Этот день вошел в историю КХЛ: Голдобин сделал хет-трик, а в эфире работала комментатор-женщина

«Металлург» в Балашихе вырвал победу у «Авангарда» (5:2), сократив отставание в серии (1-2). Хет-трик сделал форвард уральцев Николай Голдобин.

«Металлург» в Балашихе вырвал победу у «Авангарда» (5:2), сократив отставание в серии (1-2). Хет-трик сделал форвард уральцев Николай Голдобин.

Невероятно: 28 шайб в трех матчах!

Да, эта серия слишком хороша, чтобы заканчиваться так быстро. В первых трех матчах мы увидели уже 28 заброшенных шайб (9+12+7). Я даже не буду рыться в статистике, а сразу скажу, что это абсолютный рекорд КХЛ. Просто феерия шайб, фейерверк голов.

Хотя ничто ведь не предвещало… Первый период получился весьма закрытым. Было видно, что «Магнитка» хочет надежно провести начало матча, снова не получив кошелку шайб в свои ворота. «Авангард» же забил один гол — в большинстве, за 62 секунды до перерыва, когда отличился Корбан Найт.

Но так бывает, когда в какой-то тяжелой и упорной игре на первый план выходит человек, который утром встал с той ноги. Николай Голдобин — форвард «Металлурга», у которого в этот вечер получалось всё. Он улетал от защитников «Авангарда», разрывал оборону, забивал голы. В итоге сделал хет-трик. Еще один гол «Магнитки» не засчитали.

«Авангард» же или устал, или наелся. Но «ястребы» провели худший матч в этом плей-офф, с каждым периодом играя всё невнятнее. Что ж, мы увидели, как перестроилась «Магнитка» после кошмара двух домашних матчах. Теперь посмотрим, как главный тренер Боб Хартли перестроит «Авангард». Напомню, что год назад «Металлург» разгромил «ястребов» со счетом 1:7, и счет в серии стал 2-2. Но после этого омичи очень строго сыграли в обороне и насухо взяли два следующих матча.

Я думаю, что «Авангард» и теперь закроется. Пропускать две встречи подряд по пять шайб — это слишком много. И это не кубковый хоккей.

Голдобин: «С утра мне защемило шею, но вечер получился хорошим»

— Как вам матч? — разговариваю с героем дня Николаем Голдобиным.

— Трудный, если честно. Но все молодцы, делали свою работу. Поэтому такой результат.

— Шесть матчей в этом плей-офф — у вас один гол. А теперь сразу хет-трик. Сегодня был «день Бекхэма»? Что-то особенное произошло?

— Да, шею защемило перед игрой, — засмеялся Голдобин. — Но в итоге все хорошо прошло.

— «Магнитка» была прижата к стене, ведь 0-3 в серии было бы тяжело спасти.

— Мы всё понимали, что против «Авангарда» нужно отыграть хорошо первый период. Мы все равно пропустили, но делали свое дело. Ждали, хорошо играли в обороне, выкидывали шайбу, когда надо. И голы сами пришли.

— Ваш друг детства — форвард «Авангарда» Сергей Толчинский. Вы с ним обсуждаете эту серию?

— Конечно, мы друзья. Но стараемся поменьше разговаривать. Все-таки идет плей-офф. Мы друзья, так сказать, вне льда. А не на льду.

— Что сейчас самое главное в четвертом матче? Как ни крути, вы по-прежнему прижаты к стенке.

— Да, отыграть 1-3 в серии будет трудно. Хоть мы и возвращаемся домой. Четвертый матч нужно брать обязательно. Нас ждет самая большая, самая трудная игра в серии.

— За счет чего удалось перевернуть эту игру? Ведь «Авангард» открыл счет.

— Мы просто не меняли свою игру. Хорошо отыграли первый период. Ну да, они забили в большинстве с подставления. Они в этом хороши. Но мы придерживались своей тактики.

— Вам повезло, что у соперника есть проблемы с обороной и там не хватает защитников?

— У них хорошие защитники. Да, еще двух хороших они потеряли. Но все равно «Авангард» — чемпионская команда.

