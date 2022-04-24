Малкин ярко вернулся после дисквалификации. Теперь его «Питтсбург» впереди в споре с «Вашингтоном» Овечкина

Евгению остался один гол до 13-й в карьере снайперской «двадцатки».

Евгению остался один гол до 13-й в карьере снайперской «двадцатки».

Большие «друзья» с Востока «Вашингтон» и «Питтсбург» продолжают борьбу за попадание в топ-3 Столичного дивизиона. Перед началом очередного игрового дня НХЛ у команд были абсолютно идентичные показатели: 78 матчей, 44 победы и 99 очков.

По силе оставшегося расписания «Пингвинз» имеют небольшое преимущество перед «Кэпиталз» — их соперники в среднем набрали 48,7% очков. «Вашингтону» же предстоит встретиться с «Торонто» и «Рейнджерс» из топ-2 своих дивизионов, а также дважды — с неуступчивыми «Айлендерс».

Ранний гостевой матч против «Детройта» ознаменовался для «Питтсбурга» долгожданным возвращением Евгения Малкина. Центрфорвард пропустил последние четыре встречи команды из-за дисквалификации, вызвавшей бурную реакцию среди российских болельщиков.

В игре против «Нэшвилла» две недели назад Малкин в столкновении с защитником Марком Боровецки несколько раз ударил того клюшкой. Лига сочла действия россиянина «ответными и агрессивными».

За время отсутствия 35-летнего форварда в составе «Питтсбург» набрал лишь пять очков из восьми возможных, вплотную подпустив к себе «Вашингтон». Возвращение Малкина случилось очень вовремя.

— Малкин в отличной форме, — заявил до начала игры главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Самое главное, что он хорошо отдохнул. Надеюсь, сегодня он даст нам необходимый заряд энергии.

Малкин добавил не только энергии, но и пару голов в ворота «Детройта» в матче, который не вызвал больших проблем у «Питтсбурга».

Первый гол россиянина получился весьма курьезным. В концовке второго периода в большинстве Джейк Гюнцел нанес бросок из слота, вратарь Томас Грайсс неожиданно отбил шайбу перед собой, и пока игроки «Детройта» пытались не пустить на пятак американского форварда «Питтсбурга», Малкин добил шайбу в пустые ворота.

За 26 секунд до конца матча при счете 6:2 «Пингвинз» удалось провести атаку по периметру чужой зоны, завершившуюся пасом «не глядя» из-за ворот от Джейсона Закера и точным броском в касание из левого круга от Малкина.

— Малкин настолько талантлив, что всякий раз, когда он возвращается, он делает нашу команду лучше, — сказал после матча защитник «Питтсбурга» Крис Летанг. — Особенно в большинстве. Думаю, он был хорош.

Сегодняшний дубль позволил Малкину оказаться в шаге от того, чтобы в 13-й раз за карьеру пробить отметку в 20 голов. Забросить свою двадцатую шайбу Евгений может уже в воскресном гостевом матче против «Филадельфии».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Голы: Врана, 16:36 (бол.). Расмуссен, 20:17. — Руведел, 13:44. Кросби, 15:18. Ракелль, 27:44. Летанг, 31:37. Малкин, 36:23 (бол.), 59:34. Хайнен, 45:38.

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