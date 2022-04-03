Капризов переписал один из главных рекордов «Миннесоты». Следующая цель россиянина – 100 очков за сезон

Также форвард продлил свою голевую серию до шести матчей.

Также форвард продлил свою голевую серию до шести матчей.

Завершить самую продолжительную в истории «Миннесоты» домашнюю серию (девять матчей) установлением нового рекорда клуба по числу набранных очков за один сезон Кириллу Капризову не удалось, и эта интрига перенеслась на ночную гостевую встречу с «Каролиной».

Хотя интрига в этой истории была достаточно условной. С учетом того, что Капризов набирал очки в 16 матчах из предыдущих 17, практически не было сомнений, что сыграть на «ноль» против россиянина «Харрикейнз» не удастся. Так и случилось: «Каролина» продержалась «сухой» лишь 10 минут.

В середине первого периода в большинстве Капризов подобрал шайбу на правом краю после броска Джареда Сперджена и молниеносно отдал диагональную передачу на вершину круга вбрасывания. Оттуда Матс Цукарелло нанес точный кистевой бросок и принес россиянину 84-е очко в сезоне, позволившее тому окончательно превзойти Мариана Габорика (83 очка, сезон-2007/08) и установить новый рекорд «Уайлд».

«Зуки решил все взять на себя, — прокомментировал эпизод с рекордным очком Капризов. — Я отдал ему довольно безобидную передачу, а он сделал остальное. От меня многое не требовалось. Спасибо ему! И, конечно же, это был особенный момент».

С момента, как по ходу прошлого сезона главный тренер «Миннесоты» Дин Ивэсон объединил россиянина и норвежца в одном звене, Цукарелло забросил 31 шайбу — ассистентом 17 из них выступил Капризов. Но как известно, эта связка умеет работать и в обратном направлении, что по ходу третьего периода и сработало при счете 2:0 в пользу «Уайлд».

На 48-й минуте Капризов, заезжая за ворота Фредерика Андерсена, отдал передачу за спину на Цукарелло. Норвежец быстро вернул шайбу россиянину налево на лицевую линию, и тот броском в касание с острого угла поразил цель — в 39-й раз по ходу сезона. Капризову осталось забросить еще четыре шайбы, чтобы превзойти достижение Габорика и Эрика Стаала по числу голов за один чемпионат (по 42).

Российский нападающий продлил свою голевую серию до шести матчей, установив новый личный рекорд НХЛ и повторив клубный рекорд. Уже в завтрашнем матче против «Вашингтона» Александра Овечкина Капризов может в очередной раз переписать историю «Миннесоты». Для того же, чтобы стать первым игроком «Уайлд» с сотней очков за сезон, россиянину нужно набрать 15 баллов за оставшиеся 15 матчей.

«Уайлд» одержали победу со счетом 3:1, а главным героем клуба в матче стал вратарь Марк-Андре Флери, отразивший 37 бросков. Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне, ставшую в последствии победной. На 25-й минуте матча россиянин завершил контратаку «Миннесоты» точным кистевым броском из левого круга вбрасывания.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Терявяйнен, 53:41. — Цукарелло, 10:20 (бол.). Куликов, 24:09. Капризов, 47:24.

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