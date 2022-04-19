Овечкин повторил ветеранский рекорд Селянне. До девятого в карьере полтинника осталось две шайбы

До Горди Хоу осталось 23 гола.

До Горди Хоу осталось 23 гола.

Накануне в Восточной конференции окончательно определились все восемь команд-участниц плей-офф. Оставшиеся 10 дней лучшая восьмерка будет определять только пары первого раунда Кубка Стэнли. «Вашингтон» пока идет восьмым, но может подняться на одну-две строчки повыше.

В концовке регулярного чемпионата «Кэпиталз» играют строго через день. Примерно в таком же графике забивает и Александр Овечкин.

За последние семь матчей он лишь раз покинул лед без гола.

На этот раз «Вашингтон» играл в гостях у лидера регулярного сезона «Колорадо», который подошел к встрече со столичной командой с серией из 9 побед. Но до круглой цифры «Лавины» добраться не сумели.

«Вашингтон» вышел вперед на пятой минуте после броска Гарнета Хетеуэя, но перед перерывом ему ответил Валерий Ничушкин. Российский форвард, проводящий лучший сезон в карьере, забросил уже 22-ю шайбу, показатели прошлого сезона он перекрыл уже более чем в два раза.

В середине второго периода в большинстве забил Овечкин, он подкараулил шайбу у штанги перед пустым углом ворот, сделав счет 2:1.

Этот гол стал 778-м в карьере. До второго места в списке снайперов за всю историю НХЛ остается 23 гола.

А в нынешнем сезоне эта шайба стала 48-й. Ови повторил рекорд Теему Селянне, добравшегося до такой цифры в возрасте 36 лет. На то, чтобы стать единоличным рекордсменом, у него есть шесть матчей. Ну, а чтобы в девятый раз в карьере выбить полтинник, за эти шесть матчей нужно забросить еще две шайбы. Разумеется, обе цели вполне достижимые. В ночь на четверг «Вашингтон» играет в чемпионском для себя Вегасе, а вечером пятницы встреча с аутсайдерами из «Аризоны».

Что касается сегодняшнего матча, то после гола Овечкина «Колорадо» отыгрался, но «Вашингтон» выручил Маркус Юханссон, забросивший победную шайбу.

«Вашингтон» выиграл у одного из лидеров лиги два матча из двух, и в обеих встречах ворота «Кэпиталз» защищал Сергей Самсонов. Сегодня он отразил 24 броска из 26.

В таблице Восточной конференции «Вашингтон» отстает от «Питтсбурга» всего на одно очко и вполне может избежать встречи с мощной «Флоридой» в стартовом раунде Кубка Стэнли.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Ничушкин, 17:05. Лехконен, 48:13. — Хетеуэй, 4:02. Овечкин, 33:27 (бол.). Юханссон, 50:46.

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