— Как настроение у ребят в раздевалке «Металлурга» после вашего хет-трика?

— Я думаю, ребята очень рады. Но нельзя показывать свои эмоции. Это всего лишь одна игра. Надо взять еще три, чтобы пройти дальше. Но положительный заряд мы получили.

— Кстати, когда вы последний раз делали хет-трик?

— В регулярном чемпионате с «Динамо».

— У нас не принято кидать кепки на лед?

— Я что-то не заметил ни одной. Видимо, потому что мы играли в гостях, вот и не кинули. Ну, ничего.

«Дарья Миронова прекрасно отработала матч»

Надо сказать, что этот матч КХЛ вошел в своем роде в историю. Мой коллега Андрей Менг правильно заметил: «В октябре прошлого года я рассказывал про Ли Хэкстолл — первую женщину, получившую постоянную работу на национальном телевидении США в качестве комментатора матчей НХЛ.

Спустя полгода подобное произошло в России. Сегодняшний матч «Авангард» — «Металлург» вместе с Артемом Божко комментирует Дарья Миронова, причем она выступает в роли «play-by-play» (комментатора, гоняющего шайбу).

Если я ничего не путаю, такое в эфире матча КХЛ на главном канале лиги произошло впервые, и сразу — в плей-офф Кубка Гагарина. Любопытно».

Да, это впервые. Не знаю, кто на КХЛ ТВ конкретно пришел к такому решению, но этот человек — светлая голова. Если в нашем хоккее ничего не будет меняться, если мы не будем идти на новые и оригинальные шаги, приходить к решениям, которые сейчас кажутся необычными, но завтра станут привычными и правильными — наш вид спорта просто загнется от скуки и рутины.

И я читаю отзывы телезрителей в своем телеграм-канале (@LysenkovTV):

«Миронова прекрасно отработала матч и задала высокую планку эмоционального живого комментирования, а не комментирования по старорусской традиции себе под нос и только перечисления игроков на поле».

«Для первого матча КХЛ — отлично. Она умничка, давно над этим работает и, скорее всего, будет работать дальше. Комментирует получше некоторых мужчин, по крайней мере в плане эмоций. Молодец!»

Да, этот день вошел в историю КХЛ. Так и запишем.

Хартли: «Не каждый форвард сыграет в роли защитника»

После матча главный тренер хозяев Боб Хартли похвалил Николая Голдобина. А после пресс-конференции спросил журналистов: как там, Илья Воробьев ничего не сказал об «ужасной» травме Филиппа Майе, который сначала лежал на льду и «умирал», а потом побежал в атаку и отдал голевую передачу?

«Какие чудесные врачи, как быстро ставят на ноги тех, кто еще недавно не казался живым», — иронизировал Хартли.

Ну, а как вы хотели? На войне все средства хороши.

— Гости сегодня хорошо действовали. Но это и полагается лидеру «регулярки», — сказал Боб. — Они переиграли нас в определенных компонентах, включая меньшинство. Это и стало ключевым фактором. Но если бы мне сказали, что мы будем вести 2-1 после трех матчей, это внушило бы мне оптимизм.

— Почему «Авангард» в двух матчах пропустил по пять шайб?

— У нас были ненужные удаления, соперник этим воспользовался. В плей-офф многое решает игра спецбригад. Сегодня они нас переиграли.

— Голдобин дважды легко убежал от ваших защитников. Может, вашим игрокам обороны уже не хватает свежести?

— Голдобин — форвард мирового класса. Он здорово катается, у него отличная скорость. И он прекрасно провел этот матч. Но когда мы уступали в счете, на наших защитников падала дополнительная нагрузка. Ведь мы и к атаке просим их подключаться. В частности, у нас хорошо себя проявил молодой Тимофей Давыдов.

— Вы не думали отправить своего какого-нибудь форварда в оборону?

— Любой защитник может играть в роли нападающего. Но не любой нападающий сыграет на позиции защитника.

— Чем вас сегодня удивила «Магнитка»?

