У Сергея Федорова — 9-1 в дебютном плей-офф КХЛ. 10 причин, почему это стало возможным

ЦСКА мог одержать десятую победу подряд в плей-офф, но ему помешали Кузьменко и Гусев.

ЦСКА мог одержать десятую победу подряд в плей-офф, но ему помешали Кузьменко и Гусев.

1. Легендарный универсализм Федорова

Сергей Федоров — один из лучших универсальных нападающих в истории российского хоккея. За 18 лет выступлений в НХЛ он не только стал легендой, но и досконально изучил особенности работы форвардов во всех аспектах, включая игру в обороне. Дважды за карьеру Федоров завоевывал «Селки трофи» (приз, вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана по итогам сезона).

2. Федоров был и защитником, и нападающим

Партнеры Федорова по золотому «Детройту» конца 90-х неоднократно отмечали, что Сергей мог бы набирать куда больше очков, если бы не уделял столько времени обороне: за 1248 матчей он заработал 1179 баллов. А легендарный тренер «Ред Уингз» Скотти Боуман неоднократно использовал россиянина в роли защитника. Неудивительно, что именно Федоров до сих пор обладает лучшим показателем полезности среди всех российских НХЛовцев («+261»).

3. Тренер-дебютант не мог радикально изменить игру…

Игровой опыт и понимание того, как нужно на площадке связывать защиту и атаку, могли стать для тренера-дебютанта Федорова огромным подспорьем, тем более в ЦСКА — одной из самых системных команд КХЛ последних лет. Да, руководство клуба, расставаясь с Игорем Никитиным и Дмитрием Юшкевичем, надеялось уйти от «скучного» хоккея, но за один сезон радикально изменить игровой стиль без ухудшения результатов (да еще и тренеру без опыта!) невозможно.

4. …и поэтому он усовершенствовал прежний ЦСКА

Другое дело — модернизация прежней системы. Нынешний состав ЦСКА изначально был заточен под определенный хоккей, а в тренерском штабе остались Евгений Корешков, Равиль Якубов и Сергей Наумов, помогавшие Никитину. С отсутствием практического тренерского опыта, но наличием уникальных знаний об оборонительной игре со всех возможных позиций Федоров интегрировался в старую-новую армейскую модель, особенно подходящую для матчей на вылет.

5. Тяжелый старт сезона помог красно-синим

Перед началом сезона ЦСКА не значился в числе фаворитов. Среди представителей Западной конференции наибольшие шансы на успех были у «Локомотива» и московского «Динамо». Матч за Кубок Открытия против «Авангарда» (0:4) и первые месяцы работы Федорова лишь укрепили мнение о туманности перспектив армейцев в нынешнем сезоне. Но уровень игры ЦСКА рос вместе с качеством работы тренерского штаба, что вывело москвичей на третью строчку на Западе по итогам регулярного чемпионата.

6. Основных конкурентов замучили проблемы

Одновременно с прогрессом ЦСКА основные конкуренты начали испытывать внутренние проблемы. «Локомотив» сменил Андрея Скабелку на экс-армейца Игоря Никитина, чтобы вернуться в число фаворитов, а из «Динамо» доносилось множество слухов о том, что руководство клуба хочет избавиться от главных звезд — Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. По итогу и железнодорожники, и динамовцы были методично обыграны командой тренера-дебютанта Федорова в плей-офф с общим счетом 8-0.

7. Армейская молодежь вытаскивала ключевые моменты

По ходу плей-офф Федоров доказал, что он вместе со своим тренерским штабом умеет работать с молодежью не хуже предшественников Никитина и Квартальнова. Яркий пример — 21-летний Максим Соркин, проводящий лучший сезон в карьере и ставший настоящим кубковым бойцом: в играх на вылет он набрал 6 (3+3) очков, включая две победные шайбы.

Менее очевидный пример — 23-летний Семен Панкратов, забивший два важнейших гола в серии с «Динамо». За 90 карьерных матчей в КХЛ до начала нынешнего плей-офф на его счету было всего три шайбы.

8. Двухметровая машина в воротах

Иван Федотов неспроста являлся незаменимым первым номером сборной по ходу олимпийского сезона. В регулярном чемпионате он был самым стабильным российским голкипером, а по ходу плей-офф превратился в настоящую машину — особенно на фоне проблем соперников. За девять первых матчей Федотов показал феноменальную статистику: 1,58 КН, 94,4% ОБ. ЦСКА будет очень обидно лишиться этого стража ворот, который собирается продолжить карьеру за океаном.

9. 41-летний ветеран стал самым ценным игроком

Главная сенсация ЦСКА — 41-летний Александр Попов. Ветеран дебютировал в этом плей-офф с набора двух (0+2) очков в матче с «Локомотива», а старт серии против СКА провел как настоящий MVP. В обеих встречах в Санкт-Петербурге Попов забросил по шайбе, причем его первый гол в серии принес успех за три минуты до конца матча и позволил столичным армейцам установить новый рекорд КХЛ по продолжительности победной серии со старта плей-офф (9 побед).

10. Кузьменко и Гусев оказались против десятой победы ЦСКА

Сделать рекорд двузначным ЦСКА не позволили главные звезды петербургских армейцев Андрей Кузьменко и Никита Гусев, игровое прошлое которых связанно с московским клубом. Во втором периоде второго матча при счете 0:1 Кузьменко отметился великолепной передачей из-за ворот на Степана Фальковского, а Гусев, проводивший 500-й матч в КХЛ, броском с нулевого угла забросил победную шайбу.

КХЛ. Плей-офф

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Фальковский, 27:56 (ВИДЕО). Гусев, 38:44 (ВИДЕО). — Попов, 1:31 (ВИДЕО).