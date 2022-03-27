Свечников забил дважды в день, когда ему исполнилось 22. Россиянин уже побил личный рекорд результативности в НХЛ

Андрей в порядке — 25 шайб за сезон

Андрей в порядке — 25 шайб за сезон

Андрей Свечников и Павел Бучневич сделали по дублю в матче «Сент-Луис» — «Каролина» (2:7)

и сделали по дублю в матче «Сент-Луис» — «Каролина» (2:7) Причем Свечников-младший отличился в свой день рождения, ему исполнилось 22 года

А еще Андрей установил личный рекорд, забив 25 голов за сезон

Этот удивительный «Калгари»

НХЛ радует крупными результатами. Поэтому счет 7:2 в Сент-Луисе не должен удивлять. Посмотрите, например, что произошло в Калгари!

Там в знаменитой битве при Альберте сыграли «Флэймз» и «Ойлерз». Причем к середине матча на табло горели 6:5 в пользу хозяев льда. Форвард «Калгари» Мэттью Ткачук даже сказал: «Я глазам своим не поверил. Все шло к 12:10 в этом матче».

Любопытно, что хоккеисты «Калгари» забили шесть голов после всего 16 бросков. А в итоге — девять шайб, причем все — в равных составах.

Кроме того, форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал первым игроком НХЛ с 12 января 1983 года, который сделал хет-трик и заработал «-4» за полезность. Последний раз так отличался Джон Андерсон из «Торонто».

А вообще, у «Калгари» в этом сезоне сразу четверо забросили 30 шайб.

34 — Элиас Линдхольм

32 — Мэттью Ткачук

30 — Джонни Годро

30 — Эндрю Мэнджапани

Неплохо! Если учесть, что только в трех клубах НХЛ есть лишь по два игрока, кто забил 30 голов.

«Эдмонтон» (Драйзайтль — 47, Макдэвид — 35)

«Нэшвилл» (Форсберг — 36, Дюшен — 34)

«Колорадо» (Рантанен — 32, Ландеског — 30)

Бучневич сделал дубль — Свечников ответил тем же

Но вернемся к матчу в Сент-Луисе. Уже в первом периоде форвард «Каролины» Мартин Нечас отличился в меньшинстве. А в начале второго периода в воротах «Блюз» побывали еще две шайбы. Вообще, проблема «Сент-Луиса» очевидна. В тот 2019 год, когда команда завоевала Кубок Стэнли, написав «Сказку о Золушке», в воротах замечательно играл Джордан Биннингтон.

Однако в этом сезоне Бинни (90,1%) сдулся, на первые роли вышел 27-летний финн Вилл Хуссо (92,2%). Но ему, проводящему лишь второй сезон в НХЛ, явно не хватает стабильности.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился на 34-й минуте, причем в третий раз за карьеру забил 20 голов в одном чемпионате. Но на это ответил Андрей Свечников, забив в большинстве.

В третьем периоде история повторилась, когда Бучневич сделал дубль в большинстве. Но на 56-й минуте своим дублем ответил Свечников, поразив пустые ворота. И когда на табло горели уже 5:2, стало понятно, что «Сент-Луису» не спастись.

«Мой подарок на день рождения — победа»

Магия цифр: Андрей Свечников забил два гола, когда ему исполнилось 22. Значит ли это, что он должен сделать хет-трик, когда ему стукнет 33? Проверим через 11 лет.

«Это была не самая лучшая наша игра, — сказал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. — Просто все, что мы бросали, попадало в цель. Это просто закон средних чисел. Очевидно, сегодня был именно такой случай. Я не скажу, что мы играли великолепно. Два периода мы были в порядке. Но в третьем, когда ты ведешь в три шайбы, естественно, возникает желание расслабиться. Впрочем, это была хорошая победа».

«Я хочу сказать, что мой подарок на день рождения — победа в этой встрече, — отметил Свечников. — Это самое интересное. Я стараюсь играть изо всех сил. И знаю, что голы ко мне обязательно придут. Сегодня мы быстро работали с шайбами. Воспользовались удачными отскоками и попытались отыграться. Мы должны продолжать в том же духе».

Да, голы к Свечникову пришли — он впервые в карьере забросил 25 шайб в одном сезоне. И теперь может замахнуться даже на 30, ведь чемпионат еще продолжается.

В августе прошлого года Андрей подписал новый восьмилетний контракт с «Каролиной», по которому получит $62 млн. И нет сомнений, что Свечников отрабатывает свои деньги.

Но самое главное, что Андрей и «Каролина» покажут в плей-офф. Если бы розыгрыш Кубка Стэнли стартовал завтра, то «Харрикейнз» сыграли бы в первом раунде с «Торонто».

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