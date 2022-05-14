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Этот «Вашингтон» стал заложником рекорда Овечкина. Четыре года подряд – крах в первом раунде!

12:09
Этот «Вашингтон» стал заложником рекорда Овечкина. Четыре года подряд – крах в первом раунде!
Александр Овечкин / Фото: © The Washington Post / Contributor / The Washington Post / Gettyimages.ru
«Матч ТВ» называет пять причин, почему «Вашингтон Кэпиталз» снова вылетел из плей-офф на ранней стадии, теперь проиграв серию «Флориде» (2-4).

1. «Флорида» была фаворитом, а у «Вашингтона» сломался Уилсон

Вообще «Вашингтон» теперь проиграл фавориту. «Флорида» стала первой по итогам регулярного чемпионата, впервые в истории завоевав «Президент Трофи». И хоккеисты «Кэпиталз» провели эту серию достойно. В четвертом матче проиграли в овертайме (2:3), в пятом вели со счетом 3:0, но рухнули под натиском «Пэнтерз» (3:5), в шестом снова был овертайм (3:4).

Возьми «Вашингтон» хотя бы один матч, и мы бы увидели седьмую игру серии. Но в этом и дело, что судьба «Кэпиталз» в плей-офф изначально казалась слишком шаткой. Это по замесу не была чемпионская команда. Она могла чудом выйти во второй раунд, но представить ее с Кубком Стэнли было крайне сложно.

Том Уилсон / Фото: © John McCreary / Contributor / NHLI / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Особенно когда получил травму Том Уилсон — очень важный силовой форвард из первого звена, на котором лежало много функций. Это повлияло и на игру Александра Овечкина — зависимого крайнего нападающего, не набравшего в решающем шестом матче ни одного очка.

2. Глубины состава у «Кэпиталз» нет

В итоге «Флорида» выиграла первую кубковую серию за 22 года. Первый и последний раз «Пэнтерз» в плей-офф Кубка Стэнли что-то показывали в 1996 году, когда внезапно дошли до финала, где вчистую уступили «Колорадо» (0-4).

А вот у «Вашингтона» — свой тренд. Команда впервые в истории завоевала Кубок Стэнли в 2018 году. Но с тех пор все четыре года подряд вылетала в первом раунде.

2019 год: 3-4 от «Каролины», причем в той серии «Вашингтон» был фаворитом, но соперника не дожал.

2020 год: 1-4 от «Нью-Йорк Айлендерс», когда бывший главный тренер «Кэпиталз» Барри Тротц разобрал команду Овечкина по тактическим винтикам.

2021 год: 1-4 от «Бостона», который был просто сильнее.

2022 год: 2-4 от «Флориды», на которую перед началом серии ставили вообще все. Удивление скорее в том, что «Вашингтон» взял два матча и навязал такую борьбу.

Ну, а что вы хотели? Никто не становится моложе. «Кэпиталз» в этом сезоне имеют самый возрастной состав в лиге (29,44 года). Игроки «Вашингтона» провели больше всего матчей в лиге (12 902), то есть обладают наибольшим опытом.

Фото: © REUTERS / Brad Mills-USA TODAY Sports

Но вот глубины состава уже нет. И в этом плей-офф «Кэпиталз» ехали на пятерке игроков: Ти-Джей Оши (6+1=7 очков), Никлас Бэкстрем (2+4=6), Александр Овечкин (1+5=6), Евгений Кузнецов (2+3=5) и защитник Джон Карлсон (1+4=5). Но этого было мало.

3. Ход с Овечкиным успешен, но только в маркетинге

Да, посмотрите — Овечкин в этой серии забил лишь один гол. Это наихудший результат в карьере Александра Великого, когда «Вашингтон» выходил в плей-офф.

Один раз было только нечто подобное. В сезоне-2012/13, когда Овечкин в семи матчах набрал лишь 2 очка (1+1). Но даже тогда он нанес 30 бросков в створ ворот. А теперь — только 19. Да, никто не становится моложе. Не будем забывать, что Овечкину уже 36 лет.

И вообще «Вашингтон» после великой для себя победы 2018 года стал похож на сытых котов. Главная мотивационная цель достигнута. И теперь весь клуб — складывается впечатление — заточен только на то, чтобы Александр Овечкин (780) обогнал по голам Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин и Тед Леонсис / Фото: © REUTERS / Geoff Burke-USA TODAY Sports

Это главная маркетинговая цель. Об этом каждый день говорят во всей лиге, когда Овечкин забивает очередной гол. Под это заточена сувенирная продукция, и свитера Ови разлетаются, как горячие пирожки. «Вашингтон» очень успешен в этом смысле, и команда войдет в историю лиги уже поэтому.

Подумаешь, взять Кубок Стэнли. Это с кем-то происходит каждый год. Но стать командой, где играет лучший снайпер в истории человечества — совсем другое дело. Там еще и бронзовую статую Овечкина перед стадионом в Вашингтоне обязательно отольют, вот увидите. Александр Великий это заслужил.

