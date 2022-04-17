Овечкин забил гол номер 777. В Канаде его вновь освистали, в регулярке Алекс туда больше не поедет

До Горди Хоу осталось 24 шайбы.

До Горди Хоу осталось 24 шайбы.

«Вашингтон» по конец регулярного сезона так разошелся, что громит аутсайдеров одного за другим.

Четыре дня назад столичные хоккеисты на своей площадке разобрались с «Филадельфией» — 9:2, а минувшей ночью уже в гостях забросили восемь шайб «Монреалю».

Правда между этими матчами уместилось и болезненное поражение от «Торонто» 3:7, но «Мэйпл Лифс» претендует на Кубок Стэнли, проиграть им не так обидно.

В игре против «Монреаля», несмотря на итоговый счет 8:4, борьба была практически все три периода. Лишь ближе к концовке гости смогли создать решающее преимущество, забросив три шайбы подряд.

Александр Овечкин ограничился сегодня лишь одном голом и довел свой общий счет по голам в НХЛ до красивой цифры 777. До Горди Хоу, идущего вторым в историческом списке снайперов НХЛ, осталось 24 гола. До Уэйна Гретцки — 117.

Вратарь «Монреаля» Самюэль Монтембо стал 159-м голкипером, ворота которого поражал Овечкин. Большее количество вратарей «обижали» лишь Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).

После гола Овечкин получил порцию проклятий от канадских болельщиков, считающих российского игрока приближенным к власти, а следовательно, одним из символов конфликта на Украине. Но это был последний канадский выезд «Вашингтона» в регулярном чемпионате, хотя в первом раунде плей-офф столичный клуб может и выйти на «Торонто».

Овечкин не попал в число трех звезд матча, зато так оказался защитник Дмитрий Орлов, впервые в карьере набравший 4 очка за игру. Он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Два паса также на счету Евгения Кузнецова.

«Вашингтон» по-прежнему идет восьмым на Востоке, но потерянным очкам уже обошел «Питтсбург». В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» с равной долей вероятности светят «Флорида», «Каролина» и «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)

Голы: Эванс, 21:56. Полинг, 28:51, 42:22. Сузуки, 54:53. — Дауд, 12:23. Манта, 28:03, 28:37. Овечкин, 35:36. Хетеуэй, 43:08. Орлов, 44:30. Шульц, 49:50 (бол.). Оши, 56:35 (бол.).

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