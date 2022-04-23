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Хоккей

Капризов стал седьмым русским хоккеистом, выбившим 100 очков за сезон. Кирилл просто неудержим!

09:12
Капризов стал седьмым русским хоккеистом, выбившим 100 очков за сезон. Кирилл просто неудержим!
Фото: © REUTERS / Matt Krohn-USA TODAY Sports
Рвется в топ-5 бомбардиров сезона.

Кирилл Капризов в концовке регулярного сезона включил режим супербомбардира. «Миннесота» два вечера подряд принимала гостей с северо-запада американского континента. Оба матча завершились с одинаковым счетом 6:3 в пользу «дикарей», и в обоих неудержим был российский форвард.

Накануне он забросил шайбу и сделал две голевые передачи в игре против «Кэнакс», а нынешней ночью набрал 4 (1+3) очка против новичка из Сиэтла.

Надо сказать, что «Кракен» дал бой, перед этой встречей гости впервые в истории выиграли три матча подряд и были настроены продлить победную серию, поведя 2:0 к середине первого периода.

Но дальше проснулись хозяева. Первые два ответных гола забил швед Эрикссон. Затем забросил Капризов, а потом Хартман и Цукарелло (с передач Капризова) — 5:0 во втором периоде, «Кракен» не устоял против «дикарей».

Фото: © REUTERS / David Berding-USA TODAY Sports

Кирилл стал первым российских хоккеистом в нынешнем сезоне, преодолевшим планку в 100 очков. После сегодняшней феерии на счету Капризова — 101.

Он — седьмой наш хоккеист следом за Александром Овечкиным (4 раза), Евгением Малкиным (3), Александром Могильным, Павлом Буре, Сергеем Федоровым и Никитой Кучеровым (по 2), кому покорялась эта цифра.

В нынешнем топе бомбардиров Капризов идет шестым. За лидером Коннором Макдэвидом (116 очков), конечно, не угнаться, но в пятерку попасть нужно. Остон Мэттьюс опережает Кирилла всего на одно очко.

Кирилл Капризов / Фото: © Icon Sportswire / Contributor / Icon Sportswire / Gettyimages.ru

Удивительно, но Капризов со своими рекордами признан лишь второй звездой сегодняшнего матча. Кто его обошел? Партнер по нападению Кевин Фиала, отдавший пять передач, и это клубный рекорд «Миннесоты». Но вряд ли Кирилл расстроился из-за второй звезды, тем более «Миннесота» одержала четвертую победу подряд и закрепилась в первой тройке Западной конференции, а Кирилл, вероятно, войдет в число лауреатов НХЛ по итогам нынешней недели.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Голы: Эрикссон, 16:01 (бол.), 22:04. Капризов, 26:52 (бол.). Хартман, 30:22. Цукарелло, 32:03 (бол.). Делорье, 34:29. — Спронг, 6:16. Гурд, 10:20. Бенирс, 45:16 (бол.). 

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