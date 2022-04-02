Кузьменко станет звездой НХЛ, а ЦСКА в новом сезоне будет искать замену Федотову

«Матч ТВ» называет семь инсайдов и фактов вокруг русского хоккейного «Эль-классико» - СКА против ЦСКА.

«Матч ТВ» называет семь инсайдов и фактов вокруг русского хоккейного «Эль-классико» - СКА против ЦСКА.

1. На Кузьменко претендуют три десятка клубов НХЛ

Андрей Кузьменко на 23-й минуте реализовал большинство СКА, когда центрфорвард Лео Комаров, закрывавший обзор вратарю Ивану Федотову, подпрыгнул как заяц на полтора метра. Отличный гол, подаривший надежду СКА. После этой шайбы Кузьменко стал лучшим бомбардиром этого плей-офф (7+5=12 в 10 матчах).

По моей информации, Андрей с высокой долей вероятности в следующем сезоне уедет в НХЛ. На него претендуют чуть ли не три десятка клубов лиги. Каждый хотел бы получить 26-летнего забивного форварда (20+33=53 в 45 матчах) – коренастого (181 см / 88 кг), да еще и приезжающего на дешевый контракт новичка ($0,925 млн в год).

Я очень удивлюсь, если Кузьменко в следующем сезоне не поедет в НХЛ. И удивлюсь, если там Андрей не заиграет. Он по своим задаткам просто должен стать звездой если не НХЛ, то отдельно взятого клуба. И я до сих пор не понимаю, как было можно не взять такого форварда на Олимпиаду в Пекин.

2. На Марченко и Аскарова в СКА не особо рассчитывают

Кстати, если мы заговорили об НХЛ, то туда с великой долей вероятности отправятся еще три игрока СКА – форварды Кирилл Марченко («Коламбус»), Иван Морозов («Вегас») и вратарь Ярослав Аскаров («Нэшвилл»). Об этом говорит и то, что Марченко из обоймы олимпийской серебряной сборной сейчас выступает в ВХЛ за «СКА-Неву». Иван Морозов был обменян в «Сочи», что можно назвать скрытой арендой, но потом он поедет в Америку. Аскаров при своем сумасшедшем потенциале тоже выступает в высшей лиге (93,7% в трех матчах). Прямо видно, что в СКА на них не рассчитывают.

3. ЦСКА будет к следующему сезону искать себе нового вратаря

Все идет к тому, что ЦСКА нужно будет искать себе нового вратаря. Гигант Иван Федотов (202 см) еще в 2015 году был выбран «Филадельфией» под номером 188. Сейчас акции Федотова как никогда высоки. Он был лучшим игроком сборной России на Олимпиаде. Он стал железным первым номером ЦСКА. Он мог остаться еще в «Тракторе», но в Челябинске с ним расстались, отправляя к армейцам со словами: хоть денежную компенсацию за него получим, потому что Федотов видит продолжение карьеры в Северной Америке.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Как я слышал, ЦСКА хочет подписать 23-летнего вратаря Ивана Просветова (195 см / 80 кг), чей контракт с «Аризоной» подходит к концу. Правда, за саму «Аризону» он провел только два матча (89,3%), а в основном выступает в АХЛ (88,3%).

ЦСКА выменял права на Просветова у «Сочи» еще в июне 2020 года.

4. СКА – самый результативный клуб в истории плей-офф Кубка Гагарина

Давайте переключимся с инсайдов на факты. В вагоне «Сапсана», направляясь в Питер, я решил посчитать, кто из клубов КХЛ больше всего забил голов в плей-офф за всю историю, кто провел больше матчей, и какая команда самая результативная в Кубке Гагарина.

Как оказалось, золото по двум категориям отдаем СКА – 515 голов и в среднем 2,94 шайбы за матч. При этом у СКА – бронза по количеству матчей в плей-офф (175).

«Металлург» - золото за матчи (179), серебро – за голы (480), бронза – за процент (2,68). «Ак Барс» - серебро за количество матчей (178) и бронза за голы (431).

В общем, СКА – официально самая зрелищная команда КХЛ за историю плей-офф. Питерцы в тех матчах, когда принято выстраивать глухую оборону, идут в атаку с открытым забралом.

И то, что по результативности лидирует СКА, меня не удивляет. Тут в Питере хорошо работает конвейер, о чем говорит, что в вышке уже в полуфинале Кубка Петрова играет «СКА-Нева», а в МХЛ в полуфинале выступает СКА-1946 с Матвеем Мичковым в составе. То есть тут Питер сделал хет-трик, и только ЦСКА сравниться может с этим - клуб в плей-офф КХЛ и МХЛ.

5. Может быть, сборную России в мае возглавит Ротенберг?

Эту серию СКА – ЦСКА можно рассматривать и в разрезе борьбы за власть в ФХР. Как я слышал, выборы должны пройти в конце мая. В обычное время на их исход должен был повлиять чемпионат мира, но туда сборную России не пустили. Теперь никто не может предсказать, какое решение примут «вожди» на самом верху. Один лагерь – Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, Павел Буре как представитель в ИИХФ. То есть нынешняя власть. Другой лагерь – Игорь Есмантович, Сергей Федоров, Алексей Жамнов…

Поэтому, кстати, Жамнов сказал в интервью «Матч ТВ», что не видит смысла собирать сборную в мае. И тут же ФХР организовала несколько турниров с участием сборной России разных калибров и белорусских хоккеистов. Как я слышал, Жамнов там сборную возглавлять не будет. Но не удивлюсь, если сборную России на этом турнире возглавит Ротенберг.

6. Из россиян пройти ЦСКА как тренер СКА смог только Быков

Восьмой раз СКА встречается в серии Кубка Гагарина с ЦСКА. Питерцы трижды проходили в плей-офф московских армейцев. Это делали Милош Ржига (2012), Юкка Ялонен (2014) и Вячеслав Быков (2015).

А вот пройти ЦСКА не смогли следующие тренеры СКА: Сергей Зубов (2016), Олег Знарок (2018), Илья Воробьев (2019), Валерий Брагин (2021).

И вот представьте, если Зубов, Знарок, Воробьев, Брагин не смогли, а Роман Ротенберг, нынешний наставник СКА – сможет. Вот это будет шок-контент! И кто после этого скажет, что Ротенберг – неважный главный тренер? Но не будем забегать вперед.

7. Каюмов не ведет переговоры с ЦСКА

Тот лагерь ЦСКА, который работал на Олимпиаде, начал договариваться с игроками чуть ли не в январе. Поэтому теперь мы слышим слухи, что центрфорвард Кирилл Семенов может из «Авангарда» перейти к ЦСКА. Базируется это на информации, что нападающий не горит желанием возвращаться в Омск, и в этом не заинтересована его новая семья.

А вот еще один форвард серебряной сборной Артур Каюмов пока далек от ухода из «Локомотива» в ЦСКА. Никаких переговоров с ЦСКА не ведется, что и подтвердил для «Матч ТВ» агент игрока Станислав Романов. Скорее игрок отправится в Северную Америку.

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