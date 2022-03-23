Кузнецов забил после грубой ошибки вратаря. Российский центр набирает очки уже 10 матчей подряд

За последние шесть игр Кузнецов забросил шесть шайб.

За последние шесть игр Кузнецов забросил шесть шайб.

Для «Вашингтона» и «Сент-Луиса» сегодняшний матч стал первым после наступления трейд-дедлайна в НХЛ. За «Блюз» дебютировал опытный защитник, обладатель Кубка Стэнли-2013 в составе «Чикаго» Ник Лэдди, с ходу получивший 20,5 минуты игрового времени, а также место в топ-4 обороны и одной из спецбригад большинства.

«Вашингтон» пока мог рассчитывать лишь на одно из своих приобретений: центр Юхан Ларссон, взятый из «Аризоны», по-прежнему восстанавливается после травмы нижней части тела. Зато большое возвращение в состав «Кэпиталз» совершил Маркус Юханссон. 31-летний швед провел первый матч в НХЛовской карьере именно в столице США.

Помня об этом, главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отправил Юханссона в первое звено к хорошо знакомым скандинаву Александру Овечкину и Евгению Кузнецову с целью упростить адаптацию хоккеиста, а также добавить глубины нападению, которое уже третий матч подряд обходится без травмированного Ти-Джея Оши.

Откровенно говоря, в сегодняшнем матче звено Овечкин — Кузнецов — Юханссон выглядело блекло. Капитан «Вашингтона» после четырехматчевой голевой серии провел одну из своих худших игр в сезоне: ни один из его девяти бросков (четыре — в створ, четыре — мимо, один — заблокированный) не нес серьезную угрозу воротам Вилле Хуссо. Тройке, что не удивительно, не хватало сыгранности и взаимопонимания.

Хотя российский центр свою шайбу все-таки забросил. В середине первого периода «Вашингтон» заработал большинство, Карлсон и Кузнецов разыграли шайбу между синей линией и правым бортом, и нападающий нанес мощный кистевой бросок из круга вбрасывания. Хуссо должен был вылавливать шайбу, но она просочилась сквозь ловушку и опустилась за спину вратарю.

Кузнецов продлил свою результативную серию до невероятных десяти матчей (7+6=13 очков), во второй раз обновив личный НХЛовский рекорд. За последние шесть игр россиянин забросил уже шесть шайб, во второй раз в своей карьере добравшись до отметки 22 гола за регулярный чемпионат (27 в сезоне-2017/18).

«Сент-Луис», который проводил второй матч подряд без одного из своих лучших бомбардиров Владимира Тарасенко (болезнь), ответил на гол Кузнецова спустя три минуты великолепным сольным проходом Брэндона Саада от своей синей линии. На пути к воротам форвард «Блюз» уверенно проехал мимо Дмитрия Орлова и Джона Карлсона, впоследствии отправив шайбу в «домик» Витеку Ванечеку.

По ходу первого периода Том Уилсон и Райан О’Райлли еще раз обменялись голами, и со второй двадцатиминутки началось доминирование «Сент-Луиса». Гости затащили «Вашингтон» в свой вязкий хоккей, оставив соперников без позиционных атак и сконцентрировавшись на скоростных проходах в зону «Кэпиталз».

Первый австралиец в истории НХЛ, экс-игрок столичных Нэйтан Уокер и Брэйден Шенн забросили по шайбе до перерыва и сделали счет 4:2 в пользу «Сент-Луса». Во втором случае одним из ассистентов стал Павел Бучневич, выигравший борьбу на лицевом борту у Карлсона и запустивший короткий голевой розыгрыш Кайру и Шенна. Россиянин набрал 48-е очко в сезоне и повторил личный рекорд результативности.

За третий период «Вашингтон» нанес лишь четыре броска в створ ворот, не создав практически ни одного голевого момента для спасения. За 30 секунд до конца нападающий «Сент-Луиса» Давид Перрон броском от своей синей линии поразил пустые ворота «Кэпиталз», продлив личную голевую серию до семи матчей, и установил итоговый счет встречи.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашев за 18:10 минут выиграл 44,4% вбрасываний и совершил один силовой прием, а его партнер по звену Алексей Торопченко, проведя почти 12 минут, заработал показатель полезности «+1». У защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова — «-1» и два силовых приема за 18:45 минут.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Кузнецов, 8:22 (бол.). Уилсон, 13:01. — Саад, 11:48. О’Райли, 17:15 (бол.). Уокер, 30:31. Шенн, 37:13. Перрон, 59:31.

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