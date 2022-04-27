Кучеров набрал 12 очков за последние три игры. В плей-офф всем бояться!

Россиянин помог Стэмкосу добраться до первой сотни в карьере.

Россиянин помог Стэмкосу добраться до первой сотни в карьере.

По ходу двух предыдущих чемпионских сезонов «Тампы» в моменты, когда обе главные звезды нападения Стивен Стэмкос и Никита Кучеров были здоровы, главный тренер Джон Купер старался разводить их по разным звеньям с целью увеличения атакующего потенциала топ-6.

Нынешняя регулярка не была исключением до тех пор, пока с «Лайтнинг» не случился весенний спад. Перепробовав кучу различных вариантов, Купер пришел к объединению Кучерова и Стэмкоса в первом звене. И если поначалу это дало весьма посредственный эффект, то в последних играх связка россиянина и канадца превратилась в самый яркий дуэт НХЛ в апреле.

За предыдущие шесть матчей Кучеров и Стэмкос в сумме набрали 33 очка (13+20), и в сегодняшней игре против «Коламбуса», ставшей для «Тампы» заключительной домашней по ходу текущего регулярного чемпионата, атакующий дуэт устроил очередной огненный перфоманс.

Уже на второй минуте матча Стэмкос пасом из левого угла в чужой зоне подключил к атаке Кучерова, находившегося на синей линии, и тот нанес точный кистевой бросок из верхнего слота по воротам Элвиса Мерзликинса.

Россиянин продлил свою голевую серию до семи матчей, повторив личный рекорд сезона-2017/18. До повторения рекорда франшизы, принадлежащего Брайану Брэдли, Кучерову осталось забить еще в одной игре.

В конце первого периода при счете 1:1 в большинстве Кучеров вместе с Виктором Хедманом разыграл шайбу на синей линии, а затем сделал диагональный пас на левый круг вбрасывания под бросок в касание Стэмкосу. Дуэт форвардов «Тампы» таким образом помог Хедману набрать 600-е очко в карьере в НХЛ. По итогам встречи это трио сформировало список звезд матча. Стэмкос — первая звезда, Кучеров — вторая, Хедман — третья.

На 28-й минуте Кучеров и Стэмкос удачно сработали в форчекинге. Никита обокрал своего соотечественника Владислава Гаврикова на выходе из зоны и сделал пас себе за спину, где уже находился Стивен. Броском с кистей Стэмкос не только оформил дубль, но и впервые в своей карьере добрался до отметки в 100 набранных очков за «регулярку».

До канадца только трем игрокам в истории «Тампы» покорялось это достижение: Венсану Лекавалье (2006/07), Мартену Сен-Луи (2006/07) и самому Кучерову, выбивавшем сотню в двух сезонах: 2017/18 и 2018/19.

— Стаммер (Стэмкос) в этом году показывает очень хороший хоккей, — сказал после матча Кучеров. — Я бы хотел, чтобы у него была возможность сыграть на прошедших Олимпийских играх. Уверен, так бы и случилось… Мне повезло оказаться с ним в одном звене в последних нескольких матчах, у нас есть небольшая химия.

Под конец второго периода Кучеров и Стэмкос вспомнили, что с ними в одной тройке выступает Ондржей Палат, и соорудили для него гол, поучаствовав во всех четырех шайбах «Тампы» в матче. Самый забавный момент этого гола — то, как защита «Коламбуса» работала против россиянина. Никита спокойно простоял с шайбой за воротами около семи секунд в ожидании подключения на пятак Палата.

Кучеров, набравший 12 очков (4+8) за последние три игры, и Стэмкос красиво завершили домашнюю часть регулярного чемпионата «Тампы». Теперь местные болельщики ждут не менее яркого выступления этого дуэта в матчах плей-офф, где с вероятностью 99% соперником «Лайтнинг» станет «Торонто», минувшей ночью обыгравший «Детройт» (3:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кучеров, 1:37. Стэмкос, 16:47 (бол.), 27:29. Палат, 54:53. — Бьоркстранд, 2:59 (бол.).

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