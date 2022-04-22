Капризов затащил концовку, Панарин установил личный рекорд результативности. Оба мчатся к 100 очкам за сезон

Спор за звание лучшего российского бомбардира НХЛ продолжается.

Спор за звание лучшего российского бомбардира НХЛ продолжается.

Еще месяц назад казалось, что единственным россиянином, способным набрать 100 очков в нынешнем сезоне, является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Но невероятный рывок Артемия Панарина, начавшийся в марте (37 очков в последних 25 матчах), сделал его вторым соискателем заветной сотни.

Любопытно, что оба ни разу в карьере не добирались до подобной отметки. Правда, если Капризов проводит лишь второй год в НХЛ, то Панарин завершает свой седьмой заокеанский сезон.

Панарин должен был набрать 100 очков в сезоне-2019/20, ставшем для него дебютным в составе «Рейнджерс», но досрочное завершение регулярки из-за пандемии коронавируса лишило нападающего этой возможности. Тогда он остановился на отметке в 95 (32+63) очков — примерно такой же результат месяц назад прогнозировался заокеанскими экспертами и в этом чемпионате.

Перед началом сегодняшнего гостевого матча против «Айлендерс» на счету Панарина было 92 (22+70) очка. Уже в первом периоде россиянин помог своему партнеру по звену Эндрю Коппу оформить натуральный хет-трик:

на четвертой минуте матча в контратаке Панарин разрезающим пасом с неудобной из левого круга вбрасывания доставил шайбу на противоположный край, откуда Копп нанес неотразимый бросок в касание;

спустя четыре минуты россиянин на левом круге подобрал дальний отскок и выдал точную диагональную передачу под лицевую линию, где Копп в одиночку разобрался с Семеном Варламовым;

за две минуты до первого перерыва Панарин, стянув на себя двух соперников, перевел шайбу с левого борта на свободный лед. Строум и Копп рызыграли голевую комбинацию, переросшую из выхода «два в один» в «два в два».

Этим перформансом Панарин не ограничился. На последней минуте второго периода россиянин протащил шайбу по левому краю от своей синей линии и перевел ее в центр зоны на Райана Строума, откуда тот нанес точный кистевой бросок.

Благодаря этой передаче Панарин, признанный первой звездой матча, набрал 96-е очко по ходу сезона и установил новый личный рекорд результативности. Чтобы добраться до заветной сотни в распоряжении россиянина осталось четыре игры.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Голы: Нельсон, 20:37, 42:06 (бол.). Бэйли, 53:22. — Копп, 3:43, 7:48, 18:13. Крайдер, 37:15 (бол.). Строум, 39:07. Ривз, 52:53.

В матче «Миннесота» — «Ванкувер», стартовавшем на час позже нью-йоркского дерби, Кирилл Капризов также пополнил свой бомбардирский счет — правда, включился в игру он лишь с концовки второго периода, когда «Уайлд» уступали 2:3.

На 39-й минуте россиянин завез шайбу из средней зоны и элегантно оставил ее для броска из левого круга своему норвежскому другу Матсу Цукарелло.

Все шло к тому, что Капризов ограничится одним набранным очком, но на 59-й минуте, получив пас от Райана Хартмана, он нанес резкий и точный бросок из слота. Этот гол стал для россиянина 44-м в нынешнем сезоне, благодаря чему он вернулся в топ-5 лучших снайперов чемпионата НХЛ.

Через 42 секунды Капризов длинным пасом от своей синей линии начал атаку на пустые ворота, завершившуюся голом Хартмана, и довел число набранных очков в сезоне до своего любимого числа — 97. До сотни Кириллу осталось заработать три балла при наличии пяти игр в запасе.

На данный момент ясно, что Капризов и Панарин с большой долей вероятности наберут 100 очков, но остается открытым вопрос: кто из них станет лучшим российским бомбардиром сезона? По объективным показателям (число оставшихся матчей, нынешнее преимущество по очкам) шансы форварда «Уайлд» чуть выше.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Голы: Фиала, 24:53, 52:17. Спаржон, 27:10. Цукарелло, 38:36. Капризов, 58:05. Хартман, 58:47. — Петтерссон, 25:31, 36:09. Хаймор, 29:22.

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