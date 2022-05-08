Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2022 на групповой этап: состав групп и календарь игр

Старт главного хоккейного турнира года уже скоро!

Старт главного хоккейного турнира года уже скоро!

Чемпионат мира по хоккею состоится в Финляндии с 13 по 29 мая

Шестнадцать сборных разбиты на две группы, в четвертьфинал выходят по четыре лучших

Сборные России и Белоруссии решением IIHF отстранены от участия в чемпионате мира. Вместо них сыграют Франция и Австрия

Две худшие команды предстоящего чемпионата опустятся в первый дивизион. Их место в элите займут Словения и Венгрия

В финалах двух последних чемпионатов мира встречались сборные Финляндии и Канады

Чемпионат мира без участия российской сборной, разумеется, потеряет большую долю интереса наших болельщиков. Значительная их часть интересуется хоккеем лишь две недели в году в середине мая. Однако не всем нужен хоккей в формате «наши против ненаших». Конечно, мы не раз услышим мнение, что чемпионат мира без сборной России какой-то неполноценный, да и чемпион будет ненастоящий. Но где чемпион, а где сборная России? В последний раз «Красная машина» появлялась в финале в далеком уже 2015 году.

В любом случае в ближайшее время нас ждет много интересного хоккея.

Состав групп чемпионата мира

Группа А: Канада, Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Италия, Франция

Группа В: Финляндия, Швеция, Чехия, США, Латвия, Норвегия, Великобритания, Австрия

В группе А, матчи которой будут сыграны в Хельсинки, главный претендент на лидерство — сборная Канады. Пока состав «кленовых листьев» — это черный ящик в руках главного тренера Клода Жюльена. Но нет сомнений, что канадцы привезут сильную команду. Суперзвезды типа Кросби и Макдэвида не являются необходимым условием для победы, и прошлый ЧМ это доказал. Важнейшим качеством здесь служит характер, а его канадцам не занимать. Для них турнир начнется матчем против Германии 13 мая, который в прямом эфире будет показан «Матч ТВ».

На три оставшихся места в четвертьфинале от этой группы претендуют Германия, Швейцария и Словакия. В этот спор равных могут вмешаться Дания и Казахстан, которые сначала сыграют между собой. Победивший в этом матче также будет иметь шанс на выход в плей-офф. Вполне возможно, симпатии значительного числа российских болельщиков в отсутствие сборной России получит казахстанская команда, которая будет достаточно крепкой. Кроме лидеров «Барыса» в сборную приедут Павел Акользин из «Магнитки» и Кирилл Панюков из «Ак Барса».

Даррен Диц / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

И, конечно, как обычно в последние годы, в команде большое число натурализованных легионеров — Даррен Диц (ЦСКА), Джесси Блэкер («Автомобилист»), Виктор Сведберг («Авангард»), Кертис Волк («Барыс»). Специально к этому чемпионату мира Казахстан выдал паспорт еще одному шведу Якубу Лилье.

В группе В три первых места можно бронировать Финляндии, Швеции и Чехии.

Финны вообще фавориты всего турнира, а шведы и чехи получили довольно мощное подкрепление из НХЛ.

Из расписания отмечаем три классических европейских противостояния. Чехия со Швецией сыграют уже в ближайший уик-энд 15 мая, Финляндия — Швеция — 18-го, Финляндия — Чехия — в заключительный день группового турнира 24-го.

На четвертое место в этой группе претендуют США и Латвия, причем сыграют они между собой уже в матче открытия днем в пятницу с трансляцией в прямом эфире «Матч ТВ».

Расписание группового этапа чемпионата мира

13 мая

16:20* США — Латвия

16:20 Франция — Словакия

20:20 Финляндия — Норвегия

20:20 Германия — Канада

14 мая

12:20 Дания — Казахстан

12:20 Швеция — Австрия

16:20 Швейцария — Италия

16:20 Чехия — Великобритания

20:20 Словакия — Германия

20:20 Латвия — Финляндия

15 мая

12:20 Италия — Канада

12:20 Норвегия — Великобритания

16:20 Франция — Казахстан

16:20 Австрия — США

20:20 Дания — Швейцария

20:20 Чехия — Швеция

16 мая

16:20 Латвия — Норвегия

16:20 Словакия — Канада

20:20 Франция — Германия

20:20 Финляндия — США

17 мая

16:20 Италия — Дания

16:20 Чехия — Австрия

20:20 Швейцария — Казахстан

20:20 Швеция — Великобритания

18 мая

16:20 Франция — Италия

16:20 Норвегия — Австрия

20:20 Швейцария — Словакия

20:20 Финляндия — Швеция

19 мая

16:20 Германия — Дания

16:20 Великобритания — США

20:20 Канада — Казахстан

20:20 Чехия — Латвия

20 мая

16:20 Германия — Италия

16:20 Великобритания — Финляндия

20:20 Казахстан — Словакия

20:20 Латвия — Австрия

21 мая

12:20 Дания — Франция

12:20 США — Швеция

16:20 Канада — Швейцария

16:20 Австрия — Финляндия

20:20 Италия — Словакия

20:20 Норвегия — Чехия

22 мая

16:20 Казахстан — Германия

16:20 Великобритания — Латвия

20:20 Швейцария — Франция

20:20 Швеция — Норвегия

23 мая

16:20 Казахстан — Италия

16:20 США — Чехия

20:20 Канада — Дания

20:20 Австрия — Великобритания

24 мая

12:20 Германия — Швейцария

12:20 Швеция — Латвия

16:20 Словакия — Дания

16:20 США — Норвегия

20:20 Канада — Франция

20:20 Финляндия — Чехия

26 мая

Четвертьфиналы

28 мая

Полуфиналы

29 мая

15:20 Матч за 3-е место

20:20 Финал

* время московское

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