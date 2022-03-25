Капризов забил гол-шедевр и помог «Миннесоте» победить в овертайме. Россиянин идет на 100 очков в сезоне

Также Кириллу осталось шесть очков до очередного рекорда «Миннесоты».

Также Кириллу осталось шесть очков до очередного рекорда «Миннесоты».

На днях канадский телеканал Sportsnet выкатил список игроков, которые могут пробить отметку в 100 очков по итогам регулярного чемпионата, если сохранят нынешний темп результативности. В числе восьми претендентов оказался и один россиянин.

Удивительно, но это ни лучший европейский снайпер НХЛ Александр Овечкин, проведший феноменальный старт сезона, ни главный и самый стабильный отечественный бомбардир последних семи лет Артемий Панарин, который, правда, за всю карьеру еще ни разу не добирался до заветной «сотни».

Это Кирилл Капризов, проводящий лишь второй сезон за океаном и являющийся безоговорочно главной звездой «Миннесоты».

Коннор Макдэвид — 120 очков

Джонатан Юбердо — 114

Леон Драйзайтль — 113

Джонни Годро — 107

Остон Мэттьюс — 107

Кирилл Капризов — 103

Роман Йоси — 101

Кайл Коннор — 101

Последним из россиян, кто набирал минимум 100 очков за регулярный чемпионат, был Никита Кучеров, заработавший 128 (41+87) баллов в сезоне-2018/19 и в последствии признанный самым ценным игроком НХЛ. Две следующие регулярки были урезаны из-за ковида, и за это время до «сотни» добирались только два суперфорварда «Эдмонтона»: Леон Драйзайтль (110 очков, сезон-2019/20) и Коннор Макдэвид (105, 2020/21).

Капризов в домашнем матче против «Ванкувера» сделал очередной шаг на пути к трехзначному числу очков. Шаг был совершен в привычном для россиянина стиле: ярко, зрелищно, и максимально полезно для команды.

На девятой минуте первого периода, когда «Уайлд» уступали 0:1, Капризов при содействии постоянных партнеров по звену Матса Цуккарелло и Райана Хартмана сотворил свой очередной шедевр. Норвежец отобрал шайбу у защитника «Кэнакс» на лицевой линии, подоспевший на подбор россиянин прокатился справа налево через борт, попутно уйдя от двух соперников, отыгрался с американцем и нанес неотразимый кистевой бросок из верхнего слота.

Этот гол стал для Капризова 33-м в нынешнем сезоне и 60-м в НХЛовской карьере — на это россиянину понадобилось 116 матчей. Из действующих игроков лиги столько голов быстрее него забил только Овечкин, потратив 95 игр.

Шайба Капризова стала безусловным украшением матча, основное время которого завершилось со счетом 2:2. На старте овертайма россиянин включил режим самого ценного игрока и помог «Миннесоте» одержать победу. Получив шайбу в быстром отрыве на своей синей линии, Капризов точным пасом вывел Юэля Эрикссона Эка «один в ноль» против Тэтчера Демко — швед уверенно разобрался с голкипером «Кэнакс».

После сегодняшней игры на счету Капризова стало 78 (33+45) очков. Нет сомнений, что за оставшиеся 20 игр россиянин наберет шесть баллов и установит новый рекорд результативности «Миннесоты» за один сезон — пока он принадлежит Мариану Габорику (83, 2007/08). Заработать еще 16 очков для заветной «сотни» при сохранении нынешнего темпа результативности Капризову также по силам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Капризов, 8:08. Фиала, 21:44. Эрикссон, 60:31. — Хорват, 4:13. Миллер, 47:56 (бол.).

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