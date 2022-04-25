«Брежнев меня в перерыве матча целовал взасос». Семь удивительных историй из жизни Владислава Третьяка

Легендарному вратарю и нынешнему президенту ФХР — 70. Поздравляем!

Легендарному вратарю и нынешнему президенту ФХР — 70. Поздравляем!

Третьяк — лучший хоккеист 20-го века по версии ИИХФ.

В 1989 году Третьяк первым из европейских хоккеистов был включен в Зал хоккейной славы НХЛ.

Знаменитый вратарь три раза побеждал на Олимпийских играх и десять раз на чемпионатах мира.

Защищая ворота ЦСКА, Третьяк 13 раз становился чемпионом СССР.

История 1. В шлемах играют только трусы

Свою первую серьезную травму Третьяк получил еще в 13 лет. Шайба попала юному вратарю ЦСКА в голову. Рассечение оказалось значительным — четыре сантиметра. Рану зашивали в боткинской больнице — без наркоза и обезболивающего, чтобы кожа лучше стянулась.

Сейчас, глядя на 18-летних юниоров, выходящих на лед в прочных защитных масках, трудно поверить, что в середине 60-х, когда Третьяк осваивал вратарское ремесло, все было по-другому. Но в 13 лет Владислав играл в воротах…без маски и шлема! Почему? Потому что «в масках играют только трусы». Именно это Третьяк заявил своему отцу, суровому военному летчику, вернувшись из больницы с заштопанным шрамом на голове.

К слову, отец Третьяка хоккей терпеть не мог, считал баловством. Даже чемпионаты мира никогда не смотрел. Он хотел, чтобы сын хорошо учился и пошел по его стопам — в авиацию. «Стоишь в своих воротах, как дворник с метлой». Другой «похвалы» своим заслугам в хоккее будущий олимпийский чемпион годами не слышал. Но именно отец тогда настоял, чтобы Третьяк либо начал играть с защитой, либо вообще с хоккеем заканчивал. Владиславу пришлось подчиниться. Кто знает, может, именно благодаря этому он избежал более серьезных травм и стал в итоге лучшим хоккеистом 20-го века по версии ИИХФ.

В те годы ведь выражение «трус не играет в хоккей» отнюдь не было красивой метафорой. Знаменитый Анатолий Тарасов за провинность на тренировке мог поставить полевого игрока в ворота вообще без защиты. И заставить остальную команду его «расстреливать». В воспитательных целях. Да и у вратарей защита была по сравнению с нынешними доспехами «картонная». Прямые броски, попадая в тело, ее легко пробивали.

— Второй раз мне шайба в голову попала уже в 69-м, — вспоминает Третьяк. — Шлем после прямого броска попросту раскололся. Кожу зашили прямо на лавке. И тот матч я уже доиграл.

История 2. Подсказка от канадца перед Суперсерией-72

К началу Суперсерии-72 Третьяк в свои 20 лет был уже основным голкипером сборной СССР — олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Знаменитый 20-й номер ему по наследству из рук в руки передал прославленный Виктор Коноваленко.

Однако канадские профессионалы будущего соперника не уважали. И самым слабым местом в сборной СССР считали как раз вратаря. По их мнению — долговязого и неопытного мальчишку. Что этот мальчишка прошел учебу в школе жизни Анатолия Тарасова, они, конечно, не знали. Интернета тогда не было, и видео с тренировок нашей команды никто никуда не выкладывал.

Поэтому незадолго перед первым матчем Суперсерии в раздевалку сборной СССР неожиданно вошел знаменитый вратарь Жак Плант, пять раз становившийся обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаля» и в 72-м еще продолжавший выступать в НХЛ. Плант направился с планшеткой прямо к Третьяку. И, к удивлению последнего, дал ему полный разбор главных голеадоров сборной Канады.

— Маховлич бросает из любого положения, сразу выкатывайся ему навстречу. Курнуайте — быстрый, как электричка. У Халла щелчок настолько мощный, что он вратарей от красной линии пробивает. Эспозито — король на «пятачке»…

Вот какие подсказки услышал Третьяк тогда от своего канадского «наставника». Видимо, за океаном были на сто процентов уверены, что матч превратится в побоище с крупным счетом. И решили хоть как-то помочь вратарю соперников. Не знаю, насколько Третьяк воспользовался полученной информацией, но итог вы знаете: 7:3 в пользу сборной СССР. После этого Плант в нашу раздевалку уже не заходил.

