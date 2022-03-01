Никитин против бывшего клуба и суперсерия на Востоке. Что приготовил первый раунд Кубка Гагарина?

В КХЛ начинается плей-офф.

В КХЛ начинается плей-офф.

Несмотря на происходящие в мире события, плей-офф КХЛ все-таки стартует. Правда, не для всех: «Йокерит» снялся с чемпионата, и теперь «Спартак» впервые за 12 лет оказался во втором раунде плей-офф. Таким образом, в первом раунде остаются семь пар. Чего же от них ждать?

Что Никитин предложит бывшей команде?

В самой интересной паре Запада ЦСКА сразится с «Локомотивом». Год назад они рубились в полуфинале конференции, сейчас сошлись на одну стадию раньше — во многом благодаря недоигранной регулярке. Зато нейтральному зрителю будет весело. Правда, в 2021-м какого-то безудержного веселья не припоминается. Это были две команды с оборонительным хоккеем, где счет 1:0 обеспечивал огромное преимущество, а 2:0 практически гарантировал победу. Так играли семь матчей.

Но теперь Никитин по другую сторону, а ЦСКА руководит Сергей Федоров. В плане стиля игры для Ярославля мало что поменялось: меньше «Локомотива» в конференции пропускал только СКА. Да, цифры не на 100% показательные, но сильно разгуляться в своей зоне команда точно не даст. Армейцы же в этом сезоне предстали одним из самых загадочных коллективов, но тоже пропускали в целом мало. Главное — у многих игроков ЦСКА позади Пекин, гигантская нагрузка. Сложно сказать, кто возьмет верх и сколько матчей на это потребуется, но обилия голов ждать едва ли стоит.

Последний плей-офф Зарипова?

Вот здесь точно будут трещать борта. Эти две команды подарили самую зрелищную серию в прошлогоднем плей-офф — почему бы не повторить? «Авангард» показал не самый убедительный регулярный чемпионат, что можно объяснить постчемпионским синдромом и уходом ключевых игроков во главе с Ильей Ковальчуком и Ридом Буше. Но можно не сомневаться: Боб Хартли, как настоящий североамериканский специалист, подготовил команду к плей-офф. А еще, у него теперь в распоряжении главный талант КХЛ — Арсений Грицюк.

Для Дмитрия Квартальнова это не только шанс на реванш за обидное поражение в финале Востока, но и очередная попытка взять-таки Кубок Гагарина. Матчи плей-офф даются ему пока очень тяжело — до главного трофея он пока не доходил ни с «Локомотивом», ни с ЦСКА, ни с «Ак Барсом». Но в этом сезоне пробить проклятие будет как никогда тяжело: очень уж хороши сейчас «Металлург» и «Трактор». Особенно интересно последить за Данисом Зариповым: возможно, последний сезон в карьере легенды. А последнее ли противостояние?

Что теперь придумает Разин против «Динамо»?

Второй год подряд «Северсталь» Андрея Разина встречается в плей-офф с московским «Динамо». В прошлом все решилось в Череповце: третья игра, последняя минута первого овертайма и шайба Дмитрия Кагарлицкого. После этого моральное преимущество перешло к динамовцам, и они дожали. Прошел год. У Разина было время и на саморазвитие, и на прокачку команды. Его «Северсталь» давно стала цепкой и колючей командой для соперника любого уровня. И сейчас пришло время для пика эпохи — пора побеждать в плей-офф. Если это произойдет, тренеру гарантированно откроется дорога в топ-клуб.

Только у «Динамо» совсем другие планы. Команда провела нестабильную, но более-менее успешную регулярку. Выступление бело-голубых в плей-офф будет зависеть от состояния Вадима Шипачева, который феерил в клубе, но в сборной что-то пошло не так. Если у него не хватит резервов для возвращения на прежний уровень, то «Динамо» можно будет считать фаворитом серии. Но если капитан москвичей устал, то у череповчан появятся великолепные шансы.

Кто способен на сюрпризы?

В последние пять сезонов «Сибирь» участвовала в плей-офф лишь однажды. В этом плане противостоять искушенным кубковыми битвами уфимцам будет максимально сложно. Вдвойне — против финской чудо-тройки Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен, которые еще и на кураже после олимпийского золота. Хотя с корабля на бал им тоже будет непросто. И все-таки отдавать гарантированную победу «Салавату» преждевременно — ему будет противостоять очень крепкая команда.

В остальных же сериях все более-менее понятно. Сложно представить, что нужно минскому «Динамо», чтобы вырвать серию у СКА. У настрадавшегося в этом году «Барыса» едва ли хватит сил на «Магнитку», а задача «Нефтехимика» давно выполнена: попадание в плей-офф является традиционной целью Нижнекамска на любой сезон. В этом плане «Трактору» главное обойтись без закидываний соперников шапками — у челябинцев самое интересное впереди.

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