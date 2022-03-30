Малкин стал российским рекордсменом НХЛ, а Капризову помешали судьи

Джино — лучший по передачам!

Джино — лучший по передачам!

Последние дни Евгений Малкин в каждом матче устанавливает какое-то достижение. Недавно он вошел в пятерку лучших российских снайперов за всю историю НХЛ, затем стал третьим по количеству голов за «Питтсбург» следом за Лемье и Кросби. Сегодня Джино стал первым. Первым по количеству результативных передач среди всех российских хоккеистов, когда-либо игравших в НХЛ.

Голевой пас в середине третьего периода матча против «Рейнджерс», после которого Сидни Кросби сократил отставание в счете, стал 697-м в карьере российского центрфорварда. Он обошел Сергея Федорова и теперь лидирует среди наших.

Для этого достижения Джино отыграл 971 матч, Федоров провел в НХЛ на 277 встреч больше.

Совсем скоро Малкин доберется до круглой цифры в 700 передач. Среди наших хоккеистов было много звезд, которых считают творцами хоккейных атак. Чаще всего вспоминают Дацюка, Ларионова или того же Федорова. Но именно Малкин — главный созидатель в российском хоккее. Хотя по темпу его обгоняет Артемий Панарин, сделавший сегодня две передачи, но ему до рекордов еще далеко.

Первое место среди россиян — это, конечно, круто. Но какое оно в мировом масштабе? Здесь Малкин забрался на 60-ю строчку, сравнявшись с Дэйлом Хантером. Еще до окончания нынешнего сезона Джино, скорее всего, станет 56-м.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Бойл, 14:24. Кросби, 50:37 (бол.). — Ватрано, 33:32. Шнайдер, 37:04. Крайдер, 41:06 (бол.).

Кирилл Капризов стоит на пороге клубного рекорда «Миннесоты» по набранным очкам за сезон. Пока он принадлежит словаку Мариану Габорику, который в сезоне 2007-08 набрал 83 (42+41) очка.

Нынешней ночью «Миннесота» принимала одного из неудачников сезона — «Филадельфию». Капризов в большинстве забросил в первом периоде, подобравшись вплотную к рекорду.

А во второй двадцатиминутке еще раз поразил ворота «Летчиков». Но с этим голом начались проблемы. В момент броска Капризова защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм завез во вратарскую площадку Райана Хартмана, и тот коньком врезался в щиток голкиперу.

Арбитры отправились смотреть видеоповтор. В том, что помеха вратарю была, сомнений никаких нет, но первопричиной же стал игрок «Филадельфии»...

Судьи посовещались и гол решили не засчитывать. Возможно, потому, что Хартамн не сильно сопротивлялся, когда его двигали в чужую вратарскую, возможно, потому, что «Миннесота» к этому моменту вела в счете 3:0.

У Капризова осталось 82 очка (7-е место в списке снайперов сезона), взятие рекорда пришлось отложить, но нет сомнений, что он падет в ближайшие дни. Впереди у «Миннесоты» еще 17 матчей. Кстати, «Дикари» набрали отличный ход, сегодняшняя победа стала седьмой подряд. В ночь на пятницу в гости к ним приедет «Питтсбург» с Евгением Малкиным.

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Дамба, 14:29. Капризов, 16:23 (бол.). Гринвэй, 21:35. Фиала, 38:49. — Фрост, 44:21 (бол.).

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