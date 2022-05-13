Капризов отправляется отдыхать, а Кучеров спас свою команду от вылета за 10 минут до сирены

В первом раунде Кубка Стэнли будет минимум три седьмых матча.

В первом раунде Кубка Стэнли будет минимум три седьмых матча.

Первый поход Кирилла Капризова за Кубком Стэнли завершен. В шестом матче серии «Сент-Луис» на своей площадке не оставил шансов «Миннесоте». За 40 минут блюзмены забросили четыре безответные шайбы, игра была сделана. Один гол, уже пятый в нынешнем плей-офф и 40-й за карьеру, на счету Владимира Тарасенко. Первое очко в плей-офф в карьере заработал 22-летний нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, сделавший результативную передачу.

Кирилл Капризов впервые за пять последних матчей ушел с площадки без очков и, к сожалению, не стал первым за 13 лет игроком, забросившим 8 шайб за одну серию плей-офф.

Сезон для «Миннесоты» закончен, а «Сент-Луис» во втором раунде встретится с лучшей командой Запада «Колорадо».

НХЛ. Плей-офф

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Ледди, 14:59. О’Райли, 29:26 (бол.). Бозак, 33:25. Тарасенко, 38:36 (бол.). Парэйко, 58:19. — Дамба, 46:25.

Счет в серии — 4:2.

Обладатели Кубка Стэнли двух последних лет были на грани вылета за 10 минут до окончания шестой игры против «Торонто». «Тампа» хорошо начала матч, поведя 2:0, но затем пропустила три шайбы подряд, причем Джон Таварес сделал дубль на последней минуте второго периода за 34 и 8 секунд до сирены. Хозяева вместо того, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете, теперь думали в раздевалке, как спастись от поражения.

Похожий сценарий был и в предыдущей игре. Там «Тампа» также вела со счетом 2:0, но затем уступила 3:4. Разница лишь в том, что сегодняшнее поражение стало бы последним в сезоне.

Спас действующих чемпионов Никита Кучеров, реализовавший большинство 5 на 3. Этот гол стал 46-м в плей-офф в карьере Кучерова. Он обошел Алексея Ковалева и вышел на чистое четвертое место среди российских игроков. Впереди лишь Овечкин (72), Малкин (66) и Федоров (52).

Игра перешла в овертайм. За две минуты до окончания четвертого периода Брэйден Пойнт проткнул шайбу после добивания мимо вратаря Кэмпбелла, и теперь нас ждет седьмой матч, который состоится на площадке «Торонто» в ночь на воскресенье.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Голы: Палат, 17:38. Сирелли, 30:46 (мен.). Кучеров, 49:20 (бол.). Пойнт, 78:04. — Мэттьюc, 31:40. Таварес, 39:26, 39:52.

Счет в серии — 3:3.

И еще как минимум в двух сериях первого раунда будет седьмая игра. В противостоянии «Каролина» — «Бостон» соперники выигрывают исключительно на своей площадке. Минувшей ночью «Брюинз» победили 5:2, а обе шайбы «Каролины» на счету Свечникова. Решающая игра состоится на льду «Харрикейнз».

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Голы: Маршан, 20:46. Койл, 38:04 (бол.). Хаула, 47:08. Форборт, 50:43. Лазар, 55:43. — Свечников, 43:24, 57:30 (бол.).

«Эдмонтон» выиграл в гостях у «Лос-Анджелеса», Коннор Макдэвид забросил шайбу, сделал две голевых передачи и стал единоличным лидером в споре бомбардиров в нынешнем плей-офф. На его счету 12 (3+9) очков. Седьмая игра состоится на площадке «Эдмонтона».

Счет в серии — 3:3.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Дюрци, 33:59 (бол.). Грундстрём, 40:29. — Макдэвид, 1:40. Кейн, 21:50, 59:00. Бэрри, 54:50.

Счет в серии — 3:3.

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