Кучеров повторил рекорд Могильного и Буре. А Капризов ворвался в пятерку самых результативных игроков НХЛ

Российские нападающие провели огненную ночь за океаном.

Российские нападающие провели огненную ночь за океаном.

Последние две недели регулярного чемпионата Никита Кучеров проводит на запредельном уровне. За семь матчей россиянин набрал 20 (9+11) очков и в связке со Стивеном Стэмкосом принес «Тампе» шесть побед. Очевидно, все проблемы со здоровьем и спады позади — Кучеров готов к плей-офф, где его «Лайтнинг» попытаются стать первой командой, завоевавшей три Кубка Стэнли подряд в эру потолка зарплат.

Правда, пока не ясно, с кем «Тампе» предстоит встретиться в первом раунде? Сегодня Кучеров и Ко в случае победы над «Коламбусом» могли застолбить за собой третье место в Атлантическом дивизионе и «Торонто» в роли соперника по старту плей-офф. Однако немотивированные «Блю Джекетс» не стали делать подарков «молниям» и одержали сенсационную победу (5:2).

Неудача «Лайтнинг» тем не менее не помешала Кучерову продлить свою результативную серию до восьми матчей. В середине второго периода при счете 0:1 «Тампа» всего за 10 секунд реализовала большинство. Стэмкос выиграл вбрасывание на синюю линию Виктору Хедману, швед быстро сместился в центр, увезя за собой соперника, и доставил шайбу на вершину правого круга Кучерову, откуда россиянин нанес точный бросок.

Восемь игр подряд с заброшенными шайбами — невероятное достижение. За всю историю «Тампы» подобное удавалось только Брайану Брэдли, выдавшему аналогичную серию в середине ноября 1992 года, забив восемь голов и набрав 13 очков. Кроме того, Кучеров повторил рекорд для российских игроков НХЛ — до него восемь матчей подряд забивали голы только Александр Могильный и Павел Буре.

В завтрашней гостевой игре против «Айлендерс» у Кучерова будет шанс обновить оба рекорда — правда, девять матчей станет пределом возможностей. Встреча с «островитянами» будет последней для «Тампы» в этом регулярном чемпионате, а результативные действия в плей-офф не идут в общий статистический зачет.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Ворачек, 16:03. Силлинджер, 30:47. Рословик, 40:15 (бол.). Бьоркстранд, 49:05. Пик, 58:09. — Кучеров, 30:15 (бол.). Перри, 56:54 (бол.).

Для «Миннесоты» Кирилла Капризова единственной задачей на финал регулярки осталось получение преимущества домашней площадки в серии первого раунда против «Сент-Луиса». Для того, чтобы не зависеть от результата заключительного матча «Блюз» против «Вегаса», «Уайлд» необходимо набрать три очка во встречах с лидерами западных дивизионов «Калгари» и «Колорадо».

Встреча с «Флэймз» состоялась минувшей ночью. Для Капризова этот матч имел принципиальное значение — пожалуй, ни один клуб НХЛ в этом сезоне не играл против россиянина так плотно, жестко и при этом успешно, как это дважды сделал «Калгари».

«Огоньки» за две предыдущие игры забросили «Миннесоте» 12 шайб, пропустив лишь четыре, и сегодня большую часть матча они также были ближе к победе — особенно старался защитник Никита Задоров, набравший два (0+2) очка и установивший новый личный рекорд результативности за один сезон (22 очка).

Но «Уайлд» стараниями Юнаса Бродина и Фредерика Годро удалось довести игру до овертайма, исход которого предопределил фактор Капризова. На 34-й секунде защитник «Калгари» Расмус Андерссон заработал малый штраф за то, что накрыл шайбу рукой в своей зоне, и россиянин через 10 секунд реализовал большинство, принеся победу «Миннесоте».

Гол получился весьма необычным. После мощнейшего броска в касание Капризова из правого круга шайба попала в маску голкипера Якоба Маркстрема, отскочив не на пятак, как это обычно бывает в подобных ситуациях, а прямиком в ближнюю девятку ворот.

Капризов забросил 46-ю шайбу в сезоне и набрал 106-е очко, сравнявшись с Кайлом Коннором из «Виннипега» и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» на пятых местах снайперского и бомбардирского зачетов соответственно. Результативная серия россиянина теперь составляет шесть матчей (3+10).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бродин, 26:02 (бол.). Годро, 51:59. Капризов, 60:44 (бол.). — Годро, 22:59. Линдхольм, 57:04.

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