История 3. Тихонов заставил тренироваться в гипсе

Многие из вас, наверное, слышали о травме Третьяка, который, выходя из автобуса в Горьком (ныне — Нижний Новгород), провалился в люк. Кажется — ну что за глупость такая? Как так можно?

«Глупость» объясняется очень просто. Это современные игроки вальяжно шествуют от автобуса к раздевалке, нагруженные лишь смартфоном или бутылочкой с водой. Вся их форма в этот момент уже лежит на именных местах в раздевалке. А Третьяк, к тому времени уже двукратный олимпийский чемпион, известный на весь мир голкипер, выходя из автобуса у горьковской арены, тащил в руках огромный вратарский баул, три клюшки и сумку, в сумме — 20 кг амуниции. Куда он вступает со ступеньки, вратарь попросту не видел. Вот нога и ушла в пустоту. Результат — три недели гипса. А через полтора месяца надо лететь на чемпионат мира в Швеции…

— Меня на «Скорой помощи» привозили в ДС ЦСКА, сажали на стул, давали в руки «ловушку» и «блин», — вспоминает Третьяк. — И потом я полтора часа ловил и отбивал теннисные мячи, которые Кузькин в меня швырял. Это Тихонов такую тренировку придумал, чтобы меня в тонусе держать.

Ехать без Третьяка на чемпионат мира Виктор Тихонов не хотел категорически. И оказался прав. Владислав получил по итогам турнира приз лучшего вратаря и в восьмой раз за свою карьеру завоевал золото.

История 4. Самая острая заноза в сердце — за Лейк-Плэсид

Меня всегда удивляло, как часто Владислав Третьяк уже в должности президента ФХР вспоминает о поражении сборной СССР на Олимпиаде-80. Ведь, казалось бы, столько ярких побед за спиной! Но в напутственном слове Третьяка перед важным турниром или просто ответственным матчам я уже, наверное, полтора десятка раз выслушивал историю о досадном фиаско нашей непобедимой в те времена «Красной машины».

Лишь спустя годы, сам став мудрее, я понял, какую занозу оставил в сердце Третьяка тот неудачный матч. К горечи поражения примешивалась и личная обида — Владислава тогда убрали из ворот после второго периода при счете 2:2.

Почему Тихонов это сделал, специалисты спорят до сих пор. Поводом послужила шайба, неожиданно пропущенная нашей сборной на последней секунде периода. Видя, что до перерыва остаются считанные секунды, наш вратарь не стал ловить шайбу, а отбил ее щитком. Но за секунду до сигнала на перерыв, защитники уже выключились из игры. Это позволило американскому нападающему добить ее в ворота без помех. Факт в том, что без Третьяка вся наша команда дрогнула и в итоге уступила — 3:4.

— Замена Третьяка в том матче — самая большая ошибка в моей жизни.

Это признание великий Виктор Тихонов сделает много лет спустя в своей автобиографической книге. Вполне вероятно, что это действительно так. Останься Третьяк в воротах — сборная России вновь стала бы победителем и не было бы знаменитого фильма «Чудо на льду».

Кстати, после этого поражения у Третьяка впервые появились мысли уйти из хоккея. Но он решил окончить карьеру на более мажорной ноте. И четыре года спустя вновь стал олимпийским чемпионом. Уже в третий раз. А не замени его Тихонов в 80-м, мог бы быть и четырехкратным!

История 5. Разговор с Брежневым во время матча

Как человека, родившегося и выросшего в СССР, меня всегда немного смешит, когда более молодое поколение начинает рассуждать о том, что в нашей стране чересчур жесткая вертикальная власть. Тут, как говорится, смотря с чем сравнивать! Следующая история — как раз на эту тему.

Однажды на Призе «Известий» — предке современного Кубка Первого канала — случилось из ряда вон выходящее событие: перерыв между периодами в матче сборных СССР и Финляндии растянулся на полчаса. Формально это объясняли неисправностью льда. Однако на самом деле причина была в том, что на игру пожаловал генсек ЦК КПСС и фактический руководитель страны Леонид Брежнев. Да еще в свой собственный день рождения!

В результате Третьяку, Макарову и Васильеву пришлось в перерыве между периодами скинуть коньки и щитки и мчаться с подарками от клуба в правительственную ложу.

— Меня Брежнев узнал, поэтому тут же расцеловал взасос, — рассказывал Третьяк. — Еще он спросил, почему мы финнам проигрываем после первого периода? Я пообещал, что обязательно победим, и слово сдержал. Между делом Брежнев посетовал — не могу фамилий ваших на спинах разобрать, не по-нашему написаны.

