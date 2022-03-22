Классный футбол на льду, но много споров. Почему судьи первый гол СКА засчитали, а второй нет

Разбираем самые дискуссионные моменты в матче «Спартак» - СКА, в котором питерцы добились победы со счетом 2:1.

Разбираем самые дискуссионные моменты в матче «Спартак» - СКА, в котором питерцы добились победы со счетом 2:1.

СКА впервые вышел вперед в этой серии — 2-1.

Оба гола в ворота «Спартака» были забиты ногой.

Четвертый матч пройдет в Москве 24 марта.

Бурдасов красиво сыграл ногой. А что так можно было?

Нули на табло издевательски таращились на зрителей до 29-й минуты. А затем два известных голеодора КХЛ — Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов — открыли счет своим набранным очкам во втором раунде. Хотя эта далеко несладкая для соперников парочка и в предыдущее время была заметна на льду, с энтузиазмом кромсая оборону «Спартака».

Если бы фирменную «улитку» Кузьменко оценивали в этот момент судьи из фигурного катания, Андрей наверняка получил бы высший бал. Сам элемент был выполнен безукоризненно. Да и бросок после выезда на скорости из-за ворот на пятак вышел весьма опасным. Голкипер «Спартака» Оскар Данск вроде бы хладнокровно отразил летящую в угол шайбу щитком. Но у его ворот было слишком тесно, чтобы момент на этом исчерпался.

Второго броска не потребовалось. Шайба ударилась в конек Бурдасова и затем оказалась в сетке. Почему арбитры решили посмотреть повтор на видео? Антон сделал явное движение ногой, чтобы развернуть конек и не дать шайбе улететь в поле. Так играют в футболе, останавливая мяч.

— Нам надо много работать на пятачке, в плей-офф это один из важнейших факторов победы, — считает Бурдасов. — Сегодня это получилось. Во втором периоде мы перехватили инициативу, благодаря тренерской установке.

Почему арбитры в итоге гол засчитали? Бурдасов при этом не делал движения ногой в сторону ворот. А по современным правилам этого достаточно, чтобы гол был объявлен хорошим.

— Правила игры ногой по шайбе при голах в хоккее постоянно меняются, — отметил эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд. — По последним поправкам нужно «футбольное движение», чтобы гол был отменен. В этом эпизоде арбитры такого не увидели.

Арбитры поддержали протест Данска

На 32-й минуте армейцы удвоили преимущество. На этот раз арбитры сперва зафиксировали казалось бы явный гол после отличного броска Микко Лехтонена. Однако протест заявил Данск, его поддержали тренеры «Спартака». Судьям пришлось вновь обращаться к видеопросмотру. И на этот раз они свое решение о взятии ворот изменили.

Почему? В момент броска вратарю москвичей действительно никто уже не мешал. Однако за секунду до этого в площадь ворот заехал Владислав Цицюра, зацепил Данска за ногу и вывел шведа из равновесия. При нынешнем тотальном отслеживании с камер всех эпизодов матча, такие нарушения без внимания не остаются. Тут к арбитрам вопросов нет.

Впрочем, на 39-й минуте, когда СКА впервые в этой серии реализовал большинство, Данску вновь очень серьезно помешали. Вот только на этот раз апеллировать к арбитрам было уже бесполезно.

После мощнейшего броска армейского защитника Игоря Ожиганова, шайбу попытался остановить коньком Семен Ручкин. Похвальная реакция, но шайба после движения спартаковца, ударилась в его конек, резко изменила направление и срикошетила в сетку. Снова гол ногой! Все-таки футбола в этом матче оказалось слишком много. Остается поражаться, сколько раз игроки СКА и «Спартака» в этой серии срезали шайбу в собственные ворота.

В третьем периоде «красно-белые» сократили разрыв до минимума, реализовав большинство за девять секунд. Но большего им сделать не удалось. После щедрого на голы первого матча серии москвичи в двух встречах забрасывают всего по одной шайбе. С такой статистикой и в футболе побеждать непросто.

КХЛ. Плей-офф

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Локтионов, 47:08 (бол.) (ВИДЕО). — Бурдасов, 28:17 (ВИДЕО). Ожиганов, 38:03 (бол.) (ВИДЕО).

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