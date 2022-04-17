Россияне зажгли в Сент-Луисе. Капризов побил снайперский рекорд «Миннесоты», а Тарасенко и партнеры устроили голевое шоу

«Блюз» и «Уайлд» сделали горячее превью первого раунда плей-офф.

«Блюз» и «Уайлд» сделали горячее превью первого раунда плей-офф.

Заключительная встреча «Сент-Луиса» и «Миннесоты» в регулярном чемпионате стала своеобразным превью первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Соперники уже давно расположились на втором-третьем местах в Центральном дивизионе, и вмешаться кому-либо в этот спор за две недели до окончания «регулярки» будет практически нереально. Превью вышло огненное.

В этом сезоне «Блюз» и «Уайлд» традиционно выдавали сверхрезультативные встречи, и сегодняшняя стала самой богатой на голы. Команды забросили в сумме 11 шайб, подарив зрителям невероятный игровой сюжет, в котором российским игрокам достались ведущие роли. Трио русских «музыкантов» Тарасенко, Бучневич, Барбашев поучаствовало в четырех голах своей команды.

На 14-й минуте Иван Барбашев открыл счет в матче, отдав в быстрой атаке точную передачу на «пятак» Натану Уокеру и уверенно сыграв на добивании после неудачного броска австралийца. Этот гол стал для россиянина 24-м в нынешнем сезоне.

В дебюте второго периода при счете 1:1 за дело взялось главное звено «Сент-Луиса» Бучневич — Томас — Тарасенко, набравшее за предыдущие 18 матчей невероятные 74 очка (29+45). Центрфорвард выиграл вбрасывание в своей зоне, а Бучневич вместе с канадским защитником Колтоном Парэйко разогнал мощную контратаку, завершил которую точным броском в касание Тарасенко — лучший бомбардир (73 очка) и снайпер (32 гола) «Блюз».

В следующий раз Томас и Ко отметились в середине третьего периода, когда «Миннесота» смогла превратить счет 1:4 в минимальное отставание. Канадец сделал неточный пас на синюю линию, Бучневич подхватил шайбу в центральном круге, рванул с ней по правому краю и нанес мощнейший кистевой бросок из-под защитника со средней дистанции, забив свой 27-й гол в сезоне.

После этого в матче наступило время Кирилла Капризова. Российская звезда «Миннесоты» третью игру подряд находился в одном шаге от нового рекорда франшизы по числу заброшенных шайб за один сезон. В предыдущих матчах с «Эдмонтоном» и «Далласом» отличиться не удалось, и сегодня Капризов был максимально нацелен на ворота.

В начале третьего периода даже показалось, что долгожданная 43-й гол случился. Райан Хартман доставил шайбу из левого круга вбрасывания на «пятак», откуда в моменте борьбы Капризова и защитника «Блюз» Марко Сканделлы она отправилась в ворота. Заокеанские комментаторы уже успели поздравить россиянина с рекордом, хотя сам он не торопился праздновать. Как оказалась, гол был забит клюшкой Сканделлы.

Но уже через 10 минут, когда «Миннесота» снова заработала минимальное отставание в счете от «Блюз» (4:5), Капризову не помешал никто. Матс Цукарелло отобрал шайбу за чужими воротами у Парэйко и быстро перевел ее на дальний «пятак», откуда россиянин нанес неотразимый бросок в одно касание.

Радость от долгожданного рекорда была смазана пропущенным голом в овертайме. «Миннесота», героически отыгравшаяся с результатов 1:4 и 3:5 по ходу третьего периода, не смогла остановить быстрый прорыв Бучневича. Форвард на скорости уехал за ворота и отдал точный пас на Брэйдена Шенна, забросившего победную шайбу. Всего Бучневич по итогам встречи заработал три очка (1+2).

После матча Капризов несильно радовался своему рекорду:

«Приятно забить 43-й гол. Но это реально отстой, когда ты отыгрываешься весь матч, доводишь его до овертайма и в итоге все равно проигрываешь. Такие моменты всегда самые тяжелые».

После сегодняшнего дня на счету Капризова оказалось 93 очка (43+50). До конца регулярного сезона «Миннесоте» осталось провести восемь матчей, и у Кирилла есть прекрасные шансы стать первым игроком в истории франшизы, который наберет 100 очков за один чемпионат. Улучшить положение Капризов сможет уже ближайшей ночью в домашней встрече с «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 6:5 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)

Голы: Барбашев, 13:03. Тарасенко, 23:24. Перрон, 26:52 (бол.). Саад, 33:38. Бучневич, 49:15. Шенн, 60:58. — Хартман, 21:41, 43:09. Годро, 44:41. Фолиньо, 54:00 (бол.). Капризов, 54:58.

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