— Мы знали, что они могут играть намного лучше, чем в первых двух матчах. То ли там усталость сказалась, то ли они не могли поймать свою игру. Нам там удавалось начало. Сейчас мы забросили хороший гол в первом периоде, но потом соперник перехватил инициативу. И за этим последовали ненужные удаления с нашей стороны. Что ж, это тоже часть хоккея.

Воробьев: «Подумаю над этим вопросом, когда засяду за мемуары»

— Хорошая игра. Молодцы ребята, что очень здорово отработали: компактно, все вместе, много бросков сегодня блокировали. Голдобин забил три, но тут я хотел бы больше отметить всю команду, — резюмировал Илья Воробьев.

— Объясните: после 15 домашних пропущенных шайб сегодня настолько хорошо и компактно команда смотрелась. Что мешало начать серию так же уверенно, как сегодня вы сыграли?

— Если буду писать мемуары, тогда подумаю над этим вопросом. Наверное, недостаточно компактная игра в обороне. Игра с «Авангардом» — или ты ведешь в счёте одну-две, но сегодня мы одну, правда, проигрывали, но потом отыгрались… И разные игры совершенно. В чём они хороши — это в игре без шайбы, и если ты проигрываешь две-три, то тебе приходится раскрываться. И тебя выставляют в таком свете, в котором мы были первые две игры. Нельзя давать им фору: одну мы им сегодня дали, а если больше, то будет очень сложно. И наоборот — когда они один-два гола проигрывают, то им надо раскрываться. Тут немного разные вещи, это было и по сезону, и сейчас.

— Есть ли у вас объяснение, почему команда на выезде играет в этом плей-офф лучше, чем на своём льду?

— Пока нет. Будем думать и смотреть. Может, с первой игрой с «Барысом» ещё понятно — входили сложно, но вот эти две игры… На выезде так на выезде, главное, что до четырёх побед серия идёт.

— Показалось, что первый период не задался — провели его плохо. Какие слова удалось найти в перерыве, чтобы замотивировать, завести ребят, переломить ход поединка и, возможно, серии?

— Если честно, то мне так не показалось, что первый период у нас не удался. Я даже не знаю, что тут говорить: мы продолжали работать по системе и пропустили в меньшинстве. Считаю, что мы сегодня здорово отработали все 60 минут.

Сошников: «Они в первом же матче пытались нас просто сломать»

А вот форвард хозяев Никита Сошников заметил, что серия с «Металлургом» получается не такой уж чистой, даже если сравнивать с первым раундом против «Ак Барса».

— Что вы скажете по матчу в целом?

— «Металлург» перестроился, это было видно. А мы не нашли ключи к игре.

— Какой момент в этом матче стал ключевым?

— Да такого не было… Голдоба забил три гола. Это и сыграло роль, что мы не смогли его выключить из игры.

— Он в каких-то моментах хорошо убегал от ваших защитников. Может, у вас усталость накапливается?

— Не, усталости нет. Просто были ошибки на ровном месте. Может, нам не хватало концентрации. А может, это и фактор усталости — я не знаю, что тут сказать.

— Что нужно вам изменить в четвертом матче? Тоже ведь надо перестроиться.

— Конечно, нам надо тоже перестраиваться. В двух матчах подряд пропускаем по пять шайб. Это не дело.

— Как вы оцениваете свою игру, настроение? Гол ведь забили.

— Да никак не оцениваю. Какая разница, кто забил? Тут уже на первое место выходит результат команды.

— Со стороны кажется, что серия становится более жесткой, все больше «хитов» и борьбы. Так ли это?

— Я бы не сказал, что борьба стала более силовая. Мне кажется, наоборот, идет более тактическая игра. Они откатились, перестроились. Мы пытались найти ключи, но в первых двух матчах было больше силовых приемов, больше грязи. А сегодня мы играли мягко.

— То есть нельзя сказать, что серия с «Ак Барсом» была за гранью фола, а с «Магниткой» идет более чистая игра?

— Да нет, если вы посмотрите видео, в первом матче нас они («Магнитка») пытались просто сломать. Я не скажу, что она как-то отличается в плане силовой борьбы. Но это плей-офф, и тут все способы хороши.

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