Овечкин забил 776-й гол. До заветного «полтинника» за сезон осталось всего 4 шайбы!

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще девять матчей.

До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще девять матчей.

После небольшого провала, случившегося на стыке двух весенних месяцев (четыре поражения в шести матчах), «Вашингтон» перезагрузился и одержал три победы подряд над соперниками из зоны плей-офф: «Тампой», «Питтсбургом» и «Бостоном».

У «Кэпиталз» даже появился шанс завершить регулярный чемпионат в топ-3 Столичного дивизиона и избежать встречи с лучшей командой Востока «Флоридой» уже в первом раунде. Домашняя встреча с «Филадельфией», не имеющей никаких турнирных амбиций на концовку сезона, должна была укрепить позиции «Вашингтона».

На этот раз Александр Овечкин, забивавший в трех матчах подряд, в том числе и в прошлой игре с «Бостоном» за секунду до конца основного времени, не стал откладывать дело надолго и поразил ворота «Флайерз» уже на седьмой минуте.

Капитан «Вашингтона», получив пас на вершине левого круга после скоростного прохода Евгения Кузнецова и скидки Конора Шири, не сумел фирменным броском в касание пробить Картера Харта. Зато он оказался первым на подборе и добил шайбу с отрицательного угла, забив 776-й гол в карьере и 46-й по ходу нынешнего сезона.

131-й раз Овечкин своим голом открыл счет в матче. По этому показателю он сравнялся с Бреттом Халлом на втором месте в истории НХЛ — до рекорда, принадлежащего Яромиру Ягру, осталось забросить еще четыре дебютные шайбы.

Как оказалось, гол Овечкина стал лишь одним из девяти, которые минувшей ночью пропустили Харт и Мартин Джонс, вступивший в игру со второго периода при счете 1:3. Только две команды по ходу сезона смогли забросить больше шайб за один матч, чем сегодняшний «Вашингтон»: «Питтсбург» (11) и «Торонто» (10), причем в обоих случаях доставалось «Детройту».

Российский дуэт нападающих «Кэпиталз» также поучаствовал в пятом голе команды, забитом в концовке второго периода. Сделав пас за спину на левом краю атаки, Овечкин отправил Кузнецова на синюю линию, а тот передачей с неудобной руки отрезал всю пятерку игроков «Филадельфии» и доставил шайбу находившемуся на пятаке Шири.

Благодаря этим ассистентским баллам Овечкин оформил 396-й матч в карьере с двумя и более очками, выйдя по этому показателю на 17-е место в истории НХЛ, а Кузнецов заработал 72 очка после 70 игр текущего сезона.

В параллельном матче «Питтсбург» уступил «Айлендерс» (4:5 бул.), и «Вашингтону» осталось три очка до третьего места в дивизионе при наличии двух игр в запасе. Овечкину же осталось забить четыре гола для того, чтобы девятый раз в карьере добраться до отметки 50 шайб за сезон. На обе цели у «Кэпиталз» есть еще девять игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 9:2 (3:1, 2:0, 4:1)

Голы: Овечкин, 6:01. Оши, 11:24. Фегервары, 13:16. Эллер, 26:39, 45:59. Шири, 35:30. Ирвин, 43:31. Хетеуэй, 52:42. Ларссон, 57:32. — Ван Римсдайк, 12:00, 56:26 (бол.).

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