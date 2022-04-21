Овечкин выбил полтинник и побил кучу рекордов. Саша в сумасшедшей форме!

Ови неудержим. Догнал Гретцки и Босси и стал самым возрастным игроком с 50 голами за сезон.

Ови неудержим. Догнал Гретцки и Босси и стал самым возрастным игроком с 50 голами за сезон.

Под конец регулярного чемпионата Александр Овечкин набрал сумасшедшую форму. Восемь голов в последних восьми матчах, Овечкин — свеженький, как в октябре, будто позади нет длинного сезона и почти восьми десятков игр.

Минувшей ночью «Вашингтон» играл в Лас-Вегасе, счастливом для себя городе, где команда единственный раз в истории подняла над головой Кубок Стэнли.

«Вашингтон» давно решил вопрос главный вопрос регулярки и спокойно готовится к плей-офф. «Вегасу» очки необходимы: команда идет девятой на Западе и отчаянно борется с «Далласом», «Лос-Анджелесом», «Нэшвиллом» и «Ванкувером» за две путевки в плей-офф.

И сегодня «Вегас» получил такие нужные два очка, правда, дались они «рыцарям» тяжело.

В первом периоде счет открыл Евгений Кузнецов, добивший шайбу, отскочившую от вратаря после щелчка Овечкина. Хозяева отыгрались после перерыва. Но в начале второго периода Кузнецов с Овечкиным вновь организовали гол. Кузя ушел с шайбой в контратаку по левому краю, Ови принял пас в касание в правом круге вбрасывания.

На два русских гола «Вашингтона» «Вегас» тоже ответил по-русски. Евгений Дадонов подхватил шайбу в средней зоне, пошел в атаку и бросил. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов был закрыт своим защитником Дмитрием Орловым и не увидел момент броска. Тут же хозяева получили большинство и вышли вперед.

Спасать гостей пришлось Овечкину. Он получил пас от Орлова под синюю линию, где было пространство и время, и, не сближаясь с вратарем, бросил и попал — 3:3. Все голы «Вашингтона» организовали наши легионеры.

В овертайме «Вегас» все же добился победы, но важна она, пожалуй, только для поклонников «Голден Найтс». Все остальные говорят лишь про

Рекорды Овечкина

Вторая шайба Ови в матче стала 50-й в сезоне.

Овечкин в девятый раз в карьере добирается до полтинника. Столько же сезонов с 50-ю голами было у Уэйна Гретцки и Майка Босси. Любопытно, что кроме этой троицы нет игроков даже с семью подобными сезонами.

В карьерном счете у Ови теперь 780 голов. До второго снайпера в истории НХЛ Горди Хоу осталась 21 шайба.

Этот матч стал 158-м в карьере Ови, где он забрасывал две и более шайбы. Столько же было у Бретта Халла, а больше лишь у Гретцки — 189

Овечкин стал единоличным рекордсменом по количеству голов в возрасте 36+. До сегодняшнего дня он делил это достижение с Теему Селянне (48 голов)

Разумеется, Овечкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорялся рубеж в 50 голов за сезон. Прежнее достижение Джони Бьюсика держалось более 50 лет

В списке бомбардиров за всю историю НХЛ Ови вошел в топ-20. Теперь у него 1410 (780+ 630) баллов. Он обошел Дэйла Хаверчука, а впереди Даг Гилмор (1414 очков)

Голкипер «Вегаса» Логан Томпсон стал 160-м, кому забивал Ови. Большее скальпов вратарей лишь у Марка Мессье (164), Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178).

Через два дня «Вашингтон» играет с аутсайдером из Аризоны. Ждем продолжения?

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Мартинес, 13:51. Дадонов, 42:05. Стивенсон, 42:54 (бол.). Теодор, 62:09. — Кузнецов, 6:18. Овечкин, 22:57, 53:36.

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