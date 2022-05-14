Шестеркин заставил замолчать Питтсбург. Вратарь ответил на троллинг болельщиков гениальным голевым пасом

Исход противостояния «Рейнджерс» и «Пингвинз» решится в седьмом матче.

Исход противостояния «Рейнджерс» и «Пингвинз» решится в седьмом матче.

Полюбившееся в этом сезоне болельщикам «Рейнджерс» скандирование «Igor, Igor», адресованное будущему обладателю «Везина Трофи» Игорю Шестеркину, превратилось в главное орудие троллинга вратаря со стороны фанатов «Пингвинз».

За два предыдущих матча серии в Питтсбурге россиянин пропустил 10 шайб, в обоих случаях досрочно покидая площадку. Местная публика не упускала ни одной возможности оказать психологическое давление на главного игрока команды-соперницы.

В сегодняшнем шестом матче серии «Пингвинз» — «Рейнджерс», опять проходившем в Питтсбурге, «Igor» звучало на арене чуть ли не чаще, чем стандартное «Let’s Go Pens!». Атака на Шестеркина со стороны местных болельщиков началась еще перед традиционным исполнением гимна.

Сперва показалось, что выходка фанов «Питтсбурга» в очередной раз сработала. «Пингвинз», лишившиеся из-за травмы Сидни Кросби, в случае сегодняшнего успеха выигрывали бы всю серию, и за стартовые 16 минут матча форварды Джефф Картер и Брайан Раст забросили две безответные шайбы.

Но дальше отсутствие Сида и великолепная игра Шестеркина, сумевшего абстрагироваться от нападок публики, серьезно изменили результат. Правда, делиться секретом того, как удалось «отключить» толпу, россиянин после матча не стал, бросил лишь, широко улыбнувшись:

«Бенни (тренер вратарей «Рейнджерс» Бенуа Аллер) попросил меня что-то сделать, но я не могу сказать, что именно».

Шестеркин настолько успокоился, что в середине второго периода при счете 2:2 в большинстве он поучаствовал в голевой атаке «Рейнджерс». Подобрав выброшенную шайбу в углу площадки, вратарь тут же отдал длинную передачу под чужую синюю линию и поймал на пересменке четверку игроков «Питтсбурга». Убежавшие «два в ноль» Мика Зибанежад и Крис Крайдер суперпасом Шестеркина воспользовались.

За второй и третий периоды страж ворот «Рейнджерс» пропустил только одну шайбу, когда Евгений Малкин совершил перехват на своей синей линии, убежал «один в ноль» и нанес точный бросок под ловушку соотечественнику. Форвард «Питтсбурга» набрал свое шестое очко (3+3) по ходу плей-офф.

Несколько сейвов Шестеркина оставили «Рейнджерс в игре в третьем периоде, и за полторы минуты до конца основного времени Крайдер, забивший самый курьезный гол серии (после его броска от синей линии Луи Доминге блином и ловушкой перевел шайбу себе за спину), принес третью победу «Нью-Йорку» в серии.

Решающая седьмая игра пройдет в родном «Мэдисон-сквер-гарден», где Шестеркина будет ожидать теплая домашняя атмосфера и скандирование «Igor, Igor» без саркастичной подоплеки.

НХЛ. Плей-офф

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

Голы: Картер, 14:12. Раст, 15:48. Малкин, 36:36. — Зибанежад, 25:05 (бол.), 26:21. Крайдер, 33:48 (бол.), 58:32. Копп, 59:33.

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