Овечкин забил гол номер 777. В Канаде его вновь освистали, в регулярке Алекс туда больше не поедет

«Вашингтон» по конец регулярного сезона так разошелся, что громит аутсайдеров одного за другим.
Четыре дня назад столичные хоккеисты на своей площадке разобрались с «Филадельфией» — 9:2, а минувшей ночью уже в гостях забросили восемь шайб «Монреалю».
Правда между этими матчами уместилось и болезненное поражение от «Торонто» 3:7, но «Мэйпл Лифс» претендует на Кубок Стэнли, проиграть им не так обидно.
В игре против «Монреаля», несмотря на итоговый счет 8:4, борьба была практически все три периода. Лишь ближе к концовке гости смогли создать решающее преимущество, забросив три шайбы подряд.
Александр Овечкин ограничился сегодня лишь одном голом и довел свой общий счет по голам в НХЛ до красивой цифры 777. До Горди Хоу, идущего вторым в историческом списке снайперов НХЛ, осталось 24 гола. До Уэйна Гретцки — 117.
Вратарь «Монреаля» Самюэль Монтембо стал 159-м голкипером, ворота которого поражал Овечкин. Большее количество вратарей «обижали» лишь Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).
После гола Овечкин получил порцию проклятий от канадских болельщиков, считающих российского игрока приближенным к власти, а следовательно, одним из символов конфликта на Украине. Но это был последний канадский выезд «Вашингтона» в регулярном чемпионате, хотя в первом раунде плей-офф столичный клуб может и выйти на «Торонто».
Овечкин не попал в число трех звезд матча, зато так оказался защитник Дмитрий Орлов, впервые в карьере набравший 4 очка за игру. Он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Два паса также на счету Евгения Кузнецова.
«Вашингтон» по-прежнему идет восьмым на Востоке, но потерянным очкам уже обошел «Питтсбург». В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» с равной долей вероятности светят «Флорида», «Каролина» и «Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:8 (0:1, 2:3, 2:4)
Голы: Эванс, 21:56. Полинг, 28:51, 42:22. Сузуки, 54:53. — Дауд, 12:23. Манта, 28:03, 28:37. Овечкин, 35:36. Хетеуэй, 43:08. Орлов, 44:30. Шульц, 49:50 (бол.). Оши, 56:35 (бол.).