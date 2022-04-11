Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» и стал российским бомбардиром номер один

Кирилл за два сезона переписал практически все рекорды «Уайлд». В прошлом году это были достижения для новичков, в этом всё по-взрослому.

Кирилл за два сезона переписал практически все рекорды «Уайлд». В прошлом году это были достижения для новичков, в этом всё по-взрослому.

Минувшей ночью Капризов забросил свою 42-ю шайбу в сезоне, повторив рекорд клуба, принадлежащий Мариану Габорику и Эрику Стаалу, которые забивали столько же в чемпионатах-2007/08 и -2017/18 соответственно. Габорику для этого понадобилось 77 игр, Стаалу все 82, Капризов уложился в 70, и впереди у него еще 11 матчей, чтобы поднять рекорд на новую высоту. Что это произойдет, можно не сомневаться, ведь только за последние три матча на счету Капризова 4 гола.

Аккаунт клуба в Twitter так отреагировал на рекордный гол своего форварда:

— Мастер Кирилл-Ледоход сегодня вечером творит историю.

Кроме того, Капризов обошел Артемия Панарина в споре за звание лучшего русского бомбардира сезона. На его счету 89 очков, седьмое место в лиге. И все шансы выбить сотню.

Но этот гол Капризова был важен не только с точки зрения личных достижений.

С него начался впечатляющий камбэк «Миннесоты» в домашней игре против «Лос-Анджелеса».

Гости забросили три шайбы в первые 10 минут, и не очень-то верилось, что «Дикари» смогут отыграться. К тому же не совсем удачно в воротах играл Марк-Андре Флери, пропустивший три шайбы после первых пяти бросков в створ.

Но гол Капризова на 17-й минуте дал хозяевам немного уверенности, тут же вторую шайбу забросил Мэтт Болди, а во втором периоде партнеры добавили еще три.

Флери дальше тащил все, а закончился матч уверенной победой 6:3. «Минус три» к середине первого периода превратились в «плюс три» к финальной сирене. Впервые в сезоне команда отыгрывает такой большой дефицит.

«Уайлд» после этой победы забрались на вторую строчку в дивизионе и на третью в Западной конференции. У «Дикарей» есть все шансы начать первый раунд Кубка Стэнли на своей площадке, что важно, так как «Миннесота» — одна из «домашних» команд на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)

Голы: Капризов, 16:04 (бол.). Болди, 16:54. Спаржон, 21:39. Цукарелло, 29:46. Фолиньо, 33:59. Бьюгстад, 43:16. — Купари, 1:33 (мен.). Грундстрем, 8:22. Кемпе, 10:17 (бол.).

Читайте также: