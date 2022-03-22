«Питтсбург» приобрел снайпера для Малкина, Флери отправился к Капризову. Топ-10 переходов дедлайна НХЛ

Дадонов покинул «Вегас».

Дадонов покинул «Вегас».

10. Евгений Дадонов — из «Вегаса» в «Анахайм»

После обмена в «Вегас» Джека Айкела в ноябре прошлого года стало ясно, что в дедлайн клуб предпримет попытку расчистить платежную ведомость. Под ударом оказались Райлли Смит и Евгений Дадонов, имеющие кэп-хиты $5 млн и наименьшую ценность для команды среди дорогостоящих форвардов. С учетом, что канадец находится в «Голден Найтс» с момента основания клуба, а россиянин оказался в нем лишь прошлым летом, обменян был последний. Дадонов отправился в «Анахайм», который стал для него уже третьим клубом за последний год. Возможно, ему удастся закрепиться в составе «Дакс» и поучаствовать в перестройке.

Правда, сделка прошла со скрипом. Оказалось, что «Анахайм» был в списке команд, которые Дадонов ранее указал как «запрещенные» для обмена, но список этот затерялся при переходе из «Оттавы» в «Вегас» прошлым летом. Более того, Ассоциация игроков будет оспаривать этот переход, если, конечно, и сам Дадонов будет протестовать против отъезда в «Анахайм».

9. Брэндон Хэйгл — из «Чикаго» в «Тампу»

Третий год подряд «Тампа-Бэй» проводит грамотное точечное усиление. В межсезонье «Лайтнинг» полностью лишились своего третьего звена Гудроу — Гурд — Колман, и если вместо первых двух давно были приобретены Перри и Белльмар, то одна позиция оставалась вакантной на протяжении всей регулярки. В итоге «молнии», заплатив «Чикаго» огромную цену, взяли себе молодого крайнего универсала Хэйгла, забросившего 21 шайбу и закрыли последнее слабое место состава. Шансы «Тампы» стать первой династией в эру потолка зарплат существенно возросли.

8. Марк Джиордано — из «Сиэтла» в «Торонто»

К трейд-дедлайну «Торонто» подошел, имея большие проблемы в линии защитников. Уже месяц Маззин находится в долгросрочном списке травмированных, и вернется он оттуда не раньше наступления плей-офф, а теперь на неопределенный срок выбыл молодой Сандин. «Мэйпл Лифс» пытались решить проблему приобретением Клингберга или Мэнсона, но в итоге они смогли заполучить 38-летнего ветерана Джиордано, который впервые за 16 лет НХЛовской карьеры сыграет за команду из родного города. К канадцу есть вопросы по скорости перемещения и надежности игры в последние годы, но опыт и атакующие навыки у него в достатке. Не исключено, что мы увидим Джиордано в одной паре с его давним партнером по «Калгари» Ти-Джеем Броуди.

7. Бен Шиаро — из «Монреаля» во «Флориду»

За три года «Флорида» собрала монструозную линию атаки, а Сергей Бобровский наконец-то вернулся на уровень топ-вратаря, выигрывавшего две «Везины» за карьеру. Главные вопросы были связаны с игрой в обороне: защитники «Пантерз» — лучшие в лиге по общему числу набранных очков, но качество выполнения непосредственных обязанностей ужасало. Насколько опытному Бену Шиаро, в прошлом сезоне являвшегося важной частью защиты «Монреаля», дошедшего до финала Кубка Стэнли, удастся решить эту проблему в условиях атакующей игровой модели, пока не ясно, но попытку усиления можно считать успешной.

6. Эндрю Копп — из «Виннипега» в «Рейнджерс»

Главной задачей «Рейнджерс» в этот дедлайн являлось увеличение глубины нападения. И пусть ньюйоркцам не удалось заполучить ни Миллера, ни Ракелля, свою цель они выполнили на 100%. «Рейнджеры» выменяли трех нападающих, главным из которых стал Копп, за которого очень активно боролся «Колорадо». Огромная ценность американца в том, что он способен как укрепить центральную ось в нижних звеньях (54,0% вбрасывания), так и сыграть результативно на фланге в топ-6 в связке с техничным разыгрывающим по типу Шайфли (ранее) или Зибанежада (теперь). Эта сделка, а также приобретение Ватрано, Брона и Мотта сделали «Рейнджерс», пожалуй, главными победителями дедлайна.

5. Рикард Ракелль — из «Анахайма» в «Питтсбург»

В нынешнем сезоне «Питтсбургу» и, в частности, Евгению Малкину не хватало забивных крайних нападающих. Три главных снайпера «Пингвинз» Генцел (29 голов), Кросби (22) и Раст (20) весь чемпионат выступают в одном звене, Зукер больше лечится, чем играет, а Капанен лишь недавно прервал 20-матчевую безголевую серию. Рикард Ракелль должен стать решением проблемы и главным адресатом для передач Малкина в равных составах. Пусть швед проводит не лучший сезон в НХЛ, с 16 голами он уже входит в топ-5 лучших снайперов «Питтсбурга».

4. Джош Мэнсон — из «Анахайма» в «Колорадо»

На протяжении последних лет нахождения в статусе одного из главных претендентов на Кубок Стэнли «Колорадо» очень не доставало надежности в защите и игровой жесткости. Решить эту проблему системно Джареду Беднару по-прежнему не удалось, но по крайней мере он получил в свое распоряжение одного из главных современных защитников НХЛ, специализирующегося на обеих вещах. Мэнсон — великолепная оборонительная опция для топ-4, которая должна вывести надежность «Эвеланш» на новый уровень. Как только выздоровеет Самюэль Жирар, Мэнсон станет для него отличным партнером во второй паре.

3. Хампус Линдхольм — из «Анахайма» в «Бостон»

«Бостон» сорвал куш, выменяв у «Анахайма» одного из лучших защитников с истекающим контрактом и сразу подписав с ним новое восьмилетнее соглашение. Система «Брюинз» на протяжении долгих лет завязана на качественной работе игроков обороны, а Чарли Макэвоя и Мэтта Грызлика в нынешнем сезоне оказалось недостаточно для эффективной сзади. Теперь «мишки» получили универсального защитника, обладающего достаточным опытом и находящегося в идеальном возрасте для игрока своей позиции (28 лет). Пожалуй, «Бостону» перед плей-офф не помешало бы усиление и в линию атаки, но до наступления дедлайна клуб не сумел договориться ни с одним из нападающих.

2. Марк-Андре Флери — из «Чикаго» в «Миннесоту»

«Миннесота» пошла ва-банк. Уже в следующем сезоне платежная ведомость «Уайлд» будет сокращена на $12,7 млн из-за выкупленных контрактов Сутера и Паризе, и предстоящий плей-офф — главный шанс для клуба заявить о себе как об одном из топ-клубов НХЛ. Нынешней «Миннесоте» с прекрасными крайними нападающими, включая главную звезду Кирилла Капризова, и сбалансированной обороной не доставало качественной центральной оси и стабильной вратарской бригады. Одну из двух проблем «Уайлд» смогли решить, выменяв из «Чикаго» действующего обладателя «Везина Трофи». Опыт, мастерство и харизма Флери серьезно увеличат шансы «дикарей» как минимум на выход в финал Западной конференции, но возможно и большее.

1. Клод Жиру — из «Филадельфии» во «Флориду»

Живая легенда «Филадельфии» Клод Жиру покинул команду после того, как провел свою 1000-ю игру в НХЛ. Слухи о возможном обмене канадца обсуждались больше месяца, и поначалу главным претендентом был «Колорадо». Но затем в борьбу включилась «Флорида», желавшая укрепить командную оборону не только защитником типа Шиаро, но опытным универсальным нападающим — на эту роль Жиру подходил идеально. Плюс канадец — один из главных специалистов нынешнего сезона по игре на вбрасываниях (60,9%), и такой хоккеист также требовался «пантерам» (47,5%). Если тренер-дебютант Эндрю Брюнетт сможет найти Жиру правильное место в составе, «Флорида» сделает огромный шаг на пути к Кубку Стэнли.

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