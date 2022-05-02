Шестеркин – абсолютно лучший вратарь, преемником Капризова станет молодой шоумен лиги. Кому достанутся личные награды в НХЛ?

«Матч ТВ» вручает индивидуальные призы по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

«Матч ТВ» вручает индивидуальные призы по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

«Колдер Трофи» (лучший новичок) – Трэвор Зиграс («Анахайм»)

Этот сезон стал богатым на ярких дебютантов. Всю регулярку зажигала европейская парочка из «Детройта» Лукас Рэймонд (23+24) и Моритц Зайдер (7+43), главный проспект «Анахайма» Трэвор Зиграс (23+38), «молодой Барков» Антон Лунделль (18+26), а самым результативным новичком стал партнер Мэттьюса и Марнера по звену в «Торонто» Майкл Бантинг (23+40). Во второй части сезона отметились Коул Кофилд (23+20) из «Монреаля» и Мэтт Болди (15+24) из «Миннесоты».

Очевидного кандидата на «Колдер Трофи» в этом сезоне, как год назад с Капризовым, нет. Пожалуй, наибольшие шансы на победу – у Зайдера, в 21 год ставшего главным защитником строящегося «Детройта» и качественно совмещающего оборону и атакой, и Зиграса – безусловно, самого яркого новичка года. Его лакросс-голы, невероятные передачи, дерзкое поведение на льду и околохоккейные истории делали настоящее шоу не только в «Анахайме», но и во всей лиге. Именно из-за яркости Зиграс, скорей всего, заберет награду.

«Норрис Трофи» (лучший защитник) – Роман Йоси («Нэшвилл»)

С точки зрения результативности Роман Йоси провел лучший сезон для защитников НХЛ в 21-м веке. Швейцарец стал девятым в истории лиги игроком обороны и первым с 1994 года (Рэй Бурк), набравшим минимум 90 очков в регулярном чемпионате. Кроме того, он остановился в 4 очках от сотни (96), покорившейся восьми хоккеистам нынешнего чемпионата.

Для «Нэшвилла», добравшегося до плей-офф, Йоси остается главным полевым игроком команды. Швейцарец – единственный хоккеист лиги, лидирующий в составе своей команды как по результативности, так и по числу заблокированных бросков (133). Возможно, в итоговом голосовании за «Норрис Трофи» Йоси превзойдет Кэйл Макар, забивший 28 голов, но на данный момент игрок «Нэшвилл» видится более логичной кандидатурой.

Приз Джека Адамса (лучший тренер) – Дэрилл Саттер («Калгари»)

Еще год назад «Калгари» располагал составом, способным бороться за выход в финал Кубка Стэнли, но тренерская неразбериха испортила выступление команды. Джефф Уорд был уволен по ходу прошлого сезона, а пришедший ему на смену Дэрилл Саттер, двукратный обладатель Кубка Стэнли, вернувшийся в «Флэймз» спустя 15 лет, с ходу не смог решить игровые проблемы.

Однако, проведя с командой полноценное межсезонье, специалист вывел «Калгари» на топ-уровень. Как и чемпионский «Лос-Анджелес» Саттера, «огоньки» играют в строгий, системный хоккей, при этом не лишенный ярких исполнителей – прежде всего, Джонни Гудро. «Калгари» с запасом выиграл Тихоокеанский дивизион, и в преддверии старта плей-офф считается одним из главных претендентов на выход в финал Кубка Стэнли.

«Селки Трофи» (лучший оборонительный форвард) - Элиас Линдхольм («Калгари»)

Ярче всех в системе Саттера раскрылся Элиас Линдхольм, ставший системообразующим игроком нападения. Именно в нем сосредоточены главные качества, необходимые нынешнему «Калгари»: боеспособность, надежность, нацеленность на ворота и умение работать без шайбы на обеих сторонах площадки.

Линдхольм провел свой самый результативный сезон в НХЛ (42+40), став вторым игроком лиги по показателю полезности («+61») и одним из лидеров «Калгари» по числу отборов (55). Впервые в карьере швед вышел на точку вбрасывания больше 1000 раз по ходу сезона (1592), заработав добротный показатель (52,9%).

«Везина Трофи» (лучший вратарь) – Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

«Везина» нынешнего сезона – как «Колдер» год назад: ее обладатель совершенно очевиден, и им станет российский хоккеист. Игорь Шестеркин в этом чемпионате не просто превратился из талантливого голкипера в самого ценного игрока «Рейнджерс», но и провел одно из лучших вратарских выступлений за всю историю НХЛ. Россиянин стал только третьим вратарем лиги, отразившем минимум 93,5% бросков, проведя не менее 50 матчей – и это в год, когда результативность матчей была самой высокой за последние 26 лет (6,3 гола/игру).

Шестеркин провел первый сезон по своему контракту на $5,667 млн, и по соотношению цена – качество его перфоманс также можно считать одним из лучших в истории лиги. Скандирования «Игорь! Игорь» уже стали традицией болельщиков во время домашних матчей «Рейнджерс», что также свидетельствует о невероятности игры Шестеркина. По ходу сезона у него появлялись разные конкуренты (Кэмпбелл, Маркстрем, Андерсен), но финишу регулярки россиянин остался безальтернативным вариантом.

«Харт Трофи» (самый ценный игрок») – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Как и в случае с «Колдер Трофи», на «Харт» претендует много игроков. Основными соискателями считаются Джонатан Юбердо, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Джонни Годро, и даже Шестеркин. В пользу каждого можно привести кучу аргументов, однако наш выбор будет возможно и самым банальным, но, как кажется, весьма логичным.

Нынешний «Эдмонтон» можно представить без кого угодно, даже Леона Драйзайтля, но только не без Коннора Макдэвида. В шестой раз кряду суперзвездный канадец вошел в топ-2 самых результативных игроков сезона – с рекордными для себя 123 очкам он уже завоевал «Арт Росс Трофи».

Но дело не только в космической результативности: без него «Ойлерз» - крайне нестабильная команда, которой пришлось бы весь сезон серьезно бороться за попадание в плей-офф с куда меньшими шансами на успех. Да, игра Макдэвида в Кубке Стэнли традиционно вызывает ряд вопросов у болельщиков и экспертов, но «Харт» вручается за регулярный чемпионат, а в нем канадец почти безупречен.

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