«От решений ИИХФ обалдеть можно. Когда СССР ввел войска в Афганистан, наша сборная играла на Олимпиаде». Как спорт стал политикой

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров - о санкциях Международной хоккейной федерации против России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров - о санкциях Международной хоккейной федерации против России

Сегодня ИИХФ приняла решение приостановить до августа членство России и Белоруссии в своей организации.

Сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в ЧМ, МЧМ и ЮЧМ в нынешнем году.

МЧМ-2023 не будет проведен в России.

Решение по ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге еще не принято.

«ИИХФ всех переплюнула. Будем бороться»

— Политика сейчас не просто вмешалась в спорт, она им уже вовсю управляет, — заявляет Борис Майоров. — Но международная федерация хоккея всех переплюнула!

Другие федерации рекомендуют временно не приглашать сборные России на соревнования или требуют, чтобы наши команды вновь выступали там без флага и гимна. А ИИХФ даже членство умудрилось наше приостановить.

От таких «умных решений» просто обалдеть можно! Это же пример для других спортивных федераций. Если там есть руководители, которые в последнее время косо смотрели на Россию, то теперь у них руки развязаны, и они будут их потирать, кивая на ИИХФ: «Вот мы же не первые, Международная хоккейная федерация Россию раньше исключила. А мы только следуем ее примеру».

— Кстати, Россия уже опротестовала это решение в спортивном арбитраже.

— Правильно, надо бороться. Ведь мы ни одного пункта в уставе ИИХФ не нарушили, в этом я уверен.

Но предсказать каким будет решение трудно. Законных оснований для исключения России и Белоруссии из ИИХФ нет. Но сейчас по всем Западным странам идет жесткая пропаганда против России. Западные СМИ наполнены фейковыми видео из Украины, и люди всему этому верят. А вот фото с окраин Донецка, которые годами были под бомбёжкой на Западе нет и не было. Там про эти артобстрелы знать ничего не хотят, просто закрывают на это глаза. Нас не любят просто потому, что никому в Европе не нужен столь сильный сосед со своими собственными взглядами на мир и идеологией. И началось это не вчера и, конечно, не неделю назад, а давным-давно.

— Раньше политика не давила так сильно на спорт? Ведь вам довелось побывать в подобной ситуации на ОИ-1980 в Лейк-Плэсиде.

— В те годы выражение «Спорт вне политики» поддерживалось на официальном уровне главами всех государств и международных организаций.

Я прекрасно помню Зимнюю олимпиаду в Лейк-Плэсиде, где я был одним из руководителей нашей хоккейной делегации. СССР в 1980 году ввел свои войска в Афганистан (начало ввода войск — 25 декабря 1979 года — «Матч ТВ»). То есть ситуация была очень похожа на нынешнюю. Конечно, в мире из-за этого тоже было неспокойно. На американских стадионах — постоянные демонстрации, люди с плакатами против нашей страны на матчах сборной СССР. Постоянно выкрики с трибун, даже какие-то предметы порой в нашу сторону бросали. Нас во время Игр постоянно сопровождали два агента ФБР. Даже в гостинице, где нас селили, они всегда были в коридоре — один в одном конце коридора сидел, а другой в другом. Это было сделано в целях безопасности.

Но при этом мы прекрасно общались с руководителями НХЛ — Зиглером и Иглсоном. Выпивали вместе, анекдоты травили, смеялись… На официальном уровне никакой враждебности к нам не было. И флаг наш поднимался под своды арены, и гимн звучал. Помню, когда мы в решающем матче проиграли сборной США и оказались на втором месте, мимо меня проходили два человека из Совета ИИХФ, и я услышал фразу: «Это хорошо для развития хоккея». Речь шла о том, что чемпионом наконец стала не сборная СССР, а кто-то другой. Потому что когда одна команда постоянно всех побеждает это действительно плохо для вида спорта.

Так вот в 1980-м руководители ИИХФ о развитии хоккея в мире еще думали. А не о том, кто куда ввел войска. И в этом огромное отличие тех лет от современной ситуации в спорте.

«Если легионеры уйдут из КХЛ, это станет большим плюсом для развития хоккея в стране»

— То, что все российские сборные пропустят чемпионаты мира в этом году — болезненный удар по нашему хоккею?

— Это, безусловно, плохо. Но мы это переживем. При всех своих проблемах, хоккей в России находится на достаточно высоком уровне. И я от души надеюсь, что эти события подтолкнут наши клубы к тому, что они окажутся без иностранцев.

— Кстати, легионеры уже начали покидать КХЛ накануне Кубка Гагарина. Американец Ник Шор расторг контракт с «Сибирью», а Джефф Плэтт — с «Салаватом Юлаевым».

— Я это только приветствую. Наконец-то мы сможем спокойно заняться подготовкой собственных кадров, без оглядки на то, что можно за рубежом легионеров купить.

Я вообще давно ратую за то, чтобы КХЛ вернулась к формату чемпионата России. Перед лигой стояла задача интеграции в Европу. Но развитию нашего хоккея формат КХЛ навредил. Мы все пытались тупо копировать НХЛ, не учитывая множество своих индивидуальных факторов. А копия в любом случае всегда хуже оригинала. Поэтому пусть легионеры спокойно едут домой. В Уфе и Новосибирске есть свои прекрасные школы, значит, есть резерв. Конечно, в первый год наш чемпионат без легионеров понизит свой уровень. Но затем все встанет на свои места и довольно быстро.

— Если ИИХФ заняла такую жесткую позицию, почему Россию лишили только проведения молодежного чемпионата мира, но не спешат отменять ЧМ-2023 в Питере?

— Для проведения молодежного чемпионата мира найти замену не трудно. А вот взрослый чемпионат мира — гораздо более мощное событие в мире спорта. Тут нужны и арены, и инфраструктура. Все это очень финансово затратные вещи. А времени осталось мало — всего один год. Поэтому ИИХФ, видимо, надеется, что ситуация в мире нормализуется.

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