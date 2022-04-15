Федоров готов к дуэли с Воробьевым, а Ротенберг идет по пути Тихонова

Тренд этого сезона — новые российские главные тренеры выходят в КХЛ на первые роли.

Тренд этого сезона — новые российские главные тренеры выходят в КХЛ на первые роли.

Финал Западной конференции между СКА и ЦСКА вышел роскошным. И одно из главных его достижений — КХЛ получила еще двух ярких тренеров отечественного производства.

В то время, когда нашу лигу покидают канадец Боб Хартли («Ак Барс»), финн Томи Лямся («Салават Юлаев»), когда ранее уехал Билл Питерс («Автомобилист»), а из лиги вместе со своим клубом вышел Лаури Марьямяки («Йокерит»), да и Дэвид Немировски покинул «Торпедо», мы пришли к тому, что в КХЛ просто не осталось иностранных специалистов. Вынесем за скобки минское «Динамо», «Барыс» и «Куньлунь» — это все-таки другие страны.

Поэтому так интересно смотреть за тем, как происходит становление российских тренеров. И об этом в интервью «Матч ТВ» вчера хорошо сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин, воспитавший двух Никит — Кучерова и Гусева:

«Тренеры в КХЛ должны быть свои, нам надо поднимать отечественный хоккей. Дайте дорогу наставникам, которые доверяют молодежи, развивают ее».

В этом смысле меня порадовал главный тренер Роман Ротенберг. Дело не в том, что он отработал во главе СКА только 20 матчей, за которые успел завоевать первое место в Западной конференции по итогам «регулярки», а также бронзовые медали от КХЛ по итогам плей-офф.

А в том, что Ротенберг активно доверял молодежи, а также игрокам, о которых вы раньше мало слышали. Просто загибайте пальцы: Захар Бардаков в первом звене, Данила Моисеев — во втором, Никита Камалов — в третьем, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра — в четвертом…

Я уже говорил: пройди эти ребята по Тверской или Невскому, 99 из 100 человек их бы просто не узнали. Но парни очень здорово выстрелили в этом плей-офф, особенно в серии с ЦСКА. Они выросли на наших глазах.

Этим, кстати, отличались Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов, о чем и сказал Курдин — форвард, который прошел через их систему. Великие тренеры вводили молодежь в состав целыми тройками и пятерками.

И вот когда ты играешь молодежью против реально машины ЦСКА — базового клуба сборной России на Олимпиаде, — это выглядит как отчаянный шаг. И многие думали, что СКА проиграет эту серию где-нибудь в четырех-пяти матчах.

Но клуб из Санкт-Петербурга вел в ней со счетом 3-2. Было много тренерских решений, перестановок в звеньях. СКА навязал свою игру в серии, имел собственный стиль. И не дотерпел до конца, но лично в моих глазах Ротенберг как главный тренер состоялся. Надо попросить вице-президента СКА, чтобы этот наставник работал и дальше. А если серьезно, частые смены рулевых не идут на пользу ни одному клубу. Успеха добиваются те, кто работают с одной командой несколько лет. Так бывает чаще всего.

Но не всегда. Сергей Федоров может стать исключением. Он работает в ЦСКА главным тренером лишь первый сезон. И с ходу вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее в КХЛ такой трюк делал только один человек — Илья Воробьев, против которого сейчас Федоров сыграет в финале.

А тогда, в 2016 году, Воробьев в финале весьма сенсационно победил ЦСКА. Где главной звездой был Александр Радулов, а главным менеджером работал Сергей Федоров.

Да, тогда Федоров был топ-управленцем, строил новую армейскую команду, которая должна была завоевать чашу. А за четыре года до этого, в 2012-м, он еще сам играл центрфорвардом за магнитогорский «Металлург».

Матч между командами ЦСКА и «Металлург» / Фото: © Василий Пономарев / Sportbox.ru

После чего Сергей Викторович завершил свою блистательную карьеру и ушел из уральского клуба. А туда на роль одного из тренеров, а потом помощника канадца Майка Кинэна как раз и пришел Воробьев.

Они с Федоровым разминулись буквально в дверях. И это настолько восхитительные переплетения сюжетов, что они делают финал Кубка Гагарина абсолютно интригующим и искрометным.

«Что я сейчас чувствую? Стараюсь держать эмоции при себе», — сказал Федоров на пресс-конференции после серии со СКА. Главный тренер, чья старается быть надежной в обороне и мало пропускать.

Скажите об этом Илье Воробьеву, который от эмоций взрывается как бутылка шампанского, и ее так и тянет налить в Кубок Гагарина.

Человек-оркестр, театр мимики и жестов. Тренер, вскакивающий в Магнитогорске на лавку и размахивающий руками, обращаясь к трибунам. А потом объясняющий: «Я хотел, чтобы зрители в этот ключевой момент матча за нас сильнее болели».

Я провел голосование в своем телеграм-канале @LysenkovTV: «Какой из этих двух тренеров вызывает у вас больше симпатий?» Воробьев чуть опережал Федорова. Но не любить этих двух специалистов невозможно.

Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень.

Нас, ребята, ждет восхитительный финал!

Кубок Гагарина. Третий раунд. Седьмой матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Плотников, 23:38, 37:51. Окулов, 58:26

Счет в серии — 3-4

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