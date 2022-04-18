Федоров хочет сделать ЦСКА командой-династией. Но что скажут Воробьев и «Магнитка»?

Московские армейцы со своим хождением по мукам очень похожи на «Детройт» 90-х, где играл молодой форвард Сергей Федоров.

Московские армейцы со своим хождением по мукам очень похожи на «Детройт» 90-х, где играл молодой форвард Сергей Федоров.

Федоров: «Наш талисман — это конь»

Вчера на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказывал о канадском защитнике своей команды Джоне Гилморе. Эти армейцы так сильны, что могут себе позволить держать легионера в запасе. Гилмор провел в этом плей-офф только девять матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Я спросил у Федорова: «Есть такой фильм «Счастливчик Гилмор». А кого бы вы могли назвать Счастливчиком в своей команде? Кто у вас — талисман?»

— Талисман у команды — конь, который по трибунам ходит и помогает болельщикам, — засмеялся Федоров.

Но я настаивал:

— Кто душа коллектива в ЦСКА?

— Душа и Счастливчик — все-таки разные понятия, — задумался Федоров. — В первую очередь у нас — команда. И в ней есть ведущие игроки. Причем слово «ведущие» прошу не путать со словом «любимые».

— Ну вот Рэй Бурк шел за своим первым Кубком Стэнли в 2001 году, и вокруг него сплотился весь «Колорадо».

— Я напомню, что Рэй Бурк сыграл в «Колорадо» только один сезон, — сказал Федоров. — А чтобы стать душой команды, этому нужно посвятить несколько лет и пройти разные стадии сплачивания коллектива. Одного в ЦСКА выделить сложно. Но у нас есть определенный костяк команды, который складывался в последние сезоны.

ЦСКА и «Детройт»: хождение по мукам

Сергей Федоров знает, о чем говорит. Он играл за великий «Детройт», который мог идти за Кубком Стэнли еще в 1993 году, но в первом раунде проиграл «Торонто» (3-4).

В следующем году «Ред Уингз» выиграли регулярный чемпионат, но в первом раунде сенсационно уступили «Сан-Хосе» (3-4), где зажигали ветераны Макаров и Ларионов.

1995 год — история повторилась, «Детройт» снова имел первый посев и даже дошел до финала Кубка Стэнли, но там команду просто растерзал «Нью-Джерси» (4-0), поймавший медведя в свой капкан.

1996 год — «Детройт» уже с Русской пятеркой, показывая потрясающий хоккей, дошел до финала Запада, где был остановлен «Колорадо» (2-4).

Если говорить просто, это был облом за обломом. Команда, которая претендовала на статус великой династии, казалась великим неудачником. Но в итоге у этой истории был счастливый конец — «Детройт» и Федоров завоевали три Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Прошли эти разные стадии сплачивания коллектива.

А теперь посмотрите, что происходит в КХЛ. Кто чаще всего выигрывал Кубок Гагарина? «Ак Барс» — три раза, московское «Динамо», СКА, «Металлург» — по два раза, «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА — по одному разу.

Когда я привел эту статистику в своем телеграм-канале (@LysenkovTV), один из читателей ахнул: «Ничего себе! ЦСКА лишь только раз становился чемпионом? А мне казалось, они раза три уже брали кубок!»

Но давайте вспоминать. 2015 год — ЦСКА ведет 3-0 в финале Запада с главным тренером Дмитрием Квартальновым, но умудряется проиграть серию со счетом 3-4.

2016 — ЦСКА в финале Кубка Гагарина проигрывает «Металлургу».

2017 — ЦСКА вылетает во втором раунде от «Локомотива» (2-4), и только тогда Квартальнова снимают. Команду отдают его помощнику Игорю Никитину.

2018 — ЦСКА снова в финале, но изнурен золотой Олимпиадой, а в раздевалке бушует свиной грипп, на который не смотрят как на коронавирус, — в итоге «Ак Барс» становится чемпионом.

2019 — тут уже некуда деваться, этот ЦСКА созрел и даже перезрел. Когда твои ворота защищает Илья Сорокин, а в атаке бегает Кирилл Капризов, это уже не просто команда — машина. Армейцы в финале побеждают «Авангард» (4-0).

2020 — ЦСКА идет за вторым титулом, но плей-офф срывает внезапная мировая пандемия. Не повезло. Команда разъезжается по клубам НХЛ, Романов уже в «Монреале», Капризов — в «Миннесоте», Сорокин — в «Айлендерс».

2021 — ЦСКА снова похож на машину и даже ведет 2-1 в финале с «Авангардом». Но потом машина ломается, армейцы проигрывают финал (2-4), а Никитин отправлен в отставку.

Фото Федорова висит на арене в Магнитогорске

Семь золотых шансов — только одно попадание в яблочко. Сергей Федоров во главе ЦСКА — не просто для того, чтобы команда играла в более атакующий и зрелищный хоккей. Великий форвард «Детройта» на посту главного тренера снова сражается с плохой кармой, пытаясь доказать аксиому: ЦСКА всегда будет первым.

С таким ресурсом и подбором игроков этот ЦСКА может и должен быть командой-династией. Но чтобы сделать новый шаг, сейчас в финале нужно победить «Металлург». А он просто так не дастся.

Уральцы стали первыми в регулярном чемпионате. Во главе команды стоит Илья Воробьев, который уже брал два Кубка Гагарина (2014, 2016). «Магнитка» обладает хорошим балансом, здорово и комбинационно играет в нападении.

Это будет очень крутая серия. Пикантность ее в том, что фотографии Сергея Федорова до сих пор висят в коридорах арены в Магнитогорске. Я помню, как в июне 2009 года мне с утра позвонил тогдашний руководитель «Магнитки» Геннадий Величкин: «Спишь еще? А мы Сергея Федорова подписали, срочно давай новость». И наговорил как всегда пылкий комментарий.

Федоров провел в «Металлурге» три счастливых сезона на закате карьеры, о чем сам сказал на пресс-конференции:

«У меня остались очень теплые воспоминания о Магнитке. Для меня это не пустой звук. Я там встретил очень много хороших людей. Мне нравилось там жить, я там чувствовал поддержку. И я очень рад, что «Металлург» случился в моей судьбе».

Это будет большой финал Кубка Гагарина, который обязательно войдет в историю. Встречаются две безоговорочно лучшие команды конференций — с Запада и Востока. ЦСКА и «Магнитка» переплетены родственными узами интриги, включая даже то, что лидеры уральцев Николай Голдобин или вот Брендан Лайпсик раньше играли за ЦСКА, а сделавший дубль в седьмом матче со СКА Сергей Плотников выступал в «Металлурге».

Но для меня главный сюжет — станет ли ЦСКА династией. Сможет ли Федоров сделать эти два последних шага до Кубка Гагарина, которых не хватило Игорю Никитину, проигравшему прошлогоднюю серию «Авангарду» (2-4).

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