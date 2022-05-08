Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2022 на групповой этап: состав групп и календарь игр

- Чемпионат мира по хоккею состоится в Финляндии с 13 по 29 мая
- Шестнадцать сборных разбиты на две группы, в четвертьфинал выходят по четыре лучших
- Сборные России и Белоруссии решением IIHF отстранены от участия в чемпионате мира. Вместо них сыграют Франция и Австрия
- Две худшие команды предстоящего чемпионата опустятся в первый дивизион. Их место в элите займут Словения и Венгрия
- В финалах двух последних чемпионатов мира встречались сборные Финляндии и Канады
Чемпионат мира без участия российской сборной, разумеется, потеряет большую долю интереса наших болельщиков. Значительная их часть интересуется хоккеем лишь две недели в году в середине мая. Однако не всем нужен хоккей в формате «наши против ненаших». Конечно, мы не раз услышим мнение, что чемпионат мира без сборной России какой-то неполноценный, да и чемпион будет ненастоящий. Но где чемпион, а где сборная России? В последний раз «Красная машина» появлялась в финале в далеком уже 2015 году.
В любом случае в ближайшее время нас ждет много интересного хоккея.
Состав групп чемпионата мира
Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия, Франция
Группа В: Финляндия, Швеция, Чехия, США, Латвия, Норвегия, Великобритания, Австрия
В группе А, матчи которой будут сыграны в Хельсинки, главный претендент на лидерство — сборная Канады. Пока состав «кленовых листьев» — это черный ящик в руках главного тренера Клода Жюльена. Но нет сомнений, что канадцы привезут сильную команду. Суперзвезды типа Кросби и Макдэвида не являются необходимым условием для победы, и прошлый ЧМ это доказал. Важнейшим качеством здесь служит характер, а его канадцам не занимать. Для них турнир начнется матчем против Германии 13 мая, который в прямом эфире будет показан «Матч ТВ».
На три оставшихся места в четвертьфинале от этой группы претендуют Германия, Швейцария и Словакия. В этот спор равных могут вмешаться Дания и Казахстан, которые сначала сыграют между собой. Победивший в этом матче также будет иметь шанс на выход в плей-офф. Вполне возможно, симпатии значительного числа российских болельщиков в отсутствие сборной России получит казахстанская команда, которая будет достаточно крепкой. Кроме лидеров «Барыса» в сборную приедут Павел Акользин из «Магнитки» и Кирилл Панюков из «Ак Барса».
И, конечно, как обычно в последние годы, в команде большое число натурализованных легионеров — Даррен Диц (ЦСКА), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Виктор Сведберг («Авангард»), Кертис Волк («Барыс»). Специально к этому чемпионату мира Казахстан выдал паспорт еще одному шведу Якубу Лилье.
В группе В три первых места можно бронировать Финляндии, Швеции и Чехии.
Финны вообще фавориты всего турнира, а шведы и чехи получили довольно мощное подкрепление из НХЛ.
Из расписания отмечаем три классических европейских противостояния. Чехия со Швецией сыграют уже в ближайший уик-энд 15 мая, Финляндия — Швеция — 18-го, Финляндия — Чехия — в заключительный день группового турнира 24-го.
На четвертое место в этой группе претендуют США и Латвия, причем сыграют они между собой уже в матче открытия днем в пятницу с трансляцией в прямом эфире «Матч ТВ».
Расписание группового этапа чемпионата мира
13 мая
16:20* США — Латвия
16:20 Франция — Словакия
20:20 Финляндия — Норвегия
20:20 Германия — Канада
14 мая
12:20 Дания — Казахстан
12:20 Швеция — Австрия
16:20 Швейцария — Италия
16:20 Чехия — Великобритания
20:20 Словакия — Германия
20:20 Латвия — Финляндия
15 мая
12:20 Италия — Канада
12:20 Норвегия — Великобритания
16:20 Франция — Казахстан
16:20 Австрия — США
20:20 Дания — Швейцария
20:20 Чехия — Швеция
16 мая
16:20 Латвия — Норвегия
16:20 Словакия — Канада
20:20 Франция — Германия
20:20 Финляндия — США
17 мая
16:20 Италия — Дания
16:20 Чехия — Австрия
20:20 Швейцария — Казахстан
20:20 Швеция — Великобритания
18 мая
16:20 Франция — Италия
16:20 Норвегия — Австрия
20:20 Швейцария — Словакия
20:20 Финляндия — Швеция
19 мая
16:20 Германия — Дания
16:20 Великобритания — США
20:20 Канада — Казахстан
20:20 Чехия — Латвия
20 мая
16:20 Германия — Италия
16:20 Великобритания — Финляндия
20:20 Казахстан — Словакия
20:20 Латвия — Австрия
21 мая
12:20 Дания — Франция
12:20 США — Швеция
16:20 Канада — Швейцария
16:20 Австрия — Финляндия
20:20 Италия — Словакия
20:20 Норвегия — Чехия
22 мая
16:20 Казахстан — Германия
16:20 Великобритания — Латвия
20:20 Швейцария — Франция
20:20 Швеция — Норвегия
23 мая
16:20 Казахстан — Италия
16:20 США — Чехия
20:20 Канада — Дания
20:20 Австрия — Великобритания
24 мая
12:20 Германия — Швейцария
12:20 Швеция — Латвия
16:20 Словакия — Дания
16:20 США — Норвегия
20:20 Канада — Франция
20:20 Финляндия — Чехия
26 мая
Четвертьфиналы
28 мая
Полуфиналы
29 мая
15:20 Матч за 3-е место
20:20 Финал
* время московское