Капризов стал седьмым русским хоккеистом, выбившим 100 очков за сезон. Кирилл просто неудержим!

Рвется в топ-5 бомбардиров сезона.

Рвется в топ-5 бомбардиров сезона.

Кирилл Капризов в концовке регулярного сезона включил режим супербомбардира. «Миннесота» два вечера подряд принимала гостей с северо-запада американского континента. Оба матча завершились с одинаковым счетом 6:3 в пользу «дикарей», и в обоих неудержим был российский форвард.

Накануне он забросил шайбу и сделал две голевые передачи в игре против «Кэнакс», а нынешней ночью набрал 4 (1+3) очка против новичка из Сиэтла.

Надо сказать, что «Кракен» дал бой, перед этой встречей гости впервые в истории выиграли три матча подряд и были настроены продлить победную серию, поведя 2:0 к середине первого периода.

Но дальше проснулись хозяева. Первые два ответных гола забил швед Эрикссон. Затем забросил Капризов, а потом Хартман и Цукарелло (с передач Капризова) — 5:0 во втором периоде, «Кракен» не устоял против «дикарей».

Кирилл стал первым российских хоккеистом в нынешнем сезоне, преодолевшим планку в 100 очков. После сегодняшней феерии на счету Капризова — 101.

Он — седьмой наш хоккеист следом за Александром Овечкиным (4 раза), Евгением Малкиным (3), Александром Могильным, Павлом Буре, Сергеем Федоровым и Никитой Кучеровым (по 2), кому покорялась эта цифра.

В нынешнем топе бомбардиров Капризов идет шестым. За лидером Коннором Макдэвидом (116 очков), конечно, не угнаться, но в пятерку попасть нужно. Остон Мэттьюс опережает Кирилла всего на одно очко.

Удивительно, но Капризов со своими рекордами признан лишь второй звездой сегодняшнего матча. Кто его обошел? Партнер по нападению Кевин Фиала, отдавший пять передач, и это клубный рекорд «Миннесоты». Но вряд ли Кирилл расстроился из-за второй звезды, тем более «Миннесота» одержала четвертую победу подряд и закрепилась в первой тройке Западной конференции, а Кирилл, вероятно, войдет в число лауреатов НХЛ по итогам нынешней недели.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 6:3 (1:2, 5:0, 0:1)

Голы: Эрикссон, 16:01 (бол.), 22:04. Капризов, 26:52 (бол.). Хартман, 30:22. Цукарелло, 32:03 (бол.). Делорье, 34:29. — Спронг, 6:16. Гурд, 10:20. Бенирс, 45:16 (бол.).

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