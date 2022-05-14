Этот «Вашингтон» стал заложником рекорда Овечкина. Четыре года подряд – крах в первом раунде!

«Матч ТВ» называет пять причин, почему «Вашингтон Кэпиталз» снова вылетел из плей-офф на ранней стадии, теперь проиграв серию «Флориде» (2-4).

«Матч ТВ» называет пять причин, почему «Вашингтон Кэпиталз» снова вылетел из плей-офф на ранней стадии, теперь проиграв серию «Флориде» (2-4).

1. «Флорида» была фаворитом, а у «Вашингтона» сломался Уилсон

Вообще «Вашингтон» теперь проиграл фавориту. «Флорида» стала первой по итогам регулярного чемпионата, впервые в истории завоевав «Президент Трофи». И хоккеисты «Кэпиталз» провели эту серию достойно. В четвертом матче проиграли в овертайме (2:3), в пятом вели со счетом 3:0, но рухнули под натиском «Пэнтерз» (3:5), в шестом снова был овертайм (3:4).

Возьми «Вашингтон» хотя бы один матч, и мы бы увидели седьмую игру серии. Но в этом и дело, что судьба «Кэпиталз» в плей-офф изначально казалась слишком шаткой. Это по замесу не была чемпионская команда. Она могла чудом выйти во второй раунд, но представить ее с Кубком Стэнли было крайне сложно.

Особенно когда получил травму Том Уилсон — очень важный силовой форвард из первого звена, на котором лежало много функций. Это повлияло и на игру Александра Овечкина — зависимого крайнего нападающего, не набравшего в решающем шестом матче ни одного очка.

2. Глубины состава у «Кэпиталз» нет

В итоге «Флорида» выиграла первую кубковую серию за 22 года. Первый и последний раз «Пэнтерз» в плей-офф Кубка Стэнли что-то показывали в 1996 году, когда внезапно дошли до финала, где вчистую уступили «Колорадо» (0-4).

А вот у «Вашингтона» — свой тренд. Команда впервые в истории завоевала Кубок Стэнли в 2018 году. Но с тех пор все четыре года подряд вылетала в первом раунде.

2019 год: 3-4 от «Каролины», причем в той серии «Вашингтон» был фаворитом, но соперника не дожал.

2020 год: 1-4 от «Нью-Йорк Айлендерс», когда бывший главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц разобрал команду Овечкина по тактическим винтикам.

2021 год: 1-4 от «Бостона», который был просто сильнее.

2022 год: 2-4 от «Флориды», на которую перед началом серии ставили вообще все. Удивление скорее в том, что «Вашингтон» взял два матча и навязал такую борьбу.

Ну, а что вы хотели? Никто не становится моложе. «Кэпиталз» в этом сезоне имеют самый возрастной состав в лиге (29,44 года). Игроки «Вашингтона» провели больше всего матчей в лиге (12 902), то есть обладают наибольшим опытом.

Но вот глубины состава уже нет. И в этом плей-офф «Кэпиталз» ехали на пятерке игроков: Ти-Джей Оши (6+1=7 очков), Никлас Бэкстрем (2+4=6), Александр Овечкин (1+5=6), Евгений Кузнецов (2+3=5) и защитник Джон Карлсон (1+4=5). Но этого было мало.

3. Ход с Овечкиным успешен, но только в маркетинге

Да, посмотрите — Овечкин в этой серии забил лишь один гол. Это наихудший результат в карьере Александра Великого, когда «Вашингтон» выходил в плей-офф.

Один раз было только нечто подобное. В сезоне-2012/13, когда Овечкин в семи матчах набрал лишь 2 очка (1+1). Но даже тогда он нанес 30 бросков в створ ворот. А теперь — только 19. Да, никто не становится моложе. Не будем забывать, что Овечкину уже 36 лет.

И вообще «Вашингтон» после великой для себя победы 2018 года стал похож на сытых котов. Главная мотивационная цель достигнута. И теперь весь клуб — складывается впечатление — заточен только на то, чтобы Александр Овечкин (780) обогнал по голам Уэйна Гретцки (894).

Это главная маркетинговая цель. Об этом каждый день говорят во всей лиге, когда Овечкин забивает очередной гол. Под это заточена сувенирная продукция, и свитера Ови разлетаются, как горячие пирожки. «Вашингтон» очень успешен в этом смысле, и команда войдет в историю лиги уже поэтому.

Подумаешь, взять Кубок Стэнли. Это с кем-то происходит каждый год. Но стать командой, где играет лучший снайпер в истории человечества — совсем другое дело. Там еще и бронзовую статую Овечкина перед стадионом в Вашингтоне обязательно отольют, вот увидите. Александр Великий это заслужил.

