Малкин сделал хет-трик и переписал кучу рекордов. А Кросби подобрался к Овечкину

Джино обошел Буре, Ягра и сравнялся с Федоровым.

Джино обошел Буре, Ягра и сравнялся с Федоровым.

Самым ярким матчем НХЛ в воскресенье стала встреча «Питтсбурга» и «Детройта». Команды словно вернули нас в лихие 90-е, когда «Питтсбург» и «Детройт» были в числе лидеров лиги, голов было больше, лед прозрачнее, а трава зеленее.

«Питтсбург» забивал, «Детройт» пропускал. К середине матча счет был 6:0, а закончилось все двузначными 11:2.

Удивительно, что при такой разнице в счете соперники нанесли равное количество бросков в створ — по 35. Видимо, сегодня был не день вратаря «Детройта» Кельвина Пикара (4 шайбы после 13 бросков) и не день вратаря «Детройта» Алекса Недельковича (7 шайб после 22 бросков).

Подробно голы описывать смысла нет, скажем только, что Евгений Малкин забросил третью, шестую и девятую шайбы своей команды, а также сделал результативную передачу и, разумеется, стал первой звездой матча.

А вот о статистических достижениях Джино расскажем поподробнее.

Это 13-й хет-трик в карьере Малкина в НХЛ и первый за четыре последних года, с января 2018-го.

Малкин вышел на чистое пятое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Павла Буре , и есть все шансы вскоре стать четвертым. Теперь у Евгения 440 голов, выше него — Илья Ковальчук (443), Александр Могильный (473), Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (772).

, и есть все шансы вскоре стать четвертым. Теперь у Евгения 440 голов, выше него — (443), (473), (483) и (772). Малкин сравнялся с рекордсменом по количеству передач за карьеру среди россиян Сергеем Федоровым — 696. Причем Евгению для этого понадобилось на 278 матчей меньше. Федоров провел в НХЛ 1248 игр, у Джино — 970.

Малкин стал третьим снайпером за всю историю «Питтсбурга» — у россиянина теперь 440 заброшенных шайб, и он на один гол обошел Яромира Ягра . Впереди только две легенды — Сидни Кросби (510) и Марио Лемье (690).

. Впереди только две легенды — (510) и (690). Малкин ворвался в десятку лучших европейских бомбардиров НХЛ. Теперь на его счету 1136 (440+696) очков, и он опередил словака Мариана Хоссу (1134 очка). На 9-м месте в этом списке находится швед Никлас Лидстрем — 1142 (264+878) очка, его Евгений обойдет совсем скоро, а дальше еще один швед Даниэль Альфредссон (1157 очков), которого за оставшиеся в нынешнем сезоне 15 матчей достать возможно, но сложно. Первым среди европейцев является чех Яромир Ягр, набравший 1921 (766+1155) очко.

Но не только Малкин сегодня переписывал рекорды. Команда также установила несколько достижений.

11 шайб в одной игре — это лучший результат за последние 19 лет. Последний раз подобное было в январе 2003 года, когда «Вашингтон» разгромил «Флориду» — 12:2. А за последние 25 лет это всего лишь третий случай — кроме двух упомянутых еще «Оттава» в ноябре 2001-го разгромила «Вашингтон» со счетом 11:5.

Клубный рекорд результативности (12 голов) «Питтсбург» превзойти не сумел. Он был установлен в марте 1975 года в матче с «Вашингтоном» (12:1) и повторен в декабре 1991-го против «Торонто» (12:1). Еще дважды (помимо сегодняшней встречи) команда забрасывала по 11 шайб.

Скажем и про печальное достижение «Детройта». «Красные крылья» пропустили 11 шайб в одном матче впервые за 34 года. Последний раз такое случилось в феврале 1988-го в игре с «Филадельфией» (6:11).

Отдельно отмечаем капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал сегодня три очка и забрался на 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На счету канадца 1394 очка. Впереди… Александр Овечкин (1398), и, видимо, эта гонка будет вечной.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 11:2 (2:0, 5:2, 4:0)

Голы: Капанен, 4:16. Блюгерс, 14:23. Малкин, 21:48 (бол.), 27:53, 45:51. Картер, 23:18 (мен.). Раст, 25:57 (бол.). Кросби, 39:21. Хайнен, 42:06 (бол.). Бойл, 47:15. Ракелль, 57:08. — Ларкин, 31:37 (бол.). Врана, 38:04.

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