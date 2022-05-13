Почему сборная России не участвует в чемпионате мира по хоккею

ЧМ стартует уже сегодня, нашей команды нет впервые за 60 лет.

ЧМ стартует уже сегодня, нашей команды нет впервые за 60 лет.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая

Шестнадцать сборных разбиты на две группы, в четвертьфинал выходят по четыре лучшие

Сборные России и Белоруссии решением IIHF отстранены от участия в чемпионате мира. Вместо них сыграют команды Франции и Австрии

Почему так случилось? Напомним хронологию

24 февраля начинается спецоперация на Украине. Уже на следующий день Международная федерация хоккея (IIHF) официально осуждает конфликт и назначает заседание совета на 28 февраля.

Параллельно Международный олимпийский комитет (МОК) обвиняет Россию в нарушении олимпийского перемирия, а 28 февраля делает заявление, в котором рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Большинство международных спортивных федераций следуют призыву МОК. Совет IIHF решительно выступает против использования военной силы, призывает применять дипломатические средства для разрешения конфликта и принимает решение о следующих действиях:

Отстранить все российские и белорусские национальные сборные и клубы от участия во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF в любой возрастной категории до дальнейшего уведомления

Отозвать у России право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года

Президент IIHF Люк Тардиф объяснил причины такого жесткого шага:

«IIHF не является политической организацией и не может влиять на решения, принимаемые в связи с ситуацией на Украине. Тем не менее мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках и поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в программе чемпионата мира».

Россию в числе участников нынешнего чемпионата мира заменила Франция, Белоруссию — Австрия.

Затем в середине апреля последовало еще одно жесткое решение, касающееся уже чемпионата мира следующего года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Его в России тоже не будет, вопрос по участию сборной нашей страны пока открыт, но известно, что пополнят элитный дивизион Словения и Венгрия, а покинут две худшие команды нынешнего турнира. Получается, России и Белоруссии места снова не будет?

Пропускали ли наши чемпионаты мира в прошлом?

Сборная СССР впервые приняла участие в чемпионате мира в 1954 году, и с тех пор наша команда пропустит главный мировой турнир во второй раз. Впервые это случилось в 1962 году, и тоже по политическим причинам.

Правда, тогда это была инициатива советских чиновников. Турнир проходил в американском Колорадо-Спрингс, и госдепартамент США не выдал визы сборной ГДР из-за строительства Берлинской стены и угрозы блокады Западного Берлина. Тогда социалистические страны СССР и Чехословакия в знак солидарности с Восточной Германией решили бойкотировать ЧМ. Их заменили Швейцария, Норвегия и Великобритания, а чемпионами стали шведы, выигравшие все матчи.

Но был в истории чемпионатов мира еще один черный период — восьмилетний канадский бойкот. С 1970-го по 1977 год «Кленовые листья» пропустили восемь ЧМ и две Олимпиады из-за… запрета на участие профессиональных игроков. Сейчас, когда уже НХЛ, несмотря на уговоры, два олимпийских цикла отказывается отправлять своих хоккеистов на Олимпиаду, те события кажутся какой-то фантасмагорией. Но вот так изменился мир. С одной стороны, европейцы наводнили НХЛ, с другой — Олимпиады и чемпионаты мира стали коммерческим мероприятием, зависящим от звезд. В 1977 году бойкот канадцев завершился победой. Руководство IIHF внесло изменения в регламенты соревнований, и на ЧМ-1978 родоначальники хоккея вернулись. Канадцы привезли Фила и Тони Эспозито, Рода Жильбера — на тот момент первоклассных звезд, — но остались без медалей.

Было в истории еще два коротких политических бойкота. Первый произошел в 1950 году. Чемпионат мира должен был состоятся в Лондоне, куда не полетел действующий чемпион мира — сборная Чехословакии. Официальная версия — отказ в визе чешским радиокомментаторам, но это стало лишь поводом для бойкота. Причина же — опасения чехословацких чиновников побега хоккеистов «на Запад». Год назад игроки чешского клуба «ЛТЦ Прага» уже сбежали во время турнира в Швейцарии, и руководство ЧССР побоялось еще более громкого скандала. В пользу этого говорит тот факт, что 11 членов команды были арестованы, обвинены в шпионаже, измене родине и осуждены на длительные сроки. Сборная Чехословакии затем пропустила еще и следующий ЧМ, а о золоте пришлось забыть на долгих 20 лет.

Еще один бойкот получился массовым и также связан с противостояние капиталистического мира и социалистического лагеря. Чемпионат мира-1957, впервые проводившийся в СССР, бойкотировали Канада, США, Норвегия, ФРГ, Италия и Швейцария. Вызвано это было военным вторжением Советского Союза в Венгрию в 1956 году. Турнир сократили до восьми команд, а чемпионами стали шведы.

Что с интригой без России?

Можно ли сказать, что чемпионат мира без сборной России потеряет часть своей интриги? Определенно это так. Четверка сильнейших в группе, где должна была выступать наша сборная, теперь выглядит следующим образом: Канада, Германия, Швейцария. Словакия. Разумеется, при участии россиян борьба стала бы интереснее. С другой стороны, утверждать, что следующий чемпион будет «ненастоящим», было бы слишком высокомерно. В последний раз российская сборная попадала в финал чемпионата мира в 2015 году, а чемпионом становилась в 2014-м. Да, наши играли в финалах двух последних Олимпиад, но уровень чемпионатов мира посильнее олимпийского без НХЛовцев.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Поэтому вместо обличения несправедливого решения лучше сосредоточить усилия на том, как вернуться в мировой хоккей. Нынешнее печальное положение дел когда-то закончится, и встанет вопрос, откуда сборная России начнет свой путь. Сохранится ли за ней место в элите или придется несколько лет пробиваться с низов?

Пока же нашим болельщикам приходится следить за товарищескими матчами с собратьями по несчастью белорусами, а на чемпионате мира можно поболеть, например, за сборную Казахстана, которая собрала крепкую команду и имеет шансы попасть в плей-офф.

Все матчи чемпионата мира в прямом эфире покажут каналы холдинга «Матч ТВ».

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