Но сейчас у хоккеистов «Кэпиталз» не видно голодных глаз, как было в 2018 году. Тогда Овечкин и компания понимали, что взять Кубок Стэнли нужно кровь из носу, иначе войдешь в историю хоккея как лузер. Над побитием рекорда Гретцки все будут смеяться: «А чемпионом ты так и не стал!»

Теперь такого смеха быть не может, мы все помним 2018 год. Но для нового Кубка Стэнли нужна коренная перестройка состава.

4. Манта так и не стал лидером «Вашингтона»

Символично, что победный гол у «Флориды» забил Картер Верхеге с передачи Клода Жиру.

Посмотрите, Жиру долгие годы был капитаном «Филадельфии». Но контракт подходит к концу, команда не попадала в плей-офф, и его отпустили в другой клуб за Кубком Стэнли. «Флорида» провернула грамотную сделку в дедлайн.

Верхеге выступал в «Тампе» в сезоне-2019/20, когда «Лайтнинг» завоевали свой первый Кубок Стэнли. Он был далеко не главным игроком в том составе, но получил кубковый опыт. «Флорида» его подхватила, и Картер стал ценным ролевым игроком. Теперь он набрал 12 очков (6+6) в этой серии, идет первым среди лучших бомбардиров лиги. Столько же (12 очков) только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

А кем в последние годы усилился «Вашингтон»? Выменял Энтони Манту из «Детройта», за которого отдал Якуба Врану и Рихарда Паника, а также первый пик 2021 года и второй пик 2022 года. Между прочим, на первый пик «Детройт» взял очень хорошего канадского вратаря Себастьяна Коссу, который играет за канадскую молодежку, а в «Эдмонтон Ойл Кингз» из Западной хоккейной лиги выдает 93,2% отраженных бросков в плей-офф.

Манта же так и не стал лидером «Вашингтона». В шести матчах серии с «Флоридой» — ни одного гола и четыре передачи. А ведь его брали как габаритного силового форварда, способного забивать по 30-40 голов за чемпионат.

«Флорида» работает на рынке, и даже комиссар НХЛ Гари Беттмэн отметил, что команда при новом владельце Виоле прогрессирует фантастически. А вот у «Вашингтона» никакой кадровой работы нет.

5. Тут и Барри Троц не поможет

Вообще кажется, что клуб формируется по принципу «Овечкин и его кореша». До 2026 года подписан сам Александр Великий, и тут вопросов нет. Легенда клуба, его история. Пусть играет.

Но до 2025 года получил контракт Никлас Бэкстрем, которому сейчас уже 34 года.

До 2029 года подписан 29-летний Евгений Кузнецов, поймавший в этом сезоне свою волну, но вообще не отличающийся стабильностью.

Контракт до 2025 года у Ти-Джея Оши, которому 35 лет. Манта и Уилсон подписаны до 2024 года.

32-летний защитник Джон Карлсон — до 2026 года. В общем, будущее «Вашингтона» на несколько сезонов вперед определено, и светлым его назвать трудно. Потому что команда будет и дальше стареть.

А из игроков второго эшелона не видно, кто может стать героем. Но с вратарями — другая ситуация. После этого сезона контракты заканчиваются у всех трех стражей ворот: это Илья Самсонов, Витек Ванечек, Финикс Копли. Причем все трое выглядят так серо, что даже не знаешь, кого оставлять.

Тогда, в 2018 году «Вашингтон» ехал на отлично игравшем Брэйдене Холтби. Но его из состава убрали с прицелом на то, что Самсонов вырастет в своего Игоря Шестеркина, номинированного на «Везина Трофи» и «Харт Трофи» — лучший вратарь лиги и самый ценный игрок. Однако этого не произошло.

Ну что сейчас делать? Увольнять главного тренера Питера Лавиолетта и ставить Барри Троца, с которым «Вашингтон» брал Кубок Стэнли в 2018 году? Как раз старину Барри уволили из «Айлендерс».

Но поверьте, тут дело совсем не в тренере, и Лавиолетт работает хорошо. Похоже, тут надо просто дождаться, когда Овечкин забьет этот гол № 895, после чего «Вашингтон» нужно кардинально перестраивать. Иначе «Кэпиталз» опустятся на самое дно как «Детройт» после эры величия, и будет там «Вашингтон» сидеть много лет.

Овечкин-то не вечный, он однажды уйдет. А с кем останется команда?

Если так посмотреть, последний реально удачный выбор «Вашингтона» на драфте — это 2013 год, когда был взят Андре Бураковски. Но он сейчас в «Колорадо». За год до этого — Филип Форсберг, но он в «Нэшвилле».

Будущее-то у «Кэпиталз» где? Где они, молодые и дерзкие, которые вольют в команду свежую кровь? Не видно их, в этом и проблема славного, но с каждым годом верно дряхлеющего коллектива.

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