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Шестеркин заставил замолчать Питтсбург. Вратарь ответил на троллинг болельщиков гениальным голевым пасом

10:09
Шестеркин заставил замолчать Питтсбург. Вратарь ответил на троллинг болельщиков гениальным голевым пасом
Игорь Шестёркин / Фото: © Christopher Mast / Contributor / NHLI / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Исход противостояния «Рейнджерс» и «Пингвинз» решится в седьмом матче.

Полюбившееся в этом сезоне болельщикам «Рейнджерс» скандирование «Igor, Igor», адресованное будущему обладателю «Везина Трофи» Игорю Шестеркину, превратилось в главное орудие троллинга вратаря со стороны фанатов «Пингвинз».

За два предыдущих матча серии в Питтсбурге россиянин пропустил 10 шайб, в обоих случаях досрочно покидая площадку. Местная публика не упускала ни одной возможности оказать психологическое давление на главного игрока команды-соперницы.

В сегодняшнем шестом матче серии «Пингвинз» — «Рейнджерс», опять проходившем в Питтсбурге, «Igor» звучало на арене чуть ли не чаще, чем стандартное «Let’s Go Pens!». Атака на Шестеркина со стороны местных болельщиков началась еще перед традиционным исполнением гимна.

Фото: © Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сперва показалось, что выходка фанов «Питтсбурга» в очередной раз сработала. «Пингвинз», лишившиеся из-за травмы Сидни Кросби, в случае сегодняшнего успеха выигрывали бы всю серию, и за стартовые 16 минут матча форварды Джефф Картер и Брайан Раст забросили две безответные шайбы.

Но дальше отсутствие Сида и великолепная игра Шестеркина, сумевшего абстрагироваться от нападок публики, серьезно изменили результат. Правда, делиться секретом того, как удалось «отключить» толпу, россиянин после матча не стал, бросил лишь, широко улыбнувшись:

«Бенни (тренер вратарей «Рейнджерс» Бенуа Аллер) попросил меня что-то сделать, но я не могу сказать, что именно».

Шестеркин настолько успокоился, что в середине второго периода при счете 2:2 в большинстве он поучаствовал в голевой атаке «Рейнджерс». Подобрав выброшенную шайбу в углу площадки, вратарь тут же отдал длинную передачу под чужую синюю линию и поймал на пересменке четверку игроков «Питтсбурга». Убежавшие «два в ноль» Мика Зибанежад и Крис Крайдер суперпасом Шестеркина воспользовались.

За второй и третий периоды страж ворот «Рейнджерс» пропустил только одну шайбу, когда Евгений Малкин совершил перехват на своей синей линии, убежал «один в ноль» и нанес точный бросок под ловушку соотечественнику. Форвард «Питтсбурга» набрал свое шестое очко (3+3) по ходу плей-офф.

Фото: © REUTERS / Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Несколько сейвов Шестеркина оставили «Рейнджерс в игре в третьем периоде, и за полторы минуты до конца основного времени Крайдер, забивший самый курьезный гол серии (после его броска от синей линии Луи Доминге блином и ловушкой перевел шайбу себе за спину), принес третью победу «Нью-Йорку» в серии.

Решающая седьмая игра пройдет в родном «Мэдисон-сквер-гарден», где Шестеркина будет ожидать теплая домашняя атмосфера и скандирование «Igor, Igor» без саркастичной подоплеки.

НХЛ. Плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург)  — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк)  — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Картер, 14:12. Раст, 15:48. Малкин, 36:36. — Зибанежад, 25:05 (бол.), 26:21. Крайдер, 33:48 (бол.), 58:32. Копп, 59:33.

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