«IIHF загнала себя в ловушку. Или Тардиф хочет, чтобы Россия играла с Сингапуром?» Майоров – о судьбе нашей команды на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион – о сложностях, с которыми столкнутся организаторы чемпионата мира, исключив из числа его участников Россию.

Двукратный олимпийский чемпион – о сложностях, с которыми столкнутся организаторы чемпионата мира, исключив из числа его участников Россию.

— С учетом нынешней политической обстановки в Европе многие западные федерации хоккея, да и болельщики из этих стран, за небольшим исключением, посчитают отсутствие сборной России на ЧМ-2022 естественным явлением, — считает Борис Майоров. — Но если посмотреть со спортивной точки зрения, то отстранение нашей команды — большая потеря для престижа и статуса чемпионатов мира. Ведь понятно, что многие любители хоккея будут разочарованы этим фактом. И новое руководство IIHF это наверняка понимает.

«Для России играть в низших дивизионах просто смешно»

— Сейчас нас отстранили. А что будет через год?

— Вот тут как раз и возникает очень серьезный и болезненный для IIHF вопрос. Россия и Белоруссия на ЧМ-2022 выступать не будут. Это решение IIHF уже приняла. Но что дальше-то? Как потом эти команды будут в элитный дивизион возвращаться? Ведь такого механизма нет. Или нам придется подниматься с самого низа — начинать выступление с четвертого дивизиона и играть в хоккей против Киргизии и Сингапура? Ну это же глупость!

— Почему нельзя будет просто вернуть Россию и Белоруссию в элитный дивизион?

— Потому что сейчас туда включили Францию и Австрию. Глава IIHF Люк Тардиф — француз канадского происхождения. Понятно, что сейчас он с удовольствием Францию в элитный дивизион подтянет не по спортивному принципу. А вот как ее через год оттуда вместе с Австрией собираются выгонять, чтобы освободить места сборным России и Белоруссии, которых на ЧМ-2023 допустят? Это уже будет в любом случае непопулярное решение. И правового механизма для таких экстренных замен в IIHF попросту не существует. Тардиф сам себя в ловушку загоняет сегодняшним решением. И выбраться из нее будет очень непросто.

— Предположим, что России предложат восстановиться в IIHF, но не в первом, а во втором дивизионе. Надо ли соглашаться?

— Ни в коем случае! Надо отстаивать свои права. Играть в низших дивизионах — просто смешно. Мы же не сами вылетели из элитного дивизиона, это руководство IIHF нас оттуда исключило. Пусть теперь у Тардифа об этом голова болит. Мы никаких уступок в этом плане делать не должны. ФХР устав IIHF никогда не нарушала.

«Нам надо не выходить из IIHF, а бороться там за свои права»

— У вас нет ощущения, что в связи со сменой руководства IIHF отношение к нашей стране ухудшилось? Независимо от нынешней политической ситуации?

— Есть такое. И для того, чтобы отстаивать свои позиции, нам в IIHF нужен сильный представитель. Пока непонятно, насколько Павел Буре способен там отстаивать наши интересы. Я сам был близко знаком со всеми этими делами. Скажу, что раньше Россия, а до нее СССР, всегда занимала в IIHF позицию лидера. Причем, многолетнего и безоговорочного. Какие бы ситуации в мире хоккея не возникали, выход находился всегда. Но сейчас Европа грубо нарушает свои же правовые нормы в спортивном мире. Вы посмотрите, что творится! Вот сегодня узнал, что футболисту «Спартака» Виктору Мозесу Английская премьер-лига запретила переход в «Бернли». Во главе угла — сделать что-то против России, невзирая на здравый смысл.

— Надо ли России выйти из IIHF, раз нас не допускают к турнирам под эгидой международной федерации хоккея?

— Нет, я бы воздержался сейчас от резких решений. Наоборот, надо спокойно и последовательно проводить свою политику. Защищать свои интересы в правовой сфере. Против нас было принято несправедливое решение. Не надо уходить, надо бороться за свой хоккейный престиж. Этого нам никто запретить не может.

«Евротуры превратились в профанацию. Хорошо, что Россия в них больше не участвует»

— Какие турниры с участием сборной России мы могли бы организовать в ближайший год?

— Владислав Третьяк уже предложил провести соревнование с участием сборных Белоруссии и Казахстана. Парочку таких турниров было бы полезно провести. У меня нет сомнений в том, что Россия вернется на международную арену. Значит, надо готовиться. И дать тренерам возможность пощупать костяк будущей сборной. Не на всю же жизнь нас отстранили. ЧМ-2023 у нас до сих пор не отобрали. Значит, к нему надо спокойно готовиться. Я удивляюсь, что ФХР и КХЛ сейчас не проводят совещаниq по этому поводу. Все эти проблемы надо уже сейчас начинать обсуждать, чтобы провести предстоящий сезон с минимальными потерями.

— Кстати, Евротур тоже придется пропустить.

— А вот это как раз хорошо. Надоели эти шведские и финские игры. В последнее время это соревнование превратилось в профанацию. Сильнейшую сборную КХЛ мы видели только на декабрьском турнире в Москве. А на все остальные этапы посылали какие-то непонятные экспериментальные составы. И никакой пользы из этого не извлекали.

— Возможны в перспективе турниры, которые КХЛ и НХЛ будет проводить совместно без участия IIHF?

— В настоящее время это будет очень трудно сделать. У обеих лиг очень плотные календари. Ну куда там впихивать еще какие-то международные матчи? Особенно это касается НХЛ, где выступает 32 клуба. Да и какой интерес у нынешнего североамериканского зрителя к российским клубам? Раньше-то канадцы шли посмотреть на Харламова, на Третьяка… Для них это были игроки из другого мира. А сейчас все наши лучшие игроки выступают за океаном. На сегодняшний день их там более семидесяти человек. Примерно пятьдесят стабильно играют в основных составах своих клубов. Есть и звезды первой величины, которых знает весь мир. Поэтому КХЛ удивить заокеанского зрителя особо нечем.

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