пять очков в одной игре для защитника — это второй результат в истории НХЛ. На очко больше однажды набирал лишь Пол Коффи.

Бомбардирские рекорды суперфорвардов «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля в этом сезоне закончены. Канадец остановился на цифре 33, у немца на очко меньше. Больше в XXI веке набирали лишь Евгений Малкин (36 в 2009 году) и Никита Кучеров (34 в 2020), но тогда их команды играли в финале.

Выход «Колорадо» в финал означает, что у нас снова будет российский обладатель Кубка Стэнли, так как во всех трех оставшихся в игре командах есть наш игрок. Эта серия длится уже с 2016 года.

НХЛ. Плей-офф

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 5:6 ОТ (0:1, 3:0, 2:4, 0:1)

Голы: Хаймен, 27:39, 43:55. Ньюджент-Хопкинс, 36:57. Макдэвид, 38:54 (бол.). Кассиан, 56:38. — Макар, 3:46 (бол.). Тэйвз, 40:31. Ландеског, 48:58. МакКиннон, 53:30. Рантанен, 54:47 (бол.). Лехконен, 61:19.

Счет в серии — 0:4

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