Кучеров повторил рекорд Могильного и Буре. А Капризов ворвался в пятерку самых результативных игроков НХЛ

Последние две недели регулярного чемпионата Никита Кучеров проводит на запредельном уровне. За семь матчей россиянин набрал 20 (9+11) очков и в связке со Стивеном Стэмкосом принес «Тампе» шесть побед. Очевидно, все проблемы со здоровьем и спады позади — Кучеров готов к плей-офф, где его «Лайтнинг» попытаются стать первой командой, завоевавшей три Кубка Стэнли подряд в эру потолка зарплат.
Правда, пока не ясно, с кем «Тампе» предстоит встретиться в первом раунде? Сегодня Кучеров и Ко в случае победы над «Коламбусом» могли застолбить за собой третье место в Атлантическом дивизионе и «Торонто» в роли соперника по старту плей-офф. Однако немотивированные «Блю Джекетс» не стали делать подарков «молниям» и одержали сенсационную победу (5:2).
Неудача «Лайтнинг» тем не менее не помешала Кучерову продлить свою результативную серию до восьми матчей. В середине второго периода при счете 0:1 «Тампа» всего за 10 секунд реализовала большинство. Стэмкос выиграл вбрасывание на синюю линию Виктору Хедману, швед быстро сместился в центр, увезя за собой соперника, и доставил шайбу на вершину правого круга Кучерову, откуда россиянин нанес точный бросок.
Восемь игр подряд с заброшенными шайбами — невероятное достижение. За всю историю «Тампы» подобное удавалось только Брайану Брэдли, выдавшему аналогичную серию в середине ноября 1992 года, забив восемь голов и набрав 13 очков. Кроме того, Кучеров повторил рекорд для российских игроков НХЛ — до него восемь матчей подряд забивали голы только Александр Могильный и Павел Буре.
В завтрашней гостевой игре против «Айлендерс» у Кучерова будет шанс обновить оба рекорда — правда, девять матчей станет пределом возможностей. Встреча с «островитянами» будет последней для «Тампы» в этом регулярном чемпионате, а результативные действия в плей-офф не идут в общий статистический зачет.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Ворачек, 16:03. Силлинджер, 30:47. Рословик, 40:15 (бол.). Бьоркстранд, 49:05. Пик, 58:09. — Кучеров, 30:15 (бол.). Перри, 56:54 (бол.).
Для «Миннесоты» Кирилла Капризова единственной задачей на финал регулярки осталось получение преимущества домашней площадки в серии первого раунда против «Сент-Луиса». Для того, чтобы не зависеть от результата заключительного матча «Блюз» против «Вегаса», «Уайлд» необходимо набрать три очка во встречах с лидерами западных дивизионов «Калгари» и «Колорадо».
Встреча с «Флэймз» состоялась минувшей ночью. Для Капризова этот матч имел принципиальное значение — пожалуй, ни один клуб НХЛ в этом сезоне не играл против россиянина так плотно, жестко и при этом успешно, как это дважды сделал «Калгари».
«Огоньки» за две предыдущие игры забросили «Миннесоте» 12 шайб, пропустив лишь четыре, и сегодня большую часть матча они также были ближе к победе — особенно старался защитник Никита Задоров, набравший два (0+2) очка и установивший новый личный рекорд результативности за один сезон (22 очка).
Но «Уайлд» стараниями Юнаса Бродина и Фредерика Годро удалось довести игру до овертайма, исход которого предопределил фактор Капризова. На 34-й секунде защитник «Калгари» Расмус Андерссон заработал малый штраф за то, что накрыл шайбу рукой в своей зоне, и россиянин через 10 секунд реализовал большинство, принеся победу «Миннесоте».
Гол получился весьма необычным. После мощнейшего броска в касание Капризова из правого круга шайба попала в маску голкипера Якоба Маркстрема, отскочив не на пятак, как это обычно бывает в подобных ситуациях, а прямиком в ближнюю девятку ворот.
Капризов забросил 46-ю шайбу в сезоне и набрал 106-е очко, сравнявшись с Кайлом Коннором из «Виннипега» и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» на пятых местах снайперского и бомбардирского зачетов соответственно. Результативная серия россиянина теперь составляет шесть матчей (3+10).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Бродин, 26:02 (бол.). Годро, 51:59. Капризов, 60:44 (бол.). — Годро, 22:59. Линдхольм, 57:04.