Но сейчас у хоккеистов «Кэпиталз» не видно голодных глаз, как было в 2018 году. Тогда Овечкин и компания понимали, что взять Кубок Стэнли нужно кровь из носу, иначе войдешь в историю хоккея как лузер. Над побитием рекорда Гретцки все будут смеяться: «А чемпионом ты так и не стал!»

Теперь такого смеха быть не может, мы все помним 2018 год. Но для нового Кубка Стэнли нужна коренная перестройка состава.

4. Манта так и не стал лидером «Вашингтона»

Символично, что победный гол у «Флориды» забил Картер Верхеге с передачи Клода Жиру.

Посмотрите, Жиру долгие годы был капитаном «Филадельфии». Но контракт подходит к концу, команда не попадала в плей-офф, и его отпустили в другой клуб за Кубком Стэнли. «Флорида» провернула грамотную сделку в дедлайн.

Верхеге выступал в «Тампе» в сезоне-2019/20, когда «Лайтнинг» завоевали свой первый Кубок Стэнли. Он был далеко не главным игроком в том составе, но получил кубковый опыт. «Флорида» его подхватила, и Картер стал ценным ролевым игроком. Теперь он набрал 12 очков (6+6) в этой серии, идет первым среди лучших бомбардиров лиги. Столько же (12 очков) только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона».

А кем в последние годы усилился «Вашингтон»? Выменял Энтони Манту из «Детройта», за которого отдал Якуба Врану и Рихарда Паника, а также первый пик 2021 года и второй пик 2022 года. Между прочим, на первый пик «Детройт» взял очень хорошего канадского вратаря Себастьяна Коссу, который играет за канадскую молодежку, а в «Эдмонтон Ойл Кингз» из Западной хоккейной лиги выдает 93,2% отраженных бросков в плей-офф.

Фото: © REUTERS / Geoff Burke-USA TODAY Sports

Манта же так и не стал лидером «Вашингтона». В шести матчах серии с «Флоридой» — ни одного гола и четыре передачи. А ведь его брали как габаритного силового форварда, способного забивать по 30-40 голов за чемпионат.

«Флорида» работает на рынке, и даже комиссар НХЛ Гари Беттмэн отметил, что команда при новом владельце Виоле прогрессирует фантастически. А вот у «Вашингтона» никакой кадровой работы нет.

5. Тут и Барри Троц не поможет

Вообще кажется, что клуб формируется по принципу «Овечкин и его кореша». До 2026 года подписан сам Александр Великий, и тут вопросов нет. Легенда клуба, его история. Пусть играет.

Но до 2025 года получил контракт Никлас Бэкстрем, которому сейчас уже 34 года.

До 2029 года подписан 29-летний Евгений Кузнецов, поймавший в этом сезоне свою волну, но вообще не отличающийся стабильностью.

Контракт до 2025 года у Ти-Джея Оши, которому 35 лет. Манта и Уилсон подписаны до 2024 года.

32-летний защитник Джон Карлсон — до 2026 года. В общем, будущее «Вашингтона» на несколько сезонов вперед определено, и светлым его назвать трудно. Потому что команда будет и дальше стареть.

А из игроков второго эшелона не видно, кто может стать героем. Но с вратарями — другая ситуация. После этого сезона контракты заканчиваются у всех трех стражей ворот: это Илья Самсонов, Витек Ванечек, Финикс Копли. Причем все трое выглядят так серо, что даже не знаешь, кого оставлять.

Тогда, в 2018 году «Вашингтон» ехал на отлично игравшем Брэйдене Холтби. Но его из состава убрали с прицелом на то, что Самсонов вырастет в своего Игоря Шестеркина, номинированного на «Везина Трофи» и «Харт Трофи» — лучший вратарь лиги и самый ценный игрок. Однако этого не произошло.

Ну что сейчас делать? Увольнять главного тренера Питера Лавиолетта и ставить Барри Троца, с которым «Вашингтон» брал Кубок Стэнли в 2018 году? Как раз старину Барри уволили из «Айлендерс».

Барри Тротц / Фото: © Robin Alam / Icon Sportswire / imago sportfotodienst / Global Look Press

Но поверьте, тут дело совсем не в тренере, и Лавиолетт работает хорошо. Похоже, тут надо просто дождаться, когда Овечкин забьет этот гол № 895, после чего «Вашингтон» нужно кардинально перестраивать. Иначе «Кэпиталз» опустятся на самое дно как «Детройт» после эры величия, и будет там «Вашингтон» сидеть много лет.

Овечкин-то не вечный, он однажды уйдет. А с кем останется команда?

Если так посмотреть, последний реально удачный выбор «Вашингтона» на драфте — это 2013 год, когда был взят Андре Бураковски. Но он сейчас в «Колорадо». За год до этого — Филип Форсберг, но он в «Нэшвилле».

Будущее-то у «Кэпиталз» где? Где они, молодые и дерзкие, которые вольют в команду свежую кровь? Не видно их, в этом и проблема славного, но с каждым годом верно дряхлеющего коллектива.

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