Турнир уже тогда считался международным, поэтому фамилии игроков на свитерах были написаны по-английски. В итоге перерыв продолжался ровно столько, сколько Брежневу было угодно общаться с игроками. На регламент никто не оглядывался. А придя на следующий день в раздевалку, игроки сборной СССР обнаружили, что их фамилии на форме написаны уже по-русски. Чтоб Леониду Ильичу было удобнее ориентироваться, если он вдруг вновь на хоккей решит заглянуть.

История 6. Тренерская работа в «Чикаго» с будущим лучшим вратарем НХЛ

Голкипера сборной СССР активно звали попробовать себя в НХЛ. Но, конечно, в начале 80-х это было невозможно. Тем не менее «Монреаль» задрафтовал Третьяка в 1983 году и пытался решить вопрос с его контрактом в Канаде через правительство СССР. Эти попытки оказались бесплодными. Однако в 1990-м Третьяк все же поработал в клубе НХЛ «Чикаго», готовя к чемпионату Доминика Гашека и Эда Бэлфора. Кстати, ради этого контракта Владиславу Александровичу пришлось уволиться из советской армии. Иначе его бы работать за океан не пустили.

Во время тренировок произошел забавный эпизод. Третьяк тогда не знал английского языка. Поэтому переодевался во вратарскую амуницию и лично показывал своим подопечным каждое упражнение. Главный тренер «Чикаго» Майк Кинэн, наблюдая за работой вратарей, всерьез предложил Третьяку возобновить игровую карьеру. Но тот отказался, поскольку не выступал к тому времени уже шесть лет и не хотел рисковать своей репутацией в большом спорте. К тому же…

— Я просто отрабатывал с вратарями специальное упражнение, показывал полевым игрокам, куда они должны бросать, — объяснил позже Третьяк. — А Кинэн смотрел с трибуны и не знал, что мне специально бьют в одну точку. Вот и решил, что я все шайбы ловлю, вообще ничего не пропускаю.

Любопытно, что Доминику Гашеку уроки Третьяка быстро впрок не пошли. А вот канадец Эд Бельфор после работы с нашим прославленным голкипером дважды стал в «Чикаго» обладателем престижного приза «Везина Трофи» — в 1991 и 1993 годах. А позднее завоевал Кубок Стэнли и золотые медали на Олимпиаде.

История 7. Пять знаковых побед на посту президента ФХР

Российские болельщики, выросшие на победах сборной СССР, — убежденные максималисты. Угодить им на уровне сборной весьма непросто. Единственным положительным результатом до сих пор считается только победа на любом турнире. Хотя объективных оснований для таких претензий у нашего хоккея давно нет.

И все же именно с приходом Владислава Третьяка на пост президента ФХР в 2006 году сборная России словно обрела свое второе рождение. До этого было 15 лет без золотых медалей на чемпионатах мира. Да что там золотых — после победы команды Бориса Михайлова на ЧМ-1993 наша сборная за тот же срок 11 раз вообще недотягивала до пьедестала. В начале 2000-х нам даже победа на Евротуре казалась несбыточной мечтой.

При Третьяке ситуация изменилась быстро и радикально. Сборная России перестала быть «золушкой», а наш чемпионат — турниром, участвовать в котором заокеанские звезды зачастую отказывались. Причиной были плохие условия, бедность и хронические проблемы со страховками в случае травм.

Третьяк все исправил. Более того, глава ФХР сильно рискнул, доверив национальную команду молодым и амбициозным специалистам — Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину, в то время еще ничем себя как тренеры не проявившим. Разглядел в них и огромное желание работать, и могучий потенциал. Именно они вскоре вернули сборной России победы и престиж на международной арене, став чемпионами мира в 2008 и 2009 годах.

— Сборная — очень хрупкий кристалл. Нам так трудно было ее собрать, — признался мне однажды в интервью Третьяк. — Ее после любого поражения можно легко смешать с грязью и разрушить. И никто к нам больше никогда не приедет. Ведь все это уже было. Проходили! Не надо это разрушать.

Позже последовали победы на чемпионатах мира уже с другими наставниками. В 2012-м золото завоевал Зинэтула Билялетдинов, в 2014-м — Олег Знарок. Обоих их в сборную приглашал Третьяк. Всего же за 15 лет работы Владислава Александровича на посту президента ФХР наша сборная десять раз поднималась на пьедестал чемпионатов мира — значительно чаще, чем любая другая национальная команда за тот же срок. А в 2018-м впервые после распада СССР сборная России стала олимпийским чемпионом. И это, пожалуй, самый убедительный показатель успехов нашего хоккея в эпоху Третьяка.

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