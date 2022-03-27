Овечкин догнал Хоу по победным голам в НХЛ. Для рекорда Александру нужно снова превзойти Ягра

Третий раз подряд капитан «Вашингтона» забил с передачи Кузнецова.

Третий раз подряд капитан «Вашингтона» забил с передачи Кузнецова.

Вторую ночь подряд «Вашингтон» встречался с одним из аутсайдеров Восточной конференции. Как и в случае с «Баффало» (4:3 бул.), «столичным» пришлось проявить волевые качества, чтобы заработать два очка в игре против «Нью-Джерси». Дважды по ходу второго периода «дьяволы» выходили вперед, и только к середине третьей двадцатиминутки фавориту игры удалось заполучить лидерство.

Как это было и вчера, в ключевой момент матча на помощь «Кэпиталз» пришел российский дуэт Александр Овечкин — Евгений Кузнецов. Для Александра Великого центрфорвард-соотечественник в 2022 календарном году стал главным подносчиком шайб. Ровно в половине голов Овечкина (9 из 18) одним из ассистентов выступал именно Кузнецов.

На 52-й минуте матча, когда «Вашингтон» имел минимальное преимущество в счете (3:2), Кузнецов в большинстве получил пас справа на лицевой линии от Никласа Бэкстрема и, дождавшись подключения Овечкина на дальнюю штангу, сделал мягкую передачу под бросок в касание. Новичок «Нью-Джерси» Нико Доус не успел закрыть правый от себя угол и стал 157-м вратарем в истории НХЛ, пропустившим гол от капитана «столичных».

Третью шайбу подряд (всего уже 42 в нынешнем сезоне) звездный форвард «Вашингтона» забросил с передачи Кузнецова. Российский центр продлил свою рекордную результативную серию до 12 матчей, повторив рекорд текущего чемпионата, принадлежащий защитнику «Нэшвилла» Роману Йоси. С 332 голевыми передачами в карьере Кузнецов занял единоличное 10-е место в списке лучших ассистентов в истории «Кэпиталз».

Очередной, 772-й, карьерный гол приблизил Овечкина к легендарному «Мистеру Хоккею» Горди Хоу (801) в битве за второе место списка лучших снайперов в истории НХЛ. Очевидно, что за оставшиеся 15 матчей нынешнего сезона россиянину не удастся достать канадца, однако он сумел это сделать в другой исторической категории.

Благодаря голу нападающего «Нью-Джерси» Йеспера Братта за 32 секунды до конца основного времени шайба Овечкина официально стала решающей. В итоге Александр забил 121-й победный гол в карьере, догнав все того же Хоу, и теперь они делят второе место в данном рейтинге. Следующий решающий бросок сделает Ови единоличным обладателем второй строчки.

Для того чтобы установить рекорд по победным голам, Овечкину снова нужно превзойти результат Яромира Ягра (135), погоня за которым в общем зачете снайперов являлась главной персональной историей нынешнего сезона. Нападающий «Вашингтона» 14-й раз в карьере забил пять победных голов за регулярку, и если ему удастся сохранить эту тенденцию в дальнейшем, то побить достижение чеха он сможет уже через пару сезонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Голы: Уилсон, 22:47. МакМайкл, 42:08. Бэкстрём, 46:56. Овечкин, 51:48 (бол.). — Хьюз, 20:55. Северсон, 27:17. Братт, 59:28.

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