Тарасенко хотел уйти из «Сент-Луиса», а теперь идет на лучший сезон в карьере. Как это стало возможным?

Дубль, звание первой звезды и первое место среди снайперов команды.

Дубль, звание первой звезды и первое место среди снайперов команды.

Череда травм едва не сломала карьеру российского форварда. В 2019 году «Сент-Луис» сенсационно выигрывает Кубок Стэнли, но вот в двух следующих регулярных сезонах нападающий сыграл всего 34 матча. Во время пандемии мы уже стали забывать, что в числе российских суперзвезд был когда-то и правый крайний «Блюз». Пошли даже слухи о завершении карьеры…

Напомним предысторию:

В последнем матче регулярки в апреле 2018 года Тарасенко получает травму левого плеча

получает травму левого плеча В плей-офф «Сент-Луис» не вышел, и игрок ложится на операцию. Как оказалось, не совсем удачную

Летом 2019-го «Сент-Луис» выигрывает финальную серию Кубка Стэнли у «Бостона» Тарасенко в 26 матчах плей-офф набирает 17 (11+6) очков, доигрывает финал с травмой того же левого плеча

В октябре 2019-го на старте сезона Тарасенко вновь получает травму левого плеча. Новая операция и восстановление почти на полгода

В августе 2020 в растянувшемся из-за коронавируса плей-офф после консультации с врачами Тарасенко покидает пузырь, турнир для него закончен, но не это самое страшное. Впереди — третья операция на левом плече и еще 5 месяцев вне хоккея.

По счастью, на этом черная полоса заканчивается. Тарасенко вернулся в конце прошлого сезона, «Сент-Луис» быстро проиграл в первом раунде плей-офф, а Владимир внезапно приехал в сборную России на чемпионат мира в Ригу.

Многие тогда посчитали это решение необдуманным. Три операции за два года, да и не мальчик уже — 29 лет, неужели не наигрался? Зачем так рисковать?

Но видимо, у Тарасенко была уверенность, что все будет хорошо. Пусть на чемпионате мира сборной России он помог не слишком, к новому сезону уже был готов на все сто.

Но внезапно форвард попросил обмена из команды, в которой выступает всю свою карьеру в НХЛ. В чем причина? Возможно игрок был не доволен отношением клуба во время лечения и неудачных операций, кто-то предположил, что звезде не предложили стать капитаном команды после ухода Алекса Пьетранджело в «Вегас». Может быть, игрок устал от критики и решил сменить обстановку.

Как бы то ни было, никаких обменов не случилось, хотя слухи о них периодически возникают. И это к лучшему.

Весь нынешний чемпионат Тарасенко идет среди лидеров команды по всем статистическим показателям, Совсем недавно он преодолел отметку в 500 очков за карьеру. Помог возвращению на прежний уровень и переход Павла Бучневича из «Рейнджерс», с которым они часто играют в одной тройке. Да и весь «Сент-Луис» играет мощно, у блюзменов есть все шансы начать первый раунд Кубка Стэнли на своей площадке.

Минувшей ночью «Блюз» на своей площадке разнесли «Аризону» с Иваном Просветовым в воротах. Четыре из пяти шайб российскому вратарю забросили его соотечественники.

Тарасенко сделал дубль, стал первой звездой и в шестой раз за карьеру превысил планку в 60 очков за сезон. Он лучший снайпер команды с 25 голами. Вторым, с отставанием в одну шайбу, кстати, идет Бучневич, который сегодня набрал 3 (1+2) очка. Еще один гол на счету Ивана Барбашева.

Тарасенко идет практически по графику очко за игру — 61 балл в 62 матчах. Пока лучшим в его карьере стал сезон 2017-18, когда он набрал 75 очков. В нынешнем сезоне «Сент-Луису» осталось провести 13 матчей, личный рекорд близок.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Голы: Барбашев, 22:17. Тарасенко, 23:34, 53:09. Шенн, 26:33 (бол.). Бучневич, 34:39 (мен.). — Шмальц, 